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Материалы по теме:  Дело Гужвы
Теги: вымогательство (303) Гужва (30)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Видео сильно смонтировано. Меня хотят посадить в тюрьму, - Гужва

Главный редактор интернет-издания "Страна" Игорь Гужва назвал смонтированным видеозапись переговоров с его участием и посредником, которое ранее обнародовал Генеральный прокурор Юрий Луценко.

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Гужва удивлен,что за вымогательство содють в тюрьму?)
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Стоун зняв фільм про Фіделя Кастро - той помер.
Зняв про Каддафі -того вбили.
Я з задоволенням в третій раз скажу «Яке прикре самогубство!»
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Який файний режисер! Якщо збудеться в цьому році - буде мій улюблений
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Не, Гужва удивлен , что прокуратура работает методами " страны уа " , искажает факты и режет видео .
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Свиноматка кацапская захрюкала-забеспокоилась. Неужто посодють?
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Нехуёвую гужву наело это женоподобное уёбище-не влазит в экран!
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Так, не виноватая ж я, он сам ко мне пришёл!
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" Гужва:Меня хотят посадить в тюрьму."
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лучше-бы тебя на мясокомбинат сдали - а сало отправили на Расею, пусть своим родным ватным жирком давятся
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Видео с Мосейчуком,где он бабки берёт за запросы видела ВСЯ Украина а оно в Раде сидит а не в тюрьме и по всем каналам рассказывает,как надо с коррупцией бороться ....
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Мосейчук не враг Украины и не вонючий прпагандон
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Ну да,он просто вор,взяточник и мародёр ...и всего делов...
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Але він чітко вписується в провладну клоунаду - отже його і не зачіпають ..))
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Он корупционер и взяточник .А значит враг Украинского Народа . Я вижу его на телеканалах .Его враньё и бегающие глазки .
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Ты мыслишь как грязный кацап, если барин не враг Расиюшки то пусть ворует и взятки берёт, патриотам можно.И кто те совковые недобитки которые лдайкнули твой высер я ХЗ
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ну так и Г. отпустят если не докажут... Что не так?
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Ну,как Высоцкий пел ,"Всё не так ребята",если ты конечно знаком с творчеством Владимир Семёныча .
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ПОКАЙСЯ! ибо..
Неверующие: х%йня случилась.
Католики: х%йня - наша вина.
Православные: По грехамъ нашимъ, х%йня случилась.
Муссульмане: Если х%йня случилась, на то воля Аллаха.
Агностики: Может х%йня случилась, может нет.
Евреи: Почему х%йня всегда случается над нами?!
Атеисты: х%йни нет.
Протестанты: Работай усердней, и х%йня не случится.
Свидетели Йеговы: (Стук в дверь) "Хуйня случится!"
Мормоны: х%йня случится, но не над нами.
Индусы: х%йня случилась в прошлой жизни.
Баптисты: Жертвуй побольше, а то х%йня случится над тобой.
Буддисты: х%йня случилась? Ну, в будущей жизни не случится.
Язычники: Несут тут всякую х%йню.
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Посадить в тюрьму ? Да тебя, тварь, надо привселюдно удавить, а потом на столбе вздернуть, в назидание таким же скотам, как ты.
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Надеюсь, на Гужве все не закончится. Еще один обездоленный и обиженный. Видео смонтировали? А деньги в твоей сумке тоже случайно оказались?
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Могли бы и до Мелведчука добраться , как до куратора СМИ
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Не при этой власти. Этот Кощей еще попьет кровушки Украины.
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Не поверите. Совсем случайно. И он этих денег никогда не видел, и даже сумки в которой они были, хотя... даже помещения где эта сумка была - тоже не видел.
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Видео сильно смонтировано. Меня хотят посадить в тюрьму, - Гужва
НИ В КАКУЮ ТЮРЬМУ НЕ САДИТЬ
ТОЛЬКО СУД ЛИНЧА
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Да на фиг ты кому нужен, жирное жЫвотное. Обменяем на наших ребят или положим в бюджет государства лимонов 200 залога и пестуй в свою кацапендрию, поливай поносом дальше
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ДАВАЙ ОБЯВЛЯЙ ГОЛОДОВКУ ЗЛОЧИНА ВЛАДА ПЛЕТЕ ПРОТИ ТЕБЕ ПАТРІОТА КОЗНІ ! ДАКОЛЄ
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тебе не просто посадять...- будеш кукурікати кожного ранку і будити співкамерників
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а шо,не надо в тюрьму? :D
да и купюры с отпечатками пальцев небось все фальшивые
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Вообще не видно кто говорит, так что такая запись требует экспертизы.
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Казляре розенблату подбросили 300 тысяч доларов , этому тупому ублюдку 10 тысяч доларов подбросили . ... Ублюдки взяточники по вам расстрельная статья плачет .и она вас ублюдков найдёт .
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Как же они за@@али со своими подбросили деньги! Наверное, нужно возвращать смертную казнь.
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*Сообщил через адвоката Лены Лукаш ...*

