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 Форум Украины(607928)
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справедливо , отчасти ,, , тока напоправимое-то случилось .,,,
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если полиция не может организовать порядок и тишину то и не о чем говорить, на Западе если жильцы жалуются на шум то полиция быстро вмешивается и прекращает самодеятельность
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, , ну , , не стоит идеализировать полицию .запада , , или там мало убийств в школах / наездов авто на людей / прочих террактов .,,,
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при чем тут одно к другому? я про общественный порядок а не про преступление
если была жалоба от жильцов - значит нужно было навести порядок и чтобы было тихо и никто бы не пострадал
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а притом , , жалобы евро-жителей на терракты слышны ? , аж вопли раздаются , , порядок западные спецслужбы / силовики навели ? , как бы .-.нет , , то есть не отреагировали , ,,, так что аналогия налицо .,,,
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Подивись рівень навмисних вбивств у розвинутих країнах та у нас. У нас він значно вищий, ніж навіть у Румунії, я вже мовчу за такі країни, як Сінгапур та Японія.
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смотря какую...днем и парады и музыка и вечеринки часто
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На Западе, все на много проще... Допустим, мы с Вами соседи и у Вас намечается шумная вечеринка... По закону, нельзя шуметь после 9и часов вечера в кантри, а в городе - после 11... Но у Вас большое событие... Так что чтобы не раздражать соседей, было бы хорошо всех их пригласить на свою вечеринку - все шумят и нет обиженных... а те кто не может прийти - получают красивую открытку с извинением о педстоющем шуме и с просьбой быть терпимыми...
Но вот я - Ваша соседка, сука. Во первых, меня никто не пригласил, во-вторых, даже если бы пригласили, то я бы не пошла.. Мое законное время спать, а тут шум... Так вот, чтобы соседи не устраила скандалов - есть полиция! Я - звоню в полицию и говорю, что сесед мешает мне спать... Полиция приходит к соседу и мирно, вежливо ( чтобы не испортить никому настроение) передает ему мою ситуацию - мол время позднее и соседи жалуются на шум, от которого они не могут заснут... ВСЕ!

Если Вы начнете буянить с полицией - это будут Ваши дела с полицией.

Если Вы скажите - 'большое спасибо, за напоминание, мы это тут же учтем' - полиция довольная уйдет с чувством выполненного долга.

Допустим, Вы не угомонили свою вечеринку... а ведь у Вас был шанс включить спокойную музыку, дать гостям мороженое и перевести все в спокойные беседы... У Вас гвалд, споры и я (сука) все слышу - взоню снова в полицию...

Полиция приходит к Вам и спрашивает в чем проблема? Вы ведь обещали утихомириться.. не получилось - почему? Тогда Вам нужно сказать что Вы клали на законы и соседей - что плохое решение.. Или Вам нужно признаться, что хотели, но не смогли - вон тот и этот дебоширит и полиция их возьмет чтобы успокить... Им ничего не будет - просто сменят отмосферу и тем самым успокоят. Ну а если будут дебоширить с полицией - тут другое дело..

Я это к тому, что НЕ полиция "налаживает порядок", а Вы. И если у Вас не получается, то полиция может помочь - только.
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Так, давайте завершувати. Боець, герой, учасник АТО - це одна справа. З нею пов"язані пільги, статуси, належне і все таке інше. Маєш - отримуй. І честь тобі, і хвала. Повернувся у мирне життя - відповідай мирним ЗАКОНАМ. Якщо ти вважаеш, що відповідаєш іншим ЗАКОНАМ - тобі немає місця в мирному житті. Не знаю нюансів цієї трагедії, але дуже добре знаю нюанси трагедії тисяч киян, які давно і надовго втратили свій вечірній та нічний спокій в своїх оселях. Інколи виникає думка, що киян просто хтось виживає з своєго міста. Іншого разу виникає думка-бажання рубанути чимось по якимось кафе-барах, по забудівлях- ремонтах так, щоб вони полетіли прямо на суд до ВСЕВИШНЬОГО. Щодо нової поліції, то вони вже давно повинні полетіти у зворотньому напрямку до ВСЕВИШНЬОГО.
