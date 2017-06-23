Оборонные соглашения со США будут способствовать решению о летальном оружии, - Чалый

2536 43Теги: оружие (3983) посол (1140) США (12840) Чалый (356) Тему создал: Цензор.НЕТ23.06.17 22:03 Оборонные соглашения со США будут способствовать решению о летальном оружии, - ЧалыйДоговоренности с Соединенными Штатами Америки о подписании двух соглашений в оборонной сфере будут способствовать политическому решению Вашингтона о предоставлении Украине летального вооружения. читать источник x Мне нравится 4
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Ф. Бекон
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Германия - 3 357 танков.
СССР - 25 600 танков.
Задача : каким образом Гитлер добрался до Москвы к 1 октября 1941 года?
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Но это конечно сложно понять, поэтому я по простому тебе отвечу...
Если у тебя в армии солдаты, которые умеют сражаться и 30-40 000 противотанковых орудий, тебе... внезапно... становится пофигу на 20-25 000 танков, которые эти скорострельные пушки щелкают, как орехи...
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Путлер в ЖО... и в Вашингтон в этом году его не позовут....
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https://www.youtube.com/watch?v=ECArIIwcbcA
Это ПЯТЬ!!!!
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«Надежды юношей питают,
Отраду старцам подают»,
Но все же постепенно тают.
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Вот и вся работа винницкого учителя истории Чалого - важно щечки надувать. ты за завал работы в избирательный период уже ответил, амбассадор рыхормированный. когда откровенно за Клинтон топил?
Иди лучше работай по специальности - детей в школе учи.
Соевая дипломатия на марше.
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