Для меня его вина уже очевидна.
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Ага, а ще відео на якому цей педераст самого Вовочку Хуйло в піонєрлагєрє в пупчик цілував..Сам бачив, зуб даю!..😁
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Даже конемордый кинулся грудью на амбразуру защищая своего подопечного:

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Вот же ж тварюка! А убийство Немцова это тогда что?
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Ну если Лавров защищает - все сомнения по поводу виновности можно отбросить...Скажи мне - кто твой друг....
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Да тебе чмырю там и место.Но увы у сои все закончится пшиком.Лошадь из параши только будет вещать,про хвашистов в Киеве.
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8 лет пролетит быстро! Быстрее бы при законе Савченко. Но вы ведь дружно ее обсирали. Держись!
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Радів би дурник, що у в'язницю, але якби жив чотириста років тому, могли би і на кол посадити.
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Просто сомневаюсь что такую жирную, чисто славянскую, ряху посадят.
Свои и не позволят чтобы, пусть даже поц, сидел как какой-то второсортный гой.
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Удивительное дело: я вот эту мерзкую морду вижу первый раз в жизни, но имел несчастие в прошлом пару раз по ссылкам на его сайтец попадать - и уже этого одного достаточно для возбуждения устойчивого желания посадить. Лучше - на кол.
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"И сейчас хотят посадить в тюрьму Источник: https://censor.net.ua/n445263" - и правильно сделают!!!!
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"Сидят два мужика в ресторане. Вы правда с этим в суд собрались?" Адвокат Гужвы прокомментировал видео ГПУ.
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В принципе, достаточно показаний подельников, потерпевших и свидетелей + взяли с поличным. Видео - это так, вишенка на торте, раньше видео, вообще, не было, и что, никого не сажали?
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"...+ взяли с поличным..."?

Пiдрахуй
де ще 1500 доллярiв?
Видео сильно смонтировано. Меня хотят посадить в тюрьму, - Гужва - Цензор.НЕТ 8757
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Да тьі не бойся, гузок, в тюряге тебя не сильно смонтируют.
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Гужва - откровенная пропутинская гнида. Содержит кремлёвскую газетёнку "Вести", на Ньюс -Ване ведёт антиукраинскую передачу.... Он - открытый враг, и должен быть уничтожен. Любым способом. Если его удавят в СИЗО, буду очень признателен этому доброму человеку....Боже,Храни Украину! Путин, сдохни!
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Выфсёврёти. На видео двойник честного журналиста и правдолюба Гужвы.
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Вымогатель должен сидеть в тюрьме! А пророссийский - не должен из неё выйти.
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Согласен с Вами , для всех будет лучше, если Гужва подскользнётся в тюремном душе и проломит себе черепушку. На его поганой порочной харе написаны все его мерзкие качества - подлость, лживость, продажность, безстыдство.... А путину другие существа и не служат... Гужва - типичное путинское чмурло....
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изя, ты уже лишних лет пять на свободе ходишь.... тебе еще раньше надо было на историческую родину уехать к эдику ставицкому и к табачнику вместе бы посасывая пивко обсуждали как украинских гоев через х..й кидали на бабки....
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да только за то что адвокат эта прошмандовка подкацапская Лукаш нужно порвать этого штемпа.ясный перец жучило из пятой колонны.Хушва
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В тюрьму? Это гуманно. Я бы утопил в унитазе и сказал суицид
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Ну конечно СМОНТИРОВАНО, кто бы сомневался, это же ОЧЕВИДНО. (и доказывать не надо). Можно ещё сказать ПОХОЖИЙ человек. И все такое.
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Кукарекать "под шконкой" этой мразоте-самое место.