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Конечно, жаль погибшего, но... Ветерана, который имел БОЕВОЙ опыт двумя ударами кухонного ножа УБИЛ обычный пьяный гражданин без всякого опыта. Возникают вопросы : 1) если Начальника Разведки может любой алкаш зарезать кухонным ножом, то что можно сделать в Киеве с огнестрельным оружием?
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Повернем вопрос по-другому. ПОЧЕМУ ветеран, герой, разведчик и т.д. начал решать "вопросы" с киевлянином, вышедшим к нему с кухонным ножом, требуя соблюдать тишину в городе после 23:00?
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НЕт, конечно... но всякий готов трондеть ни хера не зная..
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мусора дыбилы, они должны были сразу бухого упаковать. Мразть-убийцу пустить на органы без суда
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Бухой "пьяница" не мог двумя ударами кухонного ножа убить наповал командира развед подразделения. Да, просто трезвого здорового мужика. Это НОНСЕНС. Ну, хоть кто-то, ВКЛЮЧИТЕ мозги....
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ты знаешь как урки гопота или быдло подло наносят улар - " братишка бла.. бла.. берет тебя за плече и бац под ребро.."
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Бац - под ребро - это профессионал. И не кухонным ножом, а заточкой. И ударить под ребро нужно уметь. Так, что не получается случайная бытовуха. Не получается случайность. НЕ получается, что папа заступился и все остальное получилось случайно. НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. Вот, о чем разговор. И его лучше вести, или не вести. Получается, что - лучше этот разговор замять. Сдается мне, что наших "викингов" организованно отправляют на тот свет.
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Согласен, как то все мутно, невнятно. Ощущение, что дело хотят замять.
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на то они и мусора....не зря же их так назвали..были мусора мусорами и сдохнут..
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просто ссцыкуны безсердечные - не захотели мараться

на иномарках приятней по центру кататься..
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Куди упакувати? Медицині вони не потрібні, а кімнат для затриманих при чергових частинах у зв'язку з європейським вибором уже років 10 не має - стоять тільки у виді музейних експонатів. Через те п'яниць поліція і відпускає, не до себе ж додому їх брати. Маємо те, що маємо....
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Земля пухом воину. А по поводу пьяной бытовухи как то сомнительно. При пьяных бытовухах по статистике обычно множественные колото резаные раны. Здесь убийца умеет обращаться с ножом-Был правильный хват кухонного ножа -прошел между ребрами,два поставленных удара.
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Здесь убийца умеет обращаться с ножом-Был правильный хват кухонного ножа -прошел между ребрами,два поставленных удара.
---------------------
да есть вопросы - нужна знать точно личность убийцы и чем он дышал до этого ?
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чушь, большинство преступлений на бытовой почве совершаются не профессионалами умеющими обращаться с холодным оружием, обычно превращают всё что под рукой окажется в смертельное оружие и бывает что и одного удара хватает
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Бывает и случайно.
Человек может на ровном месте падскользнуться и упасть насмерть ударившись веском о едиственный угол на этом квадратном метре
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Мусора может и дебилы, но элементарное чувство самосохранения должно присутствовать у любого человека. А у человека, который был на войне, должно быть обостренное чувство опасности. В разведке должны служить люди с соответствующими инстинктами. А если Разведчика может зарезать в Столице любой алкаш - война будет длиться до тех пор, пока солдаты не научатся убивать. А если в воюющей армии офицеры позволяют убивать себя - враги скажут большое спасибо. Зачем тогда вообще армия и всякие спецподразделения, если они самих себя в мирном городе защитить не могут?
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ну так, давай ты, помоги их "защитить в мирном городе". Он же не на задании был, а В ТЫЛУ, в своём мирном городе.
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А вы поговорите с профессиональными мастерами по ножевому бою.
Первое правило ножевого боя - видишь у противника нож - беги.
Это если уже деваться некуда, то какие-то навыки, понятия защиты и тд нарабатываются.
Но по сути, с голыми руками против ножа - в 99 случаев из 100 вас зарежут или покалечат, даже если вы мастер спорта по всем единоборствам вместе взятым.
