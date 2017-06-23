Видео сильно смонтировано. Меня хотят посадить в тюрьму, - Гужва

4814 97Материалы по теме: Дело ГужвыТеги: вымогательство (303) Гужва (30) Тему создал: Цензор.НЕТ23.06.17 20:27 Видео сильно смонтировано. Меня хотят посадить в тюрьму, - ГужваГлавный редактор интернет-издания "Страна" Игорь Гужва назвал смонтированным видеозапись переговоров с его участием и посредником, которое ранее обнародовал Генеральный прокурор Юрий Луценко. читать источник x Мне нравится 2
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Зняв про Каддафі -того вбили.
Я з задоволенням в третій раз скажу «Яке прикре самогубство!»
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лучше-бы тебя на мясокомбинат сдали - а сало отправили на Расею, пусть своим родным ватным жирком давятся
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Неверующие: х%йня случилась.
Католики: х%йня - наша вина.
Православные: По грехамъ нашимъ, х%йня случилась.
Муссульмане: Если х%йня случилась, на то воля Аллаха.
Агностики: Может х%йня случилась, может нет.
Евреи: Почему х%йня всегда случается над нами?!
Атеисты: х%йни нет.
Протестанты: Работай усердней, и х%йня не случится.
Свидетели Йеговы: (Стук в дверь) "Хуйня случится!"
Мормоны: х%йня случится, но не над нами.
Индусы: х%йня случилась в прошлой жизни.
Баптисты: Жертвуй побольше, а то х%йня случится над тобой.
Буддисты: х%йня случилась? Ну, в будущей жизни не случится.
Язычники: Несут тут всякую х%йню.
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НИ В КАКУЮ ТЮРЬМУ НЕ САДИТЬ
ТОЛЬКО СУД ЛИНЧА
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да и купюры с отпечатками пальцев небось все фальшивые
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Для меня его вина уже очевидна.
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Свои и не позволят чтобы, пусть даже поц, сидел как какой-то второсортный гой.
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Пiдрахуй
де ще 1500 доллярiв?
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- Дохуачихуахуа.
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Якщо в нього дійсно був компромат - як раз час його оприлюднити ...
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А по факту - вони фактично вже вибудували , в Україні , свою диктатуру ... насолоджуйтесь .
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От этого сайта , где этот козляра - Гужва был главредом , давно воняло прокацапским душком . Странно что его раньше не прикрыли . !
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рейтинг теперішньої влади - менше 2% , але вона і не збирається йти ... то , це як називається ?
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НЕ всі,гужва ,НЕ ВСІ...
багато хто хоче,щоб тебе повісили,хтось -щоб каструували тупими садовими ножницями... ))
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Белорусских оппозиционеров будут судить за "немой митинг" на кладбище ...!!
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Так что дружок , не рассказывай мне тут сказок .
КНДР , мля ,, это ж надо .. ..! Кто бы говорил .
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