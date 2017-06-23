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Теги: оружие (3983) посол (1140) США (12840) Чалый (356)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Оборонные соглашения со США будут способствовать решению о летальном оружии, - Чалый

Договоренности с Соединенными Штатами Америки о подписании двух соглашений в оборонной сфере будут способствовать политическому решению Вашингтона о предоставлении Украине летального вооружения.

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"Надежда - хороший завтрак, но плохой ужин".
Ф. Бекон
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22 июня 1941 года:
Германия - 3 357 танков.
СССР - 25 600 танков.
Задача : каким образом Гитлер добрался до Москвы к 1 октября 1941 года?
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в сссре такого количества танков не было.маршал Жюков сказал : нам для поБеды над Германией не хватило 35 000 танков.книга Жюкова "Воспоминания и размышления",год.1969.страница 298.
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он не бухает..он газету "Правда" вслух читает)))
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Ответ простой, как ни странно, но танки это всего лишь железные коробки, которые, внезапно... сами не воюют... которые надо снабжать, чинить, заправлять, а главное командовать ими...
Но это конечно сложно понять, поэтому я по простому тебе отвечу...
Если у тебя в армии солдаты, которые умеют сражаться и 30-40 000 противотанковых орудий, тебе... внезапно... становится пофигу на 20-25 000 танков, которые эти скорострельные пушки щелкают, как орехи...
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Alex_Dimitrov Глупости какие - то ...стратегия,тактика +передовое оружие -вот главные истоки первоначальных побед Германии ..Эти сов танки на платформах стояли незаправленными с0 б/Ккогда уже вглубоком тылу унемцевоказывались
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А можно спросить ,как Герамния прошла победным маршем через всю Еропу? Может у них танков не было?
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Чалому потрібно показати хоч якусь працю, тому він і годує обіцянками про завтрашній день, щоб не дай бог його не прибрали з цієї посади.
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РАБОТА Чалого и украинской дипломатии налицо.
Путлер в ЖО... и в Вашингтон в этом году его не позовут....
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пуйло в дупе і без праці Чалого, але якщо він поставлений Офшоренко послом в США, тільки для того, щоб пуйло був в дупе, тоді можна санкції з росії знімати, супер посол Чалий все сам вирішить.
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все ответы на свои мысли можешь найти у посла Чуркина в ООН за все его годы пребывания в коллективном Совете Безопасности....
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А я тобі хіба задавав питання, у кого і де мені потрібно знайти відповіді? Тобі потрібно шукати відповіді у Чуркіна ти і шукай і не фантазуй багато перед сном, бережи своє здоров'я.
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Будут способствовать, ОБНАДЕЖИВАЕТ, аки вы можете выиграть ДО МИЛЛИОНА гривень. (тоже обнадёживает)
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Посмотрите этот свежий разнос Маккейном молодого пацана в конгрессе США по поводу предоставления Украине летального вооружения :D
https://www.youtube.com/watch?v=ECArIIwcbcA

Это ПЯТЬ!!!!
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Урок как должны проходить заседания комитета по обороне в нашей Раде, а не ток-шоу-базар
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бла бла бла наша песня хороша новых идей нету едут на старых только обертку меняют
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а зачем вам знать детали военного соглашения Украина-США? вы с дуба рухнули?
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А зачем? У нас есть своё летальное оружие, которое рыги-барыги не дают использовать. С американским будет по-другому?
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а чего РАБссия не сдвинулась с места после Дебальцево? патроны кончились или снаряды?
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Минск. У него не только то, что на бумаге, но Путлеру рассказали в кулуарах, что будет, если дальше попрёт и он обделался.
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Порох запретил нашим стрелять и саблями кацапов пришлось рубать, тебе испугались и больше ни шагу...
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Я тебе скажу по секрету ,Алекс.. в рядах кавалерийской атаки не было Мамая, который козак
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Надежд сомнителен приют.
«Надежды юношей питают,
Отраду старцам подают»,
Но все же постепенно тают.
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Барыга Трамп научит РАБссию уважать Международные Договоры...
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Договоренности с Соединенными Штатами Америки о подписании - все в будущем времени, якобы возможно и тд.

Вот и вся работа винницкого учителя истории Чалого - важно щечки надувать. ты за завал работы в избирательный период уже ответил, амбассадор рыхормированный. когда откровенно за Клинтон топил?
Иди лучше работай по специальности - детей в школе учи.
Соевая дипломатия на марше.
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снова контр батарейные системы "ябаменко" ???барыгам никакого оружия не будет....сразу перепродадут...
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знову нашому злодію нічого не дали!
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даремно гроші на переліт народ проплатив!
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Оборонные соглашения со США будут способствовать решению о летальном оружии

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Цензор.НЕТФорум УкраиныОборонные соглашения со США будут способствовать решению о летальном оружии, - Чалый
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