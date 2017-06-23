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Теги: ВР (22703) парламент (962) сессия (228)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Вопросы к Кабмину, пустой сектор "Оппоблока", общение сына президента с депутатами: как прошел рабочий день в Раде. ФОТОрепортаж

В украинском парламенте традиционно в пятницу был проведен Час вопросов к правительству.

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Глядя на эти фото только один вопрос.н...я они нужны.
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После увиденного, все таки есть желание, чтобы ихня 15 тонная люстра свалилась им на голову.
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В украинском парламенте традиционно в пятницу все пораньше с..ались с работы...
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Всё таки мы чёкнутые,если терпим этих упырей на своей собственной шее !!!
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Смотрите на ютуб : Битва за Украину в конгрессе США ! Макейн очень авторитетный и влиятельный человек в США, и реально очень справедливый. Вы видели страх в глахаз этого человека которого он отчитывал? Это был страх перед Маккейном. Он реально крутой и заслуживающий уважения человек! Жаль что он не президент США
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смотреть противно на это ,за 30 лет существования Зрады, такого лядства как сейчас не было......................
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Изюминка заседания, когда Парубий призвал депутатов не критиковать Парубия!
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А это в парламенте Австралии,депутат на работе
Вопросы к Кабмину, пустой сектор "Оппоблока", общение сына президента с депутатами: как прошел рабочий день в Раде - Цензор.НЕТ 5634





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Да и лица вокруг какие-то... как в учительской хорошей школы
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Раньше хоть дрались постоянно, интересней было, сейчас они вообще никакие ни рыба ни мясо, смотреть противно.
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Не дерутся,потому что боятся,что Луценко посадит за ХУЛИганство...
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Они - плоть от плоти украинского народа, сконцентрированное выражение наших далеко не лучших национальных черт: продажности, лицемерия,жадности, корыстолюбия, невежества и пустозвонства.
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брехня... то результат дії головної черти - похуїзма...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВопросы к Кабмину, пустой сектор "Оппоблока", общение сына президента с депутатами: как прошел рабочий день в Раде. ФОТОрепортаж
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