Тем более вы не знаете подробностей, возможно удары были нанесены сзади, или как-то неожиданно. Вы не знаете личности атакующего, не знаете обстоятельств - но рассказываете про то что кто-то себя защитить не может в мирном городе.
Это только в фильмах можно голыми руками мечи и пули останавливать. В реальном мире чтобы противостоять оружию нужно оружие. Желательно огнестрел. Жаль что у этого человека его не оказалось под рукой.
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Против лома, нет приема, если нет другого лома.
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"возможно удары были нанесены сзади" сзади в грудь и живот
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Возможно - тогда это профи против профи в расслаблении
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блин. Полиция же может рассказать, на какой почве была "предыдущая" ссора, кгда они на вызов приезжали? Ну выясняли же обстотельства.. Так чего не говорят?
Если убил за звучащую днём музыку, то скот - смерти повинен.
Не знаю, кого раздражает музыка на улице!? Иногда бывает в переходе идёшь, а там играет человек на гитаре, на бане, поёт, иногда на улице люди играют, что здесь может раздражать? Наоборот, как то на душе лучше становится, особенно, если хорошо играет или хорошо поёт. Думаю мальчик с консерваторским образованием играл хорошо, качетсвенно..
И не важно в этом случае АТО-шника убили, или простого человека - не АТО-шника. Просто пилядство какое-то убогое.
Некоторым уродам ПИТЬ НЕЛЬЗЯ СОВСЕМ, потому как теряют облик человеческий.. Потом раскаиваются, извиняются, но ничего уже не исправишь.
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Не знаю, кого раздражает музыка на улице!?
----------------------------
музыка на улице не раздаражет , а под окнами да еще каждый день , да если еще и шансон
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а ти дивився ролік, чув, що хлопець грає? Хлопець, який закінчив консерваторію, навіть і не знає що це таке "шансон", ну, в тому розумінні, яке ти вкладаєш в цей термін.
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если он(не важно кто) громко играет каждый день(вечер) - то он нарушает покой проживающих в округе жителей - тут не все так однозначно ..
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Не нельзя нашим людям оружие давать, пусть их лучше алкашня режет. А кто хочет оружие, тому в АТО надо. Посидит в окопе с калахой под градами может поумнеет. Мент и урка, вот настоящие люди, а сотальные гумус- бабы ещё нарожают.
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Резать у нас в стране запрещено только Банду Пораженки.
Остальных = сколько угодно, если деньги есть.
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Досить вже! В цьому трагічному і досить прикрому епізоді є декілька питань. Перше, чому герой і учасник АТО не став на сторону ЗАКОНУ по застосуванню тиші в суспільному місці після 23:00. Друге, чому людина з бойовим досвідом розвідника почала конфлікт з людиною, яка вимагала тиші в районі своєї оселі? Третє, чому людина з бойовим досвідом рукопашного бою пішла на двобій з цивільною людиною в центрі Києва у випускний вечір свого сина? І останнє. Чому, командир розвідпідрозділу без найменших першкод отримує смертельні удари ножем від якогось побутового п"яниці, який без перешкод зникає з місця злочину? До "поліції" запитань не маю, бо взагалі поліції в країні НЕМАЄ. Перевдягнуті мусора - не є поліцією. Це мусора, що мають знищити ВСЕ, що стосується поняття про поліцію.
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де написано про "після 23-00 години"??????? В роліку , який знято за півгодини до трагедії - ЩЕ СВІТЛО ДЕННЕ.
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і швидка надає допомогу пораненому при днівному світлі.
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Вчора в Києві, наприклад, світанок був о 04:45. О 05:00 було вже досить світло. Випускні вечори раніше 22:00 взагалі не розпочинаються. Отже, включаймо мізки)) О котрій годині могло бути світло на фото з реанімацією? Це був ранок після випускного вечора. Може, ви скажите, що це був день до випускного)))
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ви не білими ночами у пітерсбурзі переплутали? В 4 утра жоден музикант не піде грати, бо навть гривню нікому буде кинути.
Можу порадити - вмикайте мозок.
