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Теги: Минобороны (5156) Одесская область (1569) аэродром (66) Полторак (852)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Минобороны восстановит военный аэродром в Арцизе на Одесчине, - Полторак

Министерство обороны Украины намерено восстановить военный аэродром в районном центре Арциз Одесской области.

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шо, и там тоже будет американская база??
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...и удлинять, и углубливать и увысочивать,
хотя и так уже везде лапотников 10й дорогой обходят.
диковатые-с...
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Разви что, так как для украинской авиации и старых аэродромов занадто.
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Палишься.
Лапти снимать при входе надо.
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Сколько у нас истребителей?
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У нас - это у кого?
Чисто у Украины - не много.
А у НАТО - достаточно много что истребителей, что транспортной авиации.
Где им приземляться?
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А Полторак не сказав, що винищувачі будуть наші.
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Так быстро только заводики строятся,деньги дерибанятся и счета в оффшорах растут....
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В Полтаве будут базироваться стратегические бомбардировщики наших американских союзников, как и во время Второй мировой войны. Так что не ссы, Пахомов, прорвемся.
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а для чего украине дальние стратегические?по мацковскому болотцу можно легко и су-25- ми отбомбиться .а то что за боевым радиусом китайцы будут контроллировать
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су 25 тоже вполне достает.хотя бы с чугуева...или чернигова.
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Когда нам будут сообщать о том, что сделано, а не о благих намерениях?...
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От повезло Червоноглинскому.
В Умань баксы раз в год привозят, а в Червоноглинском они будут круглый год.
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восстановите под Полтавой и пригласите американцев. Чтоб СНОВА, как в прошлую войну с фашистами, там базировались самолеты США.
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Не показуй місця! да і не дай бог буде ставок,озеро хороших розмірів примір (20.........і більше метрів в квадраті,все приїджають і Рейдерують від імені Кроля,Бариги і турчинова з армяшкою авакяном.Оце і є Мародери післяМайданні.
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Плиты на месте, уже хорошо. Сейчас туда взвод срочников запрягут траву щипать.
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та инфраструктура порушена наверняка...здания,места проживания...
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А у нас закон не ввели за жестокое обращение с растениями?
А то ща начнётся вой из утончённо-ранимых пердаков...
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А ти не погано пристроївся,жалко що Амери не знають,що з ними рядом за Лайно?????
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Мета добра, головне, щоб в результаті відновлення аеродрому, якой-небудь комісією не було виявлено, що будматеріалів витрачено стільки, що з них можна було побудувати шестисмугову автостраду, яка би опоясала земну кулю кілька разів.
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Редкие цуки. А теперь опять эта змея -адвокат выползла защищать главреда страны уа
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Ще все попереду - продадуть, як карпатський ліс нині продають....
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Микола Яныч, Украина как бэ на Майдане стояла за мир и демократию, против коррупции и воровства. И если бы в Крым не зашли вежливые уебаны, не было бы никакой войны и сейчас бы министр обороны не говорил о восстановлении аэродрома для защиты от епанутого соседа. Это просто факт.
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Давай по существу. Ты написал "Украина должна быть мирной и демократичной, территорией свободы, без всякой военщины".

Украинцы выходили на Майдан, чтобы воевать с соседями ? Нет
Украинцы выходили на Майдан, чтобы твой коллега Виктар Фэдарыч подписал ассоциацию с ЕС ? Да.
После избиения протестующих рано утром в 4 утра силами Беркута, что украинцы должны были сделать ? Собрать вещи и нагнувши гриву уйти с площади ? Это было реально, если бы это происходило в России.
Дальше что было ? Тебе напомнить ? Открытая локальная война на площади Киева. По другому это не назовёшь. Потом ввод войск РФ в Крым, референдум, провозглашение республик в Славянске и прочих городах. Как Украина должна была поступить ? Аа, ну вы хотите три куска нашей земли, забирайте ? Так ты это видишь ? В августе через Новоазовск вошли российские войска, когда уже было понятно, что Гиркин крутит педали с Нофоросии. Сепарская система рухнула, войска были на окраинах Луганска. Зачистка шла полным ходом и тут руззкий брат решил засунуть своё Вяличие.
Как в такой ситуации должна была поступить Украина ?
Ты прекрасно понимаешь, откололся бы Донбасс допустим от России в сторону Украины и снесли бы там нахер всех авиацией, артиллерией, танками, пехотой, как в Грозном. И все бы в России такие шаги приняли как норму. Я более чем уверен в этом. В Чечне в начале девяностых российским войскам было абсолютно насрать кого бомбить ради своей цели.
Гибли и чеченцы и русские в подвалах жилых домов. Даже в Человек и Закон как то был кусок репортажа о русском учителе, который потерял семью под бомбёжками в подвале одном из домов. Он принял ислам и ушёл к ополченцам в лес. А вы всё хохлы фошызды уничтожают Донбасс, русских, радикалы, правый сектор, Украина должна быть мирной бла бла бла.
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В Прилуках восстановите, ото был аэродром
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Чого би ні! народ протів не буде,но (тільки по чесному) я Барига,Півторак,Авакян,Яценюк,Пашинский і всяка мішура!!! даємо з кешу,з того шо ми накрали на Аеродром і на все благоустройство всього персоналу Аеродрому і не тільки! Завтра півтораки бариги авакянни сщезнуть із зору,а деякі ЗЛОДІЇ з країни...........
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Шас кацапы взвоют про Украинский милитаризм и про то, что аэродром будут восстанавливать узники концентрационных лагерей.
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когда спросят за разрушеную армию и ядерное оружие отданное за туалетную бумажку.Очень хочется увидеть чучму с драчуком,которые будут со скамьи подсудимых вещать про мынск и мыр.
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Решение похоже на аэропорт в Братиславе. Откуда фотки?
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Интересные фотки. Какойто гад вас заспамил - я вытащила обратно.
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смешно кацапа из спама вытаскивать...\ну каждому своё...\
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Я не кацапа вытаскивала, а интересные фотки аэропорта. И вам , тролям, не мешало бы рассмотреть решения, хотя бы для эрудиции . А как его зовут- мне не интересно.
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назвать вас наивной - это обидеть наивных людей...
вы можете съездить в Симферополь и увидеть воочию это строительство...
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А откуда мне знать что это Симферополь или Минск? Я же там не нахожусь .
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ну да - что ты можешь знать, у тебя же гугл не работает...\примите мои соболезнования...\
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Гугл у меня работает, но я в отличии от тебя не роюсь в кацапских сми. Для меня раша давно не существует.
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ну зато восхищаетесь кацапской работой - но это же мелочи... правда...?
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А может это турки строят? У кацапрв руки из одного места всегда были.
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Без смысла- турки строят по всему миру и неплохо. На фотки структурные конструкции - это сложный расчет , потом сложный монтаж. Кацапы на это не способны. Я так думаю. Но платят они. И вообще не мешай мне есть клубнику, тебе строительные конструкции ни к чему.
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да мне вы как-то совершенно по барабану со своей клубникой...
вы о клубнике кацапу пишите - заодно и о строительных конструкциях поговорите, он в этом спец...\не буду портить ваш аппетит, ато ещё не туда пойдёт...\
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не ори - не глухие тут, просто вас купить легко...\что кацап и доказал...\
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да - и я уже попрощался, не стоит бегать за мной три дня - чтобы сказать насколько я вам безразличен...\ауфидерзейн...\
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На фото, на передньому плані плакат з графіком виконання робіт будівництва і з написом "Здание аеровокзала "Симферополь". Республика Крьім."
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Даже не читала, просто разглядывала конструкции за что получила выговор от блюстителей
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А вы эти фотки взяли и убрали и тем самым опускаете уровень цензора до желтой прессы.
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вы кацапа ещё поцелуйте за красивые фотки - вы же это любите...
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Вообще-то я люблю когда ко мне не при@бываются по пустякам . А фотки хорошие , люблю конструкции в металле. Могли бы тоже чтото разместить интересное
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знаете дамочка - это интернет, к вам никто совершенно не пристаёт и близко...
если это случится - вызывайте полицию, хоть по пустякам, хоть по серьёзному...
вам сообщили просто что кацап разместил картинки - не устраивайте истерику...
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Бляха муха, да это ты устроил истерику изза каких то фоток, которые оказываются в Симферополе, а я оказывается , такая дура, и не знала что это в Симферополе.
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не нервничай, этот кацап интересный - можешь его в друзья занести и восхищаться его фотками...
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Франкфурт. Мне они не попадались- я специалист по металл конструкциям и расчетам . Проектировала заводы тяжелого машиностроения.
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Одумались - спочатку нищать, а потім відновлюють. А хто буде відповідати за нищення народного добра, хто з генералів та президентів сяде на нари за це? Були б зараз ракети ядерні під Первомайськом - хіба б Росія насмілилась на нас полізти?
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Всех орендаторов уже давно с аэродрома выперли -там уже вояки.
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А один з найбільших за часів СРСР "Черляни" слабо відновити? Місцеві кажуть, що злітну смугу Коломойський прихватизував
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Немцы делали вторую взлетно посадочную полосу в Борисполе лет 20 назад. Может 18 назад. Тендер выиграет' рога и копыта", а пригласят немцев на субподряд. Может сразу немцев приглашать?
В одесской области и заводик по ремонту самолетов глето был .
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Да в Арцизе был серьезный аэродромчик. Руцкого там кстати помнят. Он был там в составе штурмового полка.
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предатель РАБссии руцкой хотел убить РАБссию...Но братан Ельцын арестовал ГНИДУ...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМинобороны восстановит военный аэродром в Арцизе на Одесчине, - Полторак
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