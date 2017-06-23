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Теги: авто (4412) Киевская область (1588) угон (252)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Правоохранители задержали на Киевщине автоугонщика, пытавшегося обокрасть автомобиль нардепа. ФОТОрепортаж

Злоумышленник задержан, его проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.

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Как то случайно эта группа авто депутата охраняло))).Менты хватит дно пробивать)))
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Просто там один ТРЦ (по Дніпропетровському шосе) вони там чергують
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Пытался обокрасть авто Самого Нардепа = ТУТ ЖЕ задержали.
Замыслил убить АТОшника = как с гуся вода.
Это всё, что нужно знать о Режиме.
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Не похож на автоугонщика. Смирный он какой-то.
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Депутат душой наружу. )))))))

Хотите увидеть красивую девушку, успешную женщину и депутата Госдумы в наряде полностью отражающем ее богатый внутренний мир и даже намекающем на основные её таланты?
Прошу любить и жаловать!


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а там в комментах хорошо объясняется когда откроешь ссылку )))))
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Водоросли - так как кружевные у них запрещены.
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Да вот она, Кожевникова. Депутат Госдумы. Православная духовность прям прёт.

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От такі каблуками обшивку і рвуть, безсовісні.)))
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фигня.
Обшиваешь потолок алюминиевым профнастилом, и токо царапины остаются.
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Православная духовность прет ?)) Скорее славная духовка , и Ее кто-то прет .
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Ну я к тому, что они втирают всем про скрепы, потом идут сиськи фоткать.
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Да, ладно, это ее выбор - некоторые и подмышками волосы не бреют...
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К каждому авто нардепа по 2 полицейских! Защитим бедолаг, выбранных народом!
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На автомобіль нардепа! Ну нема нічого святого у людей.)))
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как пришла, так и ушла........ всю жизнь копил, кого кого но к этой касте жалости нет, называть их народными избранниками язык не поворачивается , народ в этой игре под названием выборы --- в роли статиста , а не режиссера
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депутати так люблять народ.... за таку любов і відповідна шана....
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Если всех воров после поимки принудительно определять в секту скопцов, со всеми вытекающими последствиями, то и воров не станет...
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Так он лукавый презлым заплатил за предобрейшее...
Правоохранители задержали на Киевщине автоугонщика, пытавшегося обокрасть автомобиль нардепа - Цензор.НЕТ 9115
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"Невидимый, но реальный контроль.- Физическое рабство требует что-бы у людей была крыша над головой и еда.- Экономическое рабство требует что-бы люди кормились и находили себе кров сами. Долги которые никогда не могут быть возвращены - встроены в систему, плюс инфляция. Это бег на вперегонки, как белки в колесе. И по своей сути это невидимая но эфективная война против своего населения, подпитывает элиту на самой верхушке пирамиды".... Дух Времени Приложение Фильм Жака Фреско.
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Впервые пожалел автоугонщика и крах его замысла.
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придурок. Окно - чертилкой) Полисы могли хотя бы минут пять понаблюдать эту забаву.
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"Жадность и Соперничество не является результатом неизменного нрава... Жадность и механизм и создания дефицита, фактически созданы и усилены. Они и являются причиной нашей борьбы за выживание." - Бернар Лиетар - Основатель денежной системы Евросоюза.
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Ну він же незнав чия машина,це пом'якшуюча обставина ,а якщо знав то виправдовуюча
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПравоохранители задержали на Киевщине автоугонщика, пытавшегося обокрасть автомобиль нардепа. ФОТОрепортаж
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