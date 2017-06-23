Правоохранители задержали на Киевщине автоугонщика, пытавшегося обокрасть автомобиль нардепа. ФОТОрепортаж

3426 43Теги: авто (4412) Киевская область (1588) угон (252) Тему создал: Цензор.НЕТ23.06.17 23:34 Правоохранители задержали на Киевщине автоугонщика, пытавшегося обокрасть автомобиль нардепа. ФОТОрепортажЗлоумышленник задержан, его проверяют на причастность к другим подобным преступлениям. читать источник x Мне нравится
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Замыслил убить АТОшника = как с гуся вода.
Это всё, что нужно знать о Режиме.
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Хотите увидеть красивую девушку, успешную женщину и депутата Госдумы в наряде полностью отражающем ее богатый внутренний мир и даже намекающем на основные её таланты?
Прошу любить и жаловать!
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Обшиваешь потолок алюминиевым профнастилом, и токо царапины остаются.
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Согревает в холода борода.
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