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Ви дуже пагано освідомлені. Мова йдеться про вечір масових випускних. В цей вечір навіть було досягнуто домовленість в зоні АТО припинити вогонь заради випускників. Отже. Вранці після випускного Софіївська, Михайлівська площі і все вниз до Золотих Воріт аж гужіло від збуджених та розгарячілих випускників. Були там і музики, і деякі професіонали. І іншого народу там було досталь. І гуляли випускники аж до самого пізднього ранку. Хіба у вас було не так?
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Соломія Вітвіцька веде випуски о 16-45. Якщо б трагедія сталася о 4 ранку, то про неї б розповіла ще Марічка Падалко о 6 годині ранку.
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Тому я і кажу, що до нинішньої "поліції" ДУЖЕ багато запитань. Хоча, можна припустити, що подія сталася вдень після випускного. Але, це ж скільки треба мати сил, щоб після майже гуляння доби, ще й грати щось для тих хто може за цю гру кинути хоч гривню. Дуже багато запитань.
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0.13 секунда випуску новин. Диктор повідомляє ".. напередодні ввечері сталася.."
Я ж кажу, то в вас у петерсбурзі такі "вечори" білі. В Києві о 23 годині ночі вони не такі "білі"... ))
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Якщо ви не знали, то у Києві дозволяється трохи шуміти лише до 22 години. У нас в місті давно вже пересунули початок тихої години на 22-00. Швидка приїхала, коли було темно, сказали, шо приїхала відразу, а зараз у червні найдовші дні, тобто темніє вже після 22-00. Скоріш за усе, син цього вояки грав таки після 22-00, тобто це адмінпорушення. Батько цього хлопця мав вибачитися перед чоловіком за гру свого сина, а не принижувати його, поклавши на землю. Якщо б цей вояка відразу повів себе нормально, то зараз був би живий. Якщо людина права, а її принижують, то вона здатна до радикальних кроків.
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"син цього вояки " Далі можеш не продовжувати, мерзота.
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Пельку стули. Чого це я мерзота? Тому що власним коштом фінансував добровольчі праві підрозділи значно більше, ніж середні волонтерські організації? Підкреслюю - виключно власним коштом. Якщо хтось був в АТо, то це не означає, що він отримав пожиттєву індульгенцію за це.
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не стали известны подробности, есть непонятная история, трагедия на вроде как ровном месте, если убрать это "участник АТО, ветеран" и прочую патриотическую мишуру, то был какой-то конфликт между двумя гражданами, из-за чего можно только догадываться, но есть сомнение что задержанный который живёт в центре Киева, не бездомный, имеющий семью, положительно или нейтрально характеризующийся (как известно из той информации что предоставили немного) соседями пошёл отбирать деньги у играющего на улице музыканта студента, ему мешала громкая музыка? да, любой мог бы поругаться из-за этого а кто-то и вызвать полицию чтобы решить этот вопрос, но не срываться идти за ножом и вернуться чтобы убить, хотя о задержанном ничего не известно не известно и о погибшем толком, и совершить тяжкое преступление, а судя по всему убийца явно не бывалый преступник, по действиям видно, "крыша поехала"? писали что многие нуждаются в психиатр. помощи у нас практически нет помощи нуждающимся в ней, нет выявления находящихся на грани, или что? полиция приехала уехала, преступление произошло, теперь его даже не могут нормально без манипуляций подать в прессе вернее не хотя, это вот гражданское общество?
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"участник АТО и "ветеран" - это не "патриотическая мишура" как ты говоришь, это тот кто защитил или спас "твою диванную жопу от распечатки"
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нередко благодаря СМИ и тд. становится мишурой
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Эту мразоту нужно было при задержании уничтожить. Такие выродки не должны существовать
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Этого убийцу, если посадят, уничтожат зэки- они не любят касабов. Потому что в Украине сидеть все же легче...
