Россия обучает и финансирует боевиков на Донбассе, - Госдеп США

5445 60Материалы по теме: Агрессия России против УкраиныТеги: боевик (18886) Госдепартамент США (626) Россия (71121) Донбасс (15163) Тему создал: Цензор.НЕТ24.06.17 00:02 Россия обучает и финансирует боевиков на Донбассе, - Госдеп СШАПодконтрольные Москве боевики пытаются не позволить международному сообществу увидеть, что происходит на Донбассе читать источник x Мне нравится 22
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Та да !!!
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это геноцид рузке ваты
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Вы прослушали краткое содержание завтрашнего высера Маши Захаровой.
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потом добавит писькоф
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- У вас из крана вода?
- Ну, да!
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росия водоанал скоро построит !
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...
Один из лучших советников Белого дома, отвечая на вопрос, есть ли такая тактика эффективной, замолчал на несколько секунд, а потом просто рассмеялся.
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"Диалог.UA": https://www.dialog.ua/news/122523_1498169900
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22:09 - 23 Jun 2017
https://twitter.com/krymrealii/status/878329061684031488
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Севастополь. Плавно пробиваем дно!!!!!
Вот каждый раз когда кажется, что дальше уже некуда, всё - дно теперь уже точно найдено… севастопольские власти умудряются это дно пробить.Буквально на днях врио губернатора города в своем фэйсбуке нарисовал красочную картину, как всё будет хорошо. Обещает построить 70 (семьдесят!) объектов инфраструктуры. И поликлиники и детские сады и больницы… Чего там только нет, мне кажется не хватает только космических кораблей бороздящих просторы…Вы спросите когда? В течении трех лет. Разве есть повод не верить? Губернатор же сказал… Ну а пока нас кормят обещаниями, департамент здравоохранения очень тихо делает реальное дело - ликвидирует в городе роддом.Вот те 70 объектов - обязательно построят, через 3 года… А роддом закрывают сейчас.Фотоматериалы взяты с сайтов: ForPost, Примечания.Не ликвидация, а перераспределение.На самом деле правительство быстро отреагировало на новость, на официальном сайте появилось опровержение. Казалось бы честно ответили: «нет, не гоните волну, все нормально, роддому быть!» Так ответили? Ага, уже!Зато на камеру наговорили достаточно. В сухом остатке получается следующее: здание роддома физически закрывать не будут. Более того, на бумаге оно продолжит называться роддомом. Только вот рожать там уже никто не будет - родильное отделение там ликвидируют! А в роддоме «сделают» гинекологию и патологию. Почему в кавычках - да потому что они там итак есть.Так что следите за руками, в заявлении правительства сказано дословно: правительство не планирует сокращения числа лечебных учреждений. И вот действительно на бумаге ничего сокращать не будут. А реально - в городе федерального значения останется один роддом.На самом деле уже несколько месяцев проводятся совещания в департаменте здравоохранения на эту тему, решение уже принято, персонал Роддома № 1 - извещен.Посмотрите сюжет внимательно. Особо цинично там звучат слова директора департамента и её подчиненной: «ни о каком закрытии речи не идет, это перераспределение»... перераспределение чего, финансовых потоков?Зачем вообще нужен второй роддом.Севастополь - город достаточно большой по площади. Собственно после Москвы - второй в Союзе был, более 1000 квадратных километров. И раскидан он по этой территории неслабо. На самом деле многие жалуются что того же роддома не хватает например на северной стороне.Сейчас в городе их всего 2: Родом № 1 (который закрывают) - обслуживает по сути крупнейший городской район и Роддом № 2 на городском больничном комплексе - обслуживает всех остальных, причем находится он на окраине города.Говорить, что какой-то из них лучше - я бы не стал. Моя дочь родилась в том, который закрывают. По крайней мере 5 лет назад там было отличное оборудование и профессиональный персонал. А главное - нормальное отношение. Поэтому многие туда стремятся. А вот на комплексе - пока не заплатишь, обслуживать тебя будут как лицо второго сорта, это факт.
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Дмитрий Ковальчук
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Трудно потерпеть три года? зато грудью кормить не надо будет.
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Ну, и саму х@йлостанскую 3/14дерацию заодно...
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позорнейшее территории еще никто не видел...
алени оббегают - круг дают,
что бы в етот позорняк копытом не ступить...
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Я так понял,что вооружаются они всё-таки в военторгах,причем только местные сепаратисты
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