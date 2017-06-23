Вопросы к Кабмину, пустой сектор "Оппоблока", общение сына президента с депутатами: как прошел рабочий день в Раде. ФОТОрепортаж

4169 24Теги: ВР (22703) парламент (962) сессия (228) Тему создал: Цензор.НЕТ23.06.17 23:45 Вопросы к Кабмину, пустой сектор "Оппоблока", общение сына президента с депутатами: как прошел рабочий день в Раде. ФОТОрепортажВ украинском парламенте традиционно в пятницу был проведен Час вопросов к правительству. читать источник x Мне нравится
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#НаРоботуЯкНаСвято
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