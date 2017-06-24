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 Форум Украины(607928)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: боевик (18886) Госдепартамент США (626) Россия (71121) Донбасс (15163)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Россия обучает и финансирует боевиков на Донбассе, - Госдеп США

Подконтрольные Москве боевики пытаются не позволить международному сообществу увидеть, что происходит на Донбассе

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англо-саксы все врут
это геноцид рузке ваты
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А доказательства ихде? Одни голословные обвинения.

Вы прослушали краткое содержание завтрашнего высера Маши Захаровой.
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хватит затевать рузафобию!!!
потом добавит писькоф
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Как говориццо, крымские реалии:
- У вас из крана вода?
- Ну, да!

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А в "систему центрального водоснабжения г.Армянск" она как раз из лужи и попадает...
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завидуйте молча бендеры ,а еще
росия водоанал скоро построит !
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А про присутність російської регулярної армії Госдеп чомусь промовчав...
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The Washington Post: у Трампа появился новый утренний ритуал, связанный с Россией (УП)
...

Один из лучших советников Белого дома, отвечая на вопрос, есть ли такая тактика эффективной, замолчал на несколько секунд, а потом просто рассмеялся.
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"Трамп четко заявил, что конфликт в Украине - это прямая агрессия России! Более того, в Вашингтоне также обсуждался законопроект о деоккупации Донбасса", - Елисеев 23 июня 2017, 07:16 - Украина 2512

"Диалог.UA": https://www.dialog.ua/news/122523_1498169900
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Поэтому даже под туалетом не пускайте Вову к Трампу - он наказан
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это шаг к заявлению и предявлению спроса на поддержку тероризма - это уже очень серёзно, вот такого не ожидал, без прикидов или смягчения - раз и молотком по башке, следуищый - лом или кувалда поидёт в дело.
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иди феико флажок на президента - если не понел не моя проблема
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Вы не в курсе о тысячах людей, которых убил Путин? - Маккейн в Сенате
22:09 - 23 Jun 2017
https://twitter.com/krymrealii/status/878329061684031488
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да ладно, эти пьют всегда за здоровье тех, кто погиб за наворосию
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Почувствуй разницу... Украина защищается а мордор -агрессор...
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Трамп чмо. Верните Абаму, он себе таких русофобий не позволял.
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та ладно . Обама землю искривлял ,рельсы и ссал сталагмитами в подъездах...
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По любому - начало положено. Не радуйся, масквич.
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офф топ

Севастополь. Плавно пробиваем дно!!!!!

Вот каждый раз когда кажется, что дальше уже некуда, всё - дно теперь уже точно найдено… севастопольские власти умудряются это дно пробить.Буквально на днях врио губернатора города в своем фэйсбуке нарисовал красочную картину, как всё будет хорошо. Обещает построить 70 (семьдесят!) объектов инфраструктуры. И поликлиники и детские сады и больницы… Чего там только нет, мне кажется не хватает только космических кораблей бороздящих просторы…Вы спросите когда? В течении трех лет. Разве есть повод не верить? Губернатор же сказал… Ну а пока нас кормят обещаниями, департамент здравоохранения очень тихо делает реальное дело - ликвидирует в городе роддом.Вот те 70 объектов - обязательно построят, через 3 года… А роддом закрывают сейчас.Россия обучает и финансирует боевиков на Донбассе, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 65Фотоматериалы взяты с сайтов: ForPost, Примечания.Не ликвидация, а перераспределение.На самом деле правительство быстро отреагировало на новость, на официальном сайте появилось опровержение. Казалось бы честно ответили: «нет, не гоните волну, все нормально, роддому быть!» Так ответили? Ага, уже!Зато на камеру наговорили достаточно. В сухом остатке получается следующее: здание роддома физически закрывать не будут. Более того, на бумаге оно продолжит называться роддомом. Только вот рожать там уже никто не будет - родильное отделение там ликвидируют! А в роддоме «сделают» гинекологию и патологию. Почему в кавычках - да потому что они там итак есть.Так что следите за руками, в заявлении правительства сказано дословно: правительство не планирует сокращения числа лечебных учреждений. И вот действительно на бумаге ничего сокращать не будут. А реально - в городе федерального значения останется один роддом.Россия обучает и финансирует боевиков на Донбассе, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 7146На самом деле уже несколько месяцев проводятся совещания в департаменте здравоохранения на эту тему, решение уже принято, персонал Роддома № 1 - извещен.Посмотрите сюжет внимательно. Особо цинично там звучат слова директора департамента и её подчиненной: «ни о каком закрытии речи не идет, это перераспределение»... перераспределение чего, финансовых потоков?Зачем вообще нужен второй роддом.Севастополь - город достаточно большой по площади. Собственно после Москвы - второй в Союзе был, более 1000 квадратных километров. И раскидан он по этой территории неслабо. На самом деле многие жалуются что того же роддома не хватает например на северной стороне.Сейчас в городе их всего 2: Родом № 1 (который закрывают) - обслуживает по сути крупнейший городской район и Роддом № 2 на городском больничном комплексе - обслуживает всех остальных, причем находится он на окраине города.Говорить, что какой-то из них лучше - я бы не стал. Моя дочь родилась в том, который закрывают. По крайней мере 5 лет назад там было отличное оборудование и профессиональный персонал. А главное - нормальное отношение. Поэтому многие туда стремятся. А вот на комплексе - пока не заплатишь, обслуживать тебя будут как лицо второго сорта, это факт.
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........ Но руководство городской медицины думает иначе. Не выполняется план оказывается! Вот видео посмотрите! Там тетя, Зимина, раскидывается цифрами: 70% плана, 80% плана. Кто это план составлял? Не сами ли работники горздрава? А посмотреть его где-то можно? А 70+80 у вас в итоге сколько даст? А может есть еще причины? И как так получается, что в городе с одним из самых высоких показателей рождаемости план не выполняется? Раньше наоборот кричали что не хватает роддомов, нужен перинатальный центр, Янык денег выделил - а тут план… не на что содержать. А вот те 70 объектов есть на что содержать?А может нам вообще роддомы не нужны? Давайте в поле рожать! Курсы бабок-повитух введите! А роддомы давайте в церкви переоборудуем, чего уж. Зачем нам вообще вся эта социальная инфраструктура? Только денег жрет и нифига план не выполняет.Это местные перекрасившиеся или приезжие чиновники?Часто слышу две позиции. Одни говорят - во всем виноваты местные чиновники, оставшиеся с украинских времен, а теперь перекрасившиеся. Другие говорят, что во всем виноваты приезжие варяги, которые ничего не понимают. Так вот тут симбиоз.Глава департамента - Ольга Емельяненко, приехала из Балаково (не путать с балаклавой).Россия обучает и финансирует боевиков на Донбассе, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 536Есть тут читатели из Балаково? Кто это вообще? Она чем известна? За какие заслуги её на курорт прислали руководить медициной города федерального значения? Почему у нас все говорят об ужасной коррупции теперь? Почему она собирается «оптимизировать» роддом?Второе действующее лицо - местная, Марина Зимина.Россия обучает и финансирует боевиков на Донбассе, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 5745Сейчас руководит больничным комплексом, а когда-то руководила именно «конкурирующим» роддомом. Совпадение? Так вот поговаривают, что закрываемый роддом её всегда бесил, потому что без денег роды нормальные проводят, не соблюдают цеховую дисциплину - когда нормальное отношение только за деньги. Вот и решили счеты свести.А может дело не в варягах и не в местных? Может дело в умении работать, умении руководить? Мне вот интересно, вот эти вот работники, они своего шефа вообще слушают? Они вообще умеют хоть что-то делать, кроме как деньги распихивать по карманам.P.S.Тут туПтин заявил, что можно бы дать больше денег Севастополю, но их освоить не сумеют. Не научились еще. Умеют только по карманам тырить…Позиция понятна и правдива. Это про новые объекты, очевидно.Не понятно другое, почему в нищей Украине на всю социалку хватало, город признавался лучшим в рейтингах социального развития… А сейчас, в богатой России, из-за невыполнения каких-то планов (каких планов?) эту социальную инфраструктуру убивают. То, что с таким трудом было сохранено - пускают под нож.
Дмитрий Ковальчук


