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Теги: Киев (17466) убийство (4994)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Завтра в Киеве простятся с убитым ветераном АТО Сергеем Олейником

Завтра в Киеве простятся с убитым ветераном АТО, командиром разведки первого батальона 14-й бригады Сергеем Олейником.

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На самом деле есть о чем задуматься
В Украине в тылу неибезопасней,чем в АТО
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Как поймают суку-убийцу---на кол тварюку усадить надобно.
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жаль человека. прошёл ад, погиб от руки бытового пьяного быдла. нет слов...
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Глупую смерть которую принял бывший командир разведки батальона от ножа алкаша можно было избежать хотя бы психологически не накаляя обстановку если "залом хвоста" не в силе применить...Царство небесное.
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Можно было предположить, что этот алкоголик вернется. Земля пухом бойцу.
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Светлая память и соболезнования родным и близким.
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Оружие нужно людям нормальным.Полиция не способна защитить.Покойся с миром воин света, воин Украины.Низко преклоняюсь перед тобой.
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Что то сегодня слишком много взрывов.К чему бы это???
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Сумний збіг обставин чи зла доля...А людини нема...
Дуже шкода.
Спи спокійно,Сергію. Царство Небесне.
Найщиріші співчуття родині.
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Можливо вбивця є психічнохворим, бо інакше це неможливо пояснити.
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можливо хлопець патріотичні пісні співав,а вбивця був ватніком...
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Це теж може бути, я сам бачив у таких лють в очах. Переконати їх неможливо, вони логіку не сприймають, але це і є порушена психіка.
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лучший памятник на могилу Олейника-залитый в бетон его убийца!!!
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Достаточно ноги залить - для устойчивого положения на дне ближайшего водоема... И бетона меньше потратится, и живности водяной надо тоже что-то есть...
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То,что убийца сепар,как говорится;"И к ворожке не ходи!".И именно из сепарских своих настроений он и убил Олейника.А музыка его сына-это только хитрый предлог.В любом случае эта Тварь и Нелюдь должна заплатить своей никчемной жизнью.Даже в тюряге.И как можно скорее!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗавтра в Киеве простятся с убитым ветераном АТО Сергеем Олейником
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