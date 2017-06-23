На комитете Украина-ЕС поднимут тему техногенной катастрофы на Донбассе, - Ирина Геращенко

868 22Теги: Геращенко Ирина (939) экология (1004) Донбасс (15163) Тему создал: Цензор.НЕТ23.06.17 21:41 На комитете Украина-ЕС поднимут тему техногенной катастрофы на Донбассе, - Ирина ГеращенкоЧлены Европейского парламента, которые посетили Донбасс, намерены добиваться рассмотрения темы экологии, возможной техногенной катастрофы в регионе на заседании Парламентского Комитета Ассоциации Украина-ЕС, который пройдет осенью в Украине. читать источник x Мне нравится
https://www.youtube.com/watch?v=wcxCwCXkZbQ
Ответить
Ответить
Трансляция запуска Falcon 9 c болгарским спутником связи здесь:
https://youtu.be/Y8mLi-rRTh8
Первая ступень б/у, сажать ее будут на платформу.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://thealphacentauri.net/falcon-9-bulgariasat-1-19062017/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить