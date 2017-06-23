СБУ не нашла нарушений в действиях сотрудника, который "митинговал" под домом Шабунина. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины не нашла подтверждений участия полковника Романа Матковского в заказном митинге под зданием председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, и не видит оснований для привлечения своего сотрудника к ответственности.
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алєжа, і ти тут як тут))) ану випаруйся!!!! и Танюшу прихвати
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Июнь 23, 2017 - 20:46
http://roadcontrol.org.ua/node/3171
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СБУ - сама по себе, просто так, не будет этим заниматься.
В тоже время, СБУ - подчиняется только порошенко.
Думаю, нетрудно догадаться: кто заказчик этой акции.
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