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А роддом закрывают
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Трудно потерпеть три года? зато грудью кормить не надо будет.
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Смотрите на ютуб : Битва за Украину в конгрессе США ! Макейн очень авторитетный и влиятельный человек в США, и реально очень справедливый. Вы видели страх в глахаз этого человека которого он отчитывал? Это был страх перед Маккейном. Он реально крутой и заслуживающий уважения человек! Жаль что он не президент США
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Это он отчитывал кандидата на пост зам.министра обороны, которого представил Трамп. Это один из директоров гигантской корпорации Боинг.
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Почему эти два 3/14дарообразования - дыныру с лынырой, до сих пор не признали "террористическими организациями"?
Ну, и саму х@йлостанскую 3/14дерацию заодно...
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"торговые партнеры" же. бабло побеждает мозги. похоже ничего так и не будет до тех пор, пока не сядут все "власть имущие" за все 26 лет баблопроедания, желательно с родственниками, "охраной", "судьями" и без исключений типа "я только чемодан носил".
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Все капитаны очевидность, в том числе Госдеп США, срочно обращайтесь к Владимиру Воронкову- он теперь от паРаши в ООН отвечает за антитеррор в мире. Типа берёт всё на себя...
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Поймать мобамку несложно-достаточно прорезать отверстие в арбузе,чтобьі лапа туда входила и всё-мартьішка будет тягать арбуз везьде,но кулак с семенами не разожмёт-ума не хватит. Европа поймала мобамку на семена дерьмократии и долго извлекала вьігоду,торгуя с восточньіми шакалами.Судьба Украиньі,Грузии,Молдавии,Чечни,Крьіма-ее не волновала-главное нефть и газ потоками ,а то,что шакал обарзел,типа-не наши проблемьі,а всемогущей натьі.Чтож,мобамки нет-ловите сейчас шакала на лабутенах-а мьі к 2020 году начнем производить 100 миллиардов кубических метров природного газа больше, чем вы в нем нуждаетесь.Газ должен отправиться в Европу в сжиженном виде и вьібирать таки придётся-или натьі или дерьмократьі- сами в солдатьі.
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та вы шо? - рашка?
позорнейшее территории еще никто не видел...
алени оббегают - круг дают,
что бы в етот позорняк копытом не ступить...
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А сколько граждан педерации из общего числа сепаратистов?
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Поймали ковбои индейцев заперли их в сарае. Смотрят - сбежали индейцы. Ковбои поймали их и спрашивают, как им удалось сбежать. Они отвечает: "День мы сидим, другой день сидим, а на третий день заметили, что у сарая нет одной стены." ....точно также Госдеп США
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Россия обучает и финансирует боевиков на Донбассе, - Госдеп США
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Я так понял,что вооружаются они всё-таки в военторгах,причем только местные сепаратисты
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На Донбассе вся российская техника, вооружение и боеприпасы это в глаз не помещается.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссия обучает и финансирует боевиков на Донбассе, - Госдеп США
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