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Якщо ви не знали, то у Києві дозволяється трохи шуміти лише до 22 години. У нас в місті давно вже пересунули початок тихої години на 22-00. Швидка приїхала, коли було темно, сказали, що приїхала відразу, а зараз у червні найдовші дні, тобто темніє вже після 22-00. Скоріш за усе, син цього вояки грав таки після 22-00, тобто це адмінпорушення. Батько цього хлопця мав вибачитися перед чоловіком за гру свого сина, а не принижувати його, поклавши на землю. Якщо б цей вояка відразу повів себе нормально, то зараз був би живий. Якщо людина права, а її принижують, то вона здатна до радикальних кроків.
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нащо постити одне є те саме? Скора приїхала до 22 00. Камера погано працюе коли починає темніти - а тут добре видно.
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Яка камера? У мене навіть камера в телефоні добре знімає у такий час. Так темно буває десь ближче до 23, тобто, скоріш за усе, син цього вояки таки порушував з Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Треба поважати права киян, мене також дратує музика на вулиці, особливо після 22-00. У версію про гроші взагалі не вірю.
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Cын Сергея вместе с матерью приехали к «Золотым Воротам» около 18:40.
Отец уже ждал их на месте, где должен был выступать Ярослав. Парень разложил аппаратуру и начал играть.
Примерно в 19:30 к нему подошел сильно выпивший и очень агрессивный мужчина.
Он начал материться, угрожать перевернуть музыкальный инструмент. Потом выкрикнул: «Щенок, я тебя размажу!» и замахнулся на парня.
Сразу же подошел отец Ярослава. Сергей Олейник и выпивший человек отошли за угол дома. Через некоторое время ветерана АТО обнаружили на лавочке в сквере - он был весь в крови.
Убийство произошло от 19;30 до 20:00 вечера.
фото до приезда медиков
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и днем играть не надо, улицы не для концертов же а для пешеходов, вообще желательно поддерживать тишину но в Киеве с этим проблемы начиная с 1991 года вакханалия полная, в Гидропарке годами ночами гремела музыка, народ жаловался и всем мэрам и чиновникам пофиг
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Слідство встановить точний час, але, щоб ви знали, є обмеження й у денний час. Мене, як киянина, дуже дратують усі ці вуличні музики, особливо під вікнами. Якщо хтось хоче послухати музику, то має йти на концерт, а вулиці та сквери для іншого. Кияни мають право на тишу.
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Если Вас беспокоит музыка - заткните ватой уши. Постоянной гробовой тишины никто вам не обязан. Всегда были есть и будут уличные музыканты. Практически во всех странах мира на улицах, и парках есть исполнители музыки. Нет закона запрещающего играть музыку в сквере или парке.
Ваши права на тишину - это статья 24
ЗАКОНА УКРАЇНИ
"Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" в которой говорится:

Шум на захищених об'єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.
У нічний час, із двадцять другої до восьмої години на захищених об'єктах забороняються гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів."

Понятие «слишком шумно» четко регламентировано, а санитарные нормы допустимого шума четко прописаны.
Допустимый уровень: для жилых комнат в дневное время (с 8:00 до 22:00 часов) - от 40 дБ до 55 max, в ночное (с 22:00 до 8:00 часов) - от 30 дБ до 45 max; на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам: в дневное время - от 55 дБ до 70 max, в ночное - от 45 дБ до 60 max; на территории, непосредственно прилегающей к зданиям гостиниц и общежитий: в дневное время - от 60 дБ до 75 max, в ночное - от 50 дБ до 65 max; на площадках отдыха на территории микрорайона и групп жилых домов - от 45 дБ до 60 max круглосуточно.
Замеры децибелов проводятся санитарно-эпидемиологической службой.
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Дурнику, Київ, як столиця, має право самостійно встановлювати норми шуму та час, чим, до речі, ми й скористалися. У Києві значно суворіші норми, ніж загалом по країні. У нас забороняється навіть слухати музику у власному авто при відкритих шибках (це не жарт, так і є), я вже мовчу про музику на відкритому просторі у громадську місці. Інша справа, що ніхто не караї у нас за недотримання цих норм та правил. Треба просто усіх примусити виконувати закон.
