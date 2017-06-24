Россия не намерена оккупировать Беларусь под предлогом учений "Запад-2017", - Лавров

12196 215Теги: Беларусь (2608) Лавров (1449) Россия (71121) учения (1774) Тему создал: Цензор.НЕТ23.06.17 21:11 Россия не намерена оккупировать Беларусь под предлогом учений "Запад-2017", - ЛавровМинистр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью белорусским СМИ заявил, что российские войска не останутся в Беларуси после учений "Запад-2017". читать источник x Мне нравится
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3. СССР, как это вытекает из его мирной политики, соблюдал и намерен соблюдать условия советско-германского пакта о ненападении, ввиду чего слухи о том, что СССР готовится к войне с Германией, являются лживыми и провокационными;
4. проводимые сейчас летние сборы запасных Красной Армии и предстоящие маневры имеют своей целью не что иное, как обучение запасных и проверку работы железнодорожного аппарата, осуществляемые, как известно, каждый год, ввиду чего изображать эти мероприятия Красной Армии как враждебные Германии по меньшей мере нелепо.
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Лавровское рычание,
Где источает ржание вся кремблядская вошь
Большая ложь для маленькой,
Для маленькой такой республики,
Для скромной такой компании
Такая большая ложь!
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Не забываем что им нужен коридор в Калининград.
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