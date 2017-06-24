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Теги: Беларусь (2608) Лавров (1449) Россия (71121) учения (1774)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Россия не намерена оккупировать Беларусь под предлогом учений "Запад-2017", - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью белорусским СМИ заявил, что российские войска не останутся в Беларуси после учений "Запад-2017".

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Что значит -" рогули вонючие"??? А ты то сам кто - " КАЦАП ПАХУЧИЙ""???
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Россия не намерена оккупировать Беларусь под предлогом учений "Запад-2017", - Лавров - Цензор.НЕТ 2114 ftrew Werta козломордое под краденым флагом, задавай вопросы своему карлику. а не тут. Ты никто как весь твой чудо-народец. Скоро все равно передохните.
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Кгда твои соплеменники приходят на наш пляж - то от их АМБРЕ- блевать тянет... И кто придумал сказку про русские бани? Неее - ну может они там и моются - но ОТКУДА ПРОТИВНЫЙ ЗАПАХ???
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ftrew Werta Россия не намерена оккупировать Беларусь под предлогом учений "Запад-2017", - Лавров - Цензор.НЕТ 5012 кацапское чучело сначала должно понять, почему главные массовые убийцы рашистов - ленин и сталин являются их героями, а уже потом указывать другим народам, каких героев и кому почитать.
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Сообщение ТАСС от 14 июня 1941 года
3. СССР, как это вытекает из его мирной политики, соблюдал и намерен соблюдать условия советско-германского пакта о ненападении, ввиду чего слухи о том, что СССР готовится к войне с Германией, являются лживыми и провокационными;
4. проводимые сейчас летние сборы запасных Красной Армии и предстоящие маневры имеют своей целью не что иное, как обучение запасных и проверку работы железнодорожного аппарата, осуществляемые, как известно, каждый год, ввиду чего изображать эти мероприятия Красной Армии как враждебные Германии по меньшей мере нелепо.




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Да братцы беларусы, все опасения подтвердило лаврошадь, Что то "уйдёт" а останутся ихтамнеты, шахтёры и трахтористы, с танками ракетами из военторга! Ведь, лаврошадь никогда не врало!
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Самое печальное, что Белорусия и не будет сопротивлятся.
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Под грустное мычание,
Лавровское рычание,
Где источает ржание вся кремблядская вошь
Большая ложь для маленькой,
Для маленькой такой республики,
Для скромной такой компании
Такая большая ложь!
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Прощупывают почву на предмет коллаборационизма, если увидят что можно брать малыми силами, смоленская область увеличится.
Не забываем что им нужен коридор в Калининград.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссия не намерена оккупировать Беларусь под предлогом учений "Запад-2017", - Лавров
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