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Ще додам, що я правник з дуже гарною освітою та величезним досвідом, тож тримай:

Додаток 3 до рішення Київської міської ради від 26 вересня 2002 року № 47/207
ПРАВИЛА з дотримання тиші в громадських місцях у місті Києві

Керівники, відповідальні посадові особи підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, а також громадяни зобов'язані:
- забезпечувати в прилеглих жилих будинках, прилеглих жилих та нежилих приміщеннях дотримання такого рівня шуму працюючого обладнання, вентиляційних систем, радіоприймачів, телевізорів, гучномовних установок, музичних інструментів, засобів індивідуальної трудової діяльності, а також інших джерел шуму, який не перевищував би 40 ДБА в денний та 30 ДБА в нічний час;
- не допускати під час проведення масових гулянь та свят, а також в інші дні користування радіоапаратурою та іншими гучномовними установками;
- гучного співу, викриків у парках, скверах, лісопаркових зонах відпочинку;
- інших дій, що порушують тишу в зонах, прилеглих до житлових будинків, лікувальних закладів стаціонарного типу, дитячих будинків-інтернатів, будинків-інтернатів для престарілих громадян та в інших громадських місцях, впродовж доби.
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консерваторию много народа закончило и это не повод садиться на улице и играть, для игры есть концертные залы и там собираются любители музыки
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Два #### Олег Хмара b07bd21f и Анатолий Лукин, одобряют убийство за игру на музыкальных инструментах в скверах, парках, на улицах. В стране явно не хватает психиаторов.
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У тебя под окном играют музыканты? Просто разводить демагогию хорошо когда у тебя под окном никто целыми днями не играет. Люди имеют право открыть окно летом и хотят чтобы было также тихо как и под окнами депутатов или чиновников в Конче Заспе.
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Поставь окна с шумоподавляющим стеклопакетом. Тихо и комары не кусают. Или переедь в тихое место.
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До чого тут вікна, коли людина написала, що влітку хоче жити при відкритих вікнах, а не дихати фріоном від кондиціонера? Свіже повітря - це свіже повітря. Людина має право на свіже повітря та тишу під власними вікнами.
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Анатолий Лукин . Не кажется ли Вам что живя в мегаполисе просто абсурдно требовать тишины как в селе? Может еще и транспорт в городе лично для Вас запретить когда окно пожелаете открыть? автомобили ведь тоже шумят, сигналят...? Если желаете тишины как на базе отдыха так туда и езжайте или домик в селе купите.
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Что нам принесли сволочи своей войной, некоторые люди стали как животные , экономика пошла вниз.
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Конкретизируй:о каких сволочах речь ведешь.Кто,в войне виновен?А экономика Украины,кстати,подает все признаки возрождения.В отличие от экономики российскофашистского агрессора.
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Осень 1941-го. Из кабинета Сталина выходит раскрасневшийся Жуков, закрывает за собой дверь, вытирает пот со лба и, сухим полушепотом процедив сквозь стиснутые зубы: "Усатая сволочь!", быстрыми шагами уходит прочь по коридору. Находившийся в соседнем кабинете секретарь Поскребышев, отследив ситуацию, докладывает об услышанном Сталину. Через 3 минуты начальник охраны препровождает Жукова обратно в кабинет Сталина.
Сталин обращается к Жукову:
- Кого Вы имели в виду, товарищ Жуков?
- Как кого?! Конечно же Гитлера!
- Так. Хорошо. Ну, а кого имели в виду Вы, товарищ Поскребышев? :D ,
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Кому це "нам"? Кацапському ватному лайну? Яке ти відношення маєш до нашої України? У нас вибору не було, якщо б ми не чинили супротив, то в усі наші міста прийшов би цапиний світ (срусский мир). Напевно, ти його й чекав, а ось 85% громадян України були категорично проти вашого цапиного світу, тому ми зробили усе, щоб цього не сталося.
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У убийцы есть дети?.. Так вот:лучшим наказанием для него будет,если он лишится их.На беспредел беспределом!
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уже 25 придурков написало "пианист виноват" хотя играл ранним вечером. а не пьяная алкоголическая гнида, психопат и придурок.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУбийца ветерана АТО Олейника задержан: стали известны подробности трагедии. ВИДЕО
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