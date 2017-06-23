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Теги: Геращенко Ирина (939) экология (1004) Донбасс (15163)
Тему создал: Цензор.НЕТ

На комитете Украина-ЕС поднимут тему техногенной катастрофы на Донбассе, - Ирина Геращенко

Члены Европейского парламента, которые посетили Донбасс, намерены добиваться рассмотрения темы экологии, возможной техногенной катастрофы в регионе на заседании Парламентского Комитета Ассоциации Украина-ЕС, который пройдет осенью в Украине.

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Разнос Маккейна по поводу вооружения Украины в конгрессе США


https://www.youtube.com/watch?v=wcxCwCXkZbQ
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и правда отчитал того парня как мальчишку. а тот послушный и культурный чел, не орет и не брешет, уважаю американцев. там нет наивных дураков верящих в путиных.
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Для любителей космоса.
Трансляция запуска Falcon 9 c болгарским спутником связи здесь:
https://youtu.be/Y8mLi-rRTh8
Первая ступень б/у, сажать ее будут на платформу.
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Можно поздравить аленя Рогозина. Роскосмос нормально с пустыни запустить не может, амеры сажают ступень в третий раз подряд в море. Илону Маску респект !
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В теории, если я не ошибаюсь, Фэлкон 9 рассчитана на 20 запусков подряд. Но возможно и больше.
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Логично,выпросить маленько деньжат и распилить ,всё логично ....
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Поїхали гроші для Ахметова просити, дивовижна турбота держави о праці приватного бізнесу.
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Экологию ДАУНбасса уничтожили в 1935 году.Причем ОКОНЧАТЕЛЬНО
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Зло завжди повертається до того хто його створив. Так сталось і з Думбасом.
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Нас ждет : 1. Налог "на экологию лугандона " 2. Поднятие тарифов / под этим же предлогом / . 3. Призывы к волонтерскому порыву " Сдай деньги что бы лугандоняне могли убивать украинцев не опасаясь за экологическую катастрофу в лугандоне" . И эти деньги пойдут террористам на минимизацию ущерба террористами себе своей террористической деятельностью .
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Геращенко отметила, что в ближайшее время от Минэкологии в ВР поступят предложения об изменениях законодательства относительно экологического мониторинга.- занятие бездельников и паразитов живущих за народные деньги...делов нет...
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Странно. А в Киеве, Днепре, Львове и т.д. проблем с экологией нет? Так почему нас должны касаться проблемы лугандона? Может все же стоит больше внимания украинским территориям уделить. А о том же Авдеевском коксохиме (хоть он и на нашей территории) пусть Ахметка печется. Эта тварь могла зарубить все сепарские поползновения на корню, но решила поторговаться.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНа комитете Украина-ЕС поднимут тему техногенной катастрофы на Донбассе, - Ирина Геращенко
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