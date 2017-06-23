Минобороны восстановит военный аэродром в Арцизе на Одесчине, - Полторак

5064 94Теги: Минобороны (5156) Одесская область (1569) аэродром (66) Полторак (852) Тему создал: Цензор.НЕТ23.06.17 22:29 Минобороны восстановит военный аэродром в Арцизе на Одесчине, - ПолторакМинистерство обороны Украины намерено восстановить военный аэродром в районном центре Арциз Одесской области. читать источник x Мне нравится 15
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хотя и так уже везде лапотников 10й дорогой обходят.
диковатые-с...
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Лапти снимать при входе надо.
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Чисто у Украины - не много.
А у НАТО - достаточно много что истребителей, что транспортной авиации.
Где им приземляться?
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забавные
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В Умань баксы раз в год привозят, а в Червоноглинском они будут круглый год.
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А то ща начнётся вой из утончённо-ранимых пердаков...
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Украинцы выходили на Майдан, чтобы воевать с соседями ? Нет
Украинцы выходили на Майдан, чтобы твой коллега Виктар Фэдарыч подписал ассоциацию с ЕС ? Да.
После избиения протестующих рано утром в 4 утра силами Беркута, что украинцы должны были сделать ? Собрать вещи и нагнувши гриву уйти с площади ? Это было реально, если бы это происходило в России.
Дальше что было ? Тебе напомнить ? Открытая локальная война на площади Киева. По другому это не назовёшь. Потом ввод войск РФ в Крым, референдум, провозглашение республик в Славянске и прочих городах. Как Украина должна была поступить ? Аа, ну вы хотите три куска нашей земли, забирайте ? Так ты это видишь ? В августе через Новоазовск вошли российские войска, когда уже было понятно, что Гиркин крутит педали с Нофоросии. Сепарская система рухнула, войска были на окраинах Луганска. Зачистка шла полным ходом и тут руззкий брат решил засунуть своё Вяличие.
Как в такой ситуации должна была поступить Украина ?
Ты прекрасно понимаешь, откололся бы Донбасс допустим от России в сторону Украины и снесли бы там нахер всех авиацией, артиллерией, танками, пехотой, как в Грозном. И все бы в России такие шаги приняли как норму. Я более чем уверен в этом. В Чечне в начале девяностых российским войскам было абсолютно насрать кого бомбить ради своей цели.
Гибли и чеченцы и русские в подвалах жилых домов. Даже в Человек и Закон как то был кусок репортажа о русском учителе, который потерял семью под бомбёжками в подвале одном из домов. Он принял ислам и ушёл к ополченцам в лес. А вы всё хохлы фошызды уничтожают Донбасс, русских, радикалы, правый сектор, Украина должна быть мирной бла бла бла.
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Тут только спецов, всех на восстановление...
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вы можете съездить в Симферополь и увидеть воочию это строительство...
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вы о клубнике кацапу пишите - заодно и о строительных конструкциях поговорите, он в этом спец...\не буду портить ваш аппетит, ато ещё не туда пойдёт...\
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если это случится - вызывайте полицию, хоть по пустякам, хоть по серьёзному...
вам сообщили просто что кацап разместил картинки - не устраивайте истерику...
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В одесской области и заводик по ремонту самолетов глето был .
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