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Материалы по теме:  Дело Гужвы
Теги: прокуратура (3021) Гужва (30)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Гужве вручено подозрение, - прокуратура Киева

Правоохранительные органы сообщили о подозрении главному редактору издания "Страна.ua" Игорю Гужве в вымогательстве.

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Яценюк кричал в окно камеры: "Юля, Юля", а Петро Алексеевич стоял с ней рядом на трибуне и улыбался. Вот такие все бляди.
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Ти про Гужва-Юля скажи и тогда я скажу хто плядь. А ты мне трибуны тулишь, смешной малый..
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В общем, версия Гужвы рассыпалась, еще не родившись, но деньги на хороших адвокатов у кремлевского пропагандиста, конечно, имеются, и им придется придумывать что-то более внятное. Тем не менее позиция Гужвы в этом деле выглядит очень слабой. Правда, зная украинскую юридическую реальность, это никоим образом отправку в места не столь отдаленные для кремлевского медиаменеджера не гарантирует, даже если у прокуроров, как они утверждают, есть видеофиксация факта получения денег. В нашей стране умудрялись выкручиваться и из более неприятных ситуаций.
Единственное, что должно вселять оптимизм украинской патриотической общественности, для которой новость о задержании Гужвы стала приятной неожиданностью, так это то, что посадка Игоря Анатольевича, на котором клейма негде ставить, сильно в интересах Юрия Луценко. Последнему, как и многим украинским силовикам и антикоррупционерам, очень нужны доказательства их эффективности, и ничего лучше посаженного одиозного персонажа тут не придумаешь. Так что Юрий Витальевич может взяться за Гужву очень цепко, чем искупит в глазах избирателя все свои грехи и заработает огромный кредит доверия.
Сейчас заместительница Гужвы в "Стране.ua" Светлана Крюкова убеждает всех, что ее шеф так умен и изворотлив, что обязательно выкрутится из этой истории. Ей, конечно, необходимо сохранять хорошую мину в любой ситуации, но Гужве выйти сухим из воды в нынешней ситуации будет далеко не так просто, как может показаться.( c)
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Усе просто - гамнецо начали сметать, давно пора.
Ну и хто тут такой прогрессивеый скажет. что не нада?
Ага.
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какая гадкая харя ,такие обычно в туалетах кричат - занято путиным.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГужве вручено подозрение, - прокуратура Киева
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