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А одеяло в клеточку и носилки уже выдали???
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- Как будет чихуахуа во множественном числе?
- Дохуачихуахуа.
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Давно пора сгноить в тюрьме этого продажного ублюдка.
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Все просто и подло(с)? Да,Гужва? А как херню писать в своей мусорной газетенке, это не подло? Тебя, пидора, давно судить надо, скота рашистского.
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ггг... какой игорек прозорливый. да, его хотят посадить в тюрьму, внизапна так...
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Одне не зрозуміло - за що ж таки затримали ?!
Якщо в нього дійсно був компромат - як раз час його оприлюднити ...
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Так Лєрмонотв "прощай, нємитая росія" писав чи ні?
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Да какая разница . Всё рыгобыдло должно сидеть в тюряге , а ещё лучше , должно лежать в земле на глубине 1.80 м. ! Даже если ничего плохого и не совершило . Просто потому что оно рыгобыдло . ! . Рыгобыдло синоним слов пророссийский и антиукраинский . !
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Це все лише слова ....
А по факту - вони фактично вже вибудували , в Україні , свою диктатуру ... насолоджуйтесь .
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Это не слова , а аксиома . Никакой диктатуры нет , бред вообще .. ! Просто всякое пророссийское говно должно знать , на кого раскрывать свою пасть , а на кого нет . ! .
От этого сайта , где этот козляра - Гужва был главредом , давно воняло прокацапским душком . Странно что его раньше не прикрыли . !
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Никакой диктатуры нет , бред вообще .. !

рейтинг теперішньої влади - менше 2% , але вона і не збирається йти ... то , це як називається ?
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Это называется - она уйдёт на следующих очередных выборах . А диктатура , это если выборов нет и не будет вообще . ! Или как в Рашке , выборы без альтернативы . Ты значение этого слова - диктатура , понимаешь . Если да , то зачем тут строишь из себя , как бы это сказать , непонятливого . !? .
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Бля! Вся Україна хоче щоб тебе причинили у ДОПРі!!!
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Мене хочуть посадити у в'язницю, - Гужва
НЕ всі,гужва ,НЕ ВСІ...

багато хто хоче,щоб тебе повісили,хтось -щоб каструували тупими садовими ножницями... ))
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Хорошему человеку шьют дело липовыми белыми нитками, за объективное освещение событий в Украине и мире.Агентами кремля автоматически становятся все те кто критикует власть и выступает против войны на территории Украины.Да оно и понятно ,власть Украины самая кращая в мире,отсутствует коррупция,воровство и всякое другое неподобство.Все кто об этом заявляет лгуны и агенты кремля. .,
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Агент кремля это тот кто критикует украинскую власть , и не критикует кацапскую . Это дерьмо , которое кинули в кутузку , как раз этим и занималось . !! .
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Люблять боти в спам відправляти все те, на що заперечень не мають, от хоча б це : Видео с Мосейчуком,где он бабки берёт за запросы видела ВСЯ Украина а оно в Раде сидит а не в тюрьме и по всем каналам рассказывает,как надо с коррупцией бороться ....Де брехня - скажіть! Не крутили фільм в Раді на всю Україну?
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Вот в Беларуси канешна , настоящая свобода слова . Видели , знаем и помним ,, например , что такое " немые митинги " в Минске и прочее . .
Белорусских оппозиционеров будут судить за "немой митинг" на кладбище ...!!
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Дык нет митингов , дружок , потому что они никому не интересны . Народу надоели все эти митинги , он хоть и недоволен многим происходящим в стране , но какого то критического уровня недовольства , как три года назад , нет и в помине . А без этого никаких новых Майданов не случится . Кроме того власть ведёт правильную внешнюю политику , - интеграция в структуры ЕС и НАТО , и разрыв , из за агрессии , всяких отношений с росейской педерацией .. ! Это перекрывает негатив от политики внутренней . !
Так что дружок , не рассказывай мне тут сказок .
КНДР , мля ,, это ж надо .. ..! Кто бы говорил .
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И мы хотим!Это Левочкин,Бойко,Лукаш,Тимошенко и прочие не хотят,а мы хотим!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВидео сильно смонтировано. Меня хотят посадить в тюрьму, - Гужва
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