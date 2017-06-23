44315 385Теги: Київ (3846) вбивство (1187) Тему создал: Цензор.НЕТ23.06.17 20:55 Убийца ветерана АТО Олейника задержан: стали известны подробности трагедии. ВИДЕОПеред убийством произошло несколько стычек и конфликтов. читать источник x Мне нравится
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если была жалоба от жильцов - значит нужно было навести порядок и чтобы было тихо и никто бы не пострадал
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https://www.youtube.com/watch?v=Nl6TyCAesgg
https://www.youtube.com/watch?v=pbop9ZIFCH0
https://www.youtube.com/watch?v=AQ9zeDd0mpg&spfreload=10
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Но вот я - Ваша соседка, сука. Во первых, меня никто не пригласил, во-вторых, даже если бы пригласили, то я бы не пошла.. Мое законное время спать, а тут шум... Так вот, чтобы соседи не устраила скандалов - есть полиция! Я - звоню в полицию и говорю, что сесед мешает мне спать... Полиция приходит к соседу и мирно, вежливо ( чтобы не испортить никому настроение) передает ему мою ситуацию - мол время позднее и соседи жалуются на шум, от которого они не могут заснут... ВСЕ!
Если Вы начнете буянить с полицией - это будут Ваши дела с полицией.
Если Вы скажите - 'большое спасибо, за напоминание, мы это тут же учтем' - полиция довольная уйдет с чувством выполненного долга.
Допустим, Вы не угомонили свою вечеринку... а ведь у Вас был шанс включить спокойную музыку, дать гостям мороженое и перевести все в спокойные беседы... У Вас гвалд, споры и я (сука) все слышу - взоню снова в полицию...
Полиция приходит к Вам и спрашивает в чем проблема? Вы ведь обещали утихомириться.. не получилось - почему? Тогда Вам нужно сказать что Вы клали на законы и соседей - что плохое решение.. Или Вам нужно признаться, что хотели, но не смогли - вон тот и этот дебоширит и полиция их возьмет чтобы успокить... Им ничего не будет - просто сменят отмосферу и тем самым успокоят. Ну а если будут дебоширить с полицией - тут другое дело..
Я это к тому, что НЕ полиция "налаживает порядок", а Вы. И если у Вас не получается, то полиция может помочь - только.
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на иномарках приятней по центру кататься..
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да есть вопросы - нужна знать точно личность убийцы и чем он дышал до этого ?
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Человек может на ровном месте падскользнуться и упасть насмерть ударившись веском о едиственный угол на этом квадратном метре
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Первое правило ножевого боя - видишь у противника нож - беги.
Это если уже деваться некуда, то какие-то навыки, понятия защиты и тд нарабатываются.
Но по сути, с голыми руками против ножа - в 99 случаев из 100 вас зарежут или покалечат, даже если вы мастер спорта по всем единоборствам вместе взятым.
Тем более вы не знаете подробностей, возможно удары были нанесены сзади, или как-то неожиданно. Вы не знаете личности атакующего, не знаете обстоятельств - но рассказываете про то что кто-то себя защитить не может в мирном городе.
Это только в фильмах можно голыми руками мечи и пули останавливать. В реальном мире чтобы противостоять оружию нужно оружие. Желательно огнестрел. Жаль что у этого человека его не оказалось под рукой.
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Если убил за звучащую днём музыку, то скот - смерти повинен.
Не знаю, кого раздражает музыка на улице!? Иногда бывает в переходе идёшь, а там играет человек на гитаре, на бане, поёт, иногда на улице люди играют, что здесь может раздражать? Наоборот, как то на душе лучше становится, особенно, если хорошо играет или хорошо поёт. Думаю мальчик с консерваторским образованием играл хорошо, качетсвенно..
И не важно в этом случае АТО-шника убили, или простого человека - не АТО-шника. Просто пилядство какое-то убогое.
Некоторым уродам ПИТЬ НЕЛЬЗЯ СОВСЕМ, потому как теряют облик человеческий.. Потом раскаиваются, извиняются, но ничего уже не исправишь.
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музыка на улице не раздаражет , а под окнами да еще каждый день , да если еще и шансон
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Остальных = сколько угодно, если деньги есть.
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Можу порадити - вмикайте мозок.
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Я ж кажу, то в вас у петерсбурзі такі "вечори" білі. В Києві о 23 годині ночі вони не такі "білі"... ))
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Треба поважати права киян, мене також дратує музика на вулиці, особливо після 22-00. У версію про гроші взагалі не вірю.
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Отец уже ждал их на месте, где должен был выступать Ярослав. Парень разложил аппаратуру и начал играть.
Примерно в 19:30 к нему подошел сильно выпивший и очень агрессивный мужчина.
Он начал материться, угрожать перевернуть музыкальный инструмент. Потом выкрикнул: «Щенок, я тебя размажу!» и замахнулся на парня.
Сразу же подошел отец Ярослава. Сергей Олейник и выпивший человек отошли за угол дома. Через некоторое время ветерана АТО обнаружили на лавочке в сквере - он был весь в крови.
Убийство произошло от 19;30 до 20:00 вечера.
фото до приезда медиков
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Ваши права на тишину - это статья 24
ЗАКОНА УКРАЇНИ
"Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" в которой говорится:
Шум на захищених об'єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.
У нічний час, із двадцять другої до восьмої години на захищених об'єктах забороняються гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів."
Понятие «слишком шумно» четко регламентировано, а санитарные нормы допустимого шума четко прописаны.
Допустимый уровень: для жилых комнат в дневное время (с 8:00 до 22:00 часов) - от 40 дБ до 55 max, в ночное (с 22:00 до 8:00 часов) - от 30 дБ до 45 max; на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам: в дневное время - от 55 дБ до 70 max, в ночное - от 45 дБ до 60 max; на территории, непосредственно прилегающей к зданиям гостиниц и общежитий: в дневное время - от 60 дБ до 75 max, в ночное - от 50 дБ до 65 max; на площадках отдыха на территории микрорайона и групп жилых домов - от 45 дБ до 60 max круглосуточно.
Замеры децибелов проводятся санитарно-эпидемиологической службой.
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Додаток 3 до рішення Київської міської ради від 26 вересня 2002 року № 47/207
ПРАВИЛА з дотримання тиші в громадських місцях у місті Києві
Керівники, відповідальні посадові особи підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, а також громадяни зобов'язані:
- забезпечувати в прилеглих жилих будинках, прилеглих жилих та нежилих приміщеннях дотримання такого рівня шуму працюючого обладнання, вентиляційних систем, радіоприймачів, телевізорів, гучномовних установок, музичних інструментів, засобів індивідуальної трудової діяльності, а також інших джерел шуму, який не перевищував би 40 ДБА в денний та 30 ДБА в нічний час;
- не допускати під час проведення масових гулянь та свят, а також в інші дні користування радіоапаратурою та іншими гучномовними установками;
- гучного співу, викриків у парках, скверах, лісопаркових зонах відпочинку;
- інших дій, що порушують тишу в зонах, прилеглих до житлових будинків, лікувальних закладів стаціонарного типу, дитячих будинків-інтернатів, будинків-інтернатів для престарілих громадян та в інших громадських місцях, впродовж доби.
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Сталин обращается к Жукову:
- Кого Вы имели в виду, товарищ Жуков?
- Как кого?! Конечно же Гитлера!
- Так. Хорошо. Ну, а кого имели в виду Вы, товарищ Поскребышев? :D ,
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