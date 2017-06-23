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Теги: СБУ (14495) Шабунин (88)
Тему создал: Цензор.НЕТ

СБУ не нашла нарушений в действиях сотрудника, который "митинговал" под домом Шабунина. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины не нашла подтверждений участия полковника Романа Матковского в заказном митинге под зданием председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, и не видит оснований для привлечения своего сотрудника к ответственности.

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Власть давно уже ничего плохого не находит в действиях титушни,которая перешла к ним по наследству от рыгов ....
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Ольгино заработало
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СБУ не нашла нарушений в действиях сотрудника, который "митинговал" под домом Шабунина - Цензор.НЕТ 3170 Геннадій Бикодір adb80589

алєжа, і ти тут як тут))) ану випаруйся!!!! и Танюшу прихвати
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А шо эта порохососы и порохососки тут права качают?
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Вот только не тебе порхатоботка об этом писать.
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Когда СБУ будет делом заниматься? Хоть каким-нибудь.
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Основным делом СБУ,всегда было и есть крышевание ворья,коррупция и защита банд у власти от народа и они этим делом успешно занимаются ....
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Начальника полиции Одесской области обвиняют в связях с криминальными авторитетами
Июнь 23, 2017 - 20:46

http://roadcontrol.org.ua/node/3171
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СБУ уже не раз доказывала свою политическую ангажированность. Поэтому к ней доверия НОЛЬ, пока не будут созданы независимые институты.
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Мусорье не позорьтесь)))Скоро вас как бешеных собак будут.Почитайте колиивщину на досуге.Очень познавательно в свете ситуации,что сложилась в Украине.
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У меня лично даже сомнений нет, что по Голубану проверка будет проведена поверхностно с заранее известным результатом. Ведь его Президент Украины наградил орденом в небывало короткий строк - один или два дня после подачи наградных документов (представления). Понятно, что это было сделано специально. Но теперь дороги назад нет. Порошенко не привык признавать свои ошибки, а значит и Голубан априори невиновен. Как ни странно, но в случае с этим "кадром" я верю бывшему "альфовцу" и нынешнему високопоставленному сепару Ходаковскому.
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Кому це взагалі цікаво, хто там під будинком Шабуніна мітингує. Може у людини є час, нехай його з користю для себе витратить, якщо немає грошей на кухоль пива або кросівок для пробіжці в парку.
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Украине НЕ РОССИЯ (хоть что то кучма смог правильно сообразить). ФСБ уже бы упекло ПАРНЯ в аналогичной ситуации. (кремлёвские ШАВКИ).
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СБУ не нашла нарушений в действиях сотрудника, который "митинговал" под домом Шабунина.
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СБУ - сама по себе, просто так, не будет этим заниматься.

В тоже время, СБУ - подчиняется только порошенко.

Думаю, нетрудно догадаться: кто заказчик этой акции.



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Эта "служба"-Самая ПОГАНАЯ за Всю историю Украины!!!А может быть и БОЛЬШЕ!!!ПРОСТИТУТКИ!!!...
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Решение проблемьі простое:скинуться всем народом на взятку нардепам и они проголосуют за нужньіе Украине законьі!Но,исходя из общего обнищания народа,устроенного барьіжнёй, видимо,киллер обошёлся-бьі дешевле!https://www.youtube.com/watch?v=I7cGQ4kQIL4
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСБУ не нашла нарушений в действиях сотрудника, который "митинговал" под домом Шабунина. ДОКУМЕНТ
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