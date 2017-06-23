Завтра в Киеве простятся с убитым ветераном АТО Сергеем Олейником

3476 19Теги: Киев (17466) убийство (4994) Тему создал: Цензор.НЕТ23.06.17 22:55 Завтра в Киеве простятся с убитым ветераном АТО Сергеем ОлейникомЗавтра в Киеве простятся с убитым ветераном АТО, командиром разведки первого батальона 14-й бригады Сергеем Олейником. читать источник x Мне нравится
В Украине в тылу неибезопасней,чем в АТО
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https://censor.net.ua/video_news/445265/ubiyitsa_veterana_ato_oleyinika_zaderjan_stali_izvestny_podrobnosti_tragedii_video
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Дуже шкода.
Спи спокійно,Сергію. Царство Небесне.
Найщиріші співчуття родині.
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