7 полицейских получили ранения в результате несанкционированного взрыва гранаты в Мариуполе, - Аброськин. ФОТО

6937 88Теги: взрыв (4138) Мариуполь (4093) Нацполиция (7856) Аброськин (406) Тему создал: Цензор.НЕТ23.06.17 22:12 7 полицейских получили ранения в результате несанкционированного взрыва гранаты в Мариуполе, - Аброськин. ФОТОСегодня в 17.14 в колл-центр 102 Главного управления полиции поступило сообщение от неизвестного, что в Мариуполе на Приморском бульваре прогремел взрыв. читать источник x Мне нравится
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-Вау! А шо это за колечко?
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сам удивляюсь..
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Значится, Аброськин зиговал на верность дыныры, а сепар я, так получается?
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Я (ниже подписавшийся), кидая эту гранату (модель, номер) согласен с тем, что брошенная мною граната должна взорваться.
число, подпись
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Причём тут Севастополь? Оговорка? Или ты не в курсе, что Мариуполь под контролем Киева? У-у-у-у-у, та ты москаль. Ибо в Мариуполе был свой "Дом" и с гораздо большей кучей трупов. Теперь Мариуполь свободен от оккупации, но желающих устроить там вторую Горловку очень много. Ты новость хоть читал ты в курсе, о чём разговор или на Маркса все мозги извёл?
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Але не смій цього робити несанкціоновано, екстреміст! =)
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Прозвучало 11 выстрелов из гранатомета, есть раненые. ТСН.
https://www.youtube.com/watch?v=qSZpXBqqywE
в местных новостях пишут, что " база дислокации" это бывший санаторий , который отжали эти .....( вырезано цензурой) батальоны пришибленные приданные силам полиции . Стопудово понажирались и гранаткой решили пожонглировать.
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https://www.youtube.com/watch?v=qSZpXBqqywE
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Напевно, відсотків на 90 % гомо-дибіло-копи 2-3 дні перебували в АТО для отримання статусу УБД. Згідно законодавства поранені учасники бойових дій мають право отримати від держави квартиру протягом двох років (даний пункт закону майже не виконується). Дурні вирішили підірвати гранату. Але копи не розрахували зону ураження гранати та внаслідок її вибуху отримали поранення, згідно яких держава уже зобов'язана їм надати квартири як іналідам 1,2 груп (даний пункт вже виконується).
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