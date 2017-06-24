Гужве вручено подозрение, - прокуратура Киева

4421 108Материалы по теме: Дело ГужвыТеги: прокуратура (3021) Гужва (30) Тему создал: Цензор.НЕТ23.06.17 20:40 Гужве вручено подозрение, - прокуратура КиеваПравоохранительные органы сообщили о подозрении главному редактору издания "Страна.ua" Игорю Гужве в вымогательстве. читать источник x Мне нравится 14
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Единственное, что должно вселять оптимизм украинской патриотической общественности, для которой новость о задержании Гужвы стала приятной неожиданностью, так это то, что посадка Игоря Анатольевича, на котором клейма негде ставить, сильно в интересах Юрия Луценко. Последнему, как и многим украинским силовикам и антикоррупционерам, очень нужны доказательства их эффективности, и ничего лучше посаженного одиозного персонажа тут не придумаешь. Так что Юрий Витальевич может взяться за Гужву очень цепко, чем искупит в глазах избирателя все свои грехи и заработает огромный кредит доверия.
Сейчас заместительница Гужвы в "Стране.ua" Светлана Крюкова убеждает всех, что ее шеф так умен и изворотлив, что обязательно выкрутится из этой истории. Ей, конечно, необходимо сохранять хорошую мину в любой ситуации, но Гужве выйти сухим из воды в нынешней ситуации будет далеко не так просто, как может показаться.( c)
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Ну и хто тут такой прогрессивеый скажет. что не нада?
Ага.
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