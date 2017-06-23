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Теги: СНБО (3229) танк (726) Турчинов (3240) Харьков (4289)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Турчинов: На вооружении украинских войск должен быть отечественный танк "Оплот". ФОТОрепортаж

На вооружении украинских войск должен быть лучший отечественный танк "Оплот".

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На 4 году войны Турчинов таки понял,что нужно не только продавать Оплот за границу,а и своей армии дать.Сообразительный однако...
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С каждого депутата по танку , с министров по два .
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Мне кажется, что ваше предложение им не понравится))))
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А если его забить в кодекс вместо дурацкого залога ? В принципе быть депутатом никто их не заставляет .
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Да ? Всегда казалось что там живого нет , одни хватательные рефлексы .
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чому? Розенблядь вже готовий купити новий Оплот. тільки б НАБУ відчепилося
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получат физическое замечание в мусорном баке
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с депутата по три маленьких ...а с олигарха по пять больших и звено истребителей
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Что-то последнее время слишком много Турчинова, к чему бы это?
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Таня, это называется -ОНАНИЗМ и СЕБЯПРОСЛАВЛЕНИЕ, ведь всем известно с молодости - ОЧКО не РЕЗИНОВОЕ, вот и старается пастор отвести от себя угрозы. Ведь когда у власти будет Тимошенко вся эта жидовня( не путать с евреями) будет уничтожена под корень!
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не з цим президентом наша армія отримає сучасне обладнання і озброєння
фарбують старе ржаве озброєння і з бюджету списують кошти, як за нове
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була одна людина - справжній український патріот....Вячеслав Чорновіл ....і того кучмо знищило...з існуючих політиків президентом не бачу нікого
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Ну так что же делать? Кто наименьшее зло для Украины?
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Ни с каким , система гнилая , хоть бери и на все судебные и силовые структуры американцев ставь .
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Или же скорее Тимошенко. У нее самые активные тролли.
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сказано же вам - ни с каким. Вывешиваем простыни в окнах.
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Ну честно говоря за три то года можно было межгаллактический крейсер построить ,а эти всё про танк сказки лохторату в уши дуют.
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В этом деле петя с бандой спецы,они умеют здорово испарять грошенята из карманов Украинцев.
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аби ж тим ,хто краде праву руку рубали..вже б й на Місячну базу вистачило...
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Межгалактический крейсер нам ни к чему, лохторат. А ВСУ построили и неплохие
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А чем измеряется сила Армии,если словами брехунов у власти ,то неплохие а по моему скромному мнению они измеряются в нашем случае площадью освобождённый территорий .
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блин, скоро рашистские оккупанты и без нашей помощи посдыхают от цироза и передоза, а эти рехформаторы всё "Оплоты" ВСУ обещают.... шел 6 год войны...
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Ця заява Турчинов зробив, як приватна особа або як державний службовець високого рангу? Якщо як приватна особа, ти з цією заявою запізнився, то тебе вже на Цензорі таких заяв було тисячі от його відвідувачів, а якщо як державний службовець, то все в твоїх руках, досить вже приватну армію Авакова озброювати, купуй танки в ЗСУ без гучних заяв.
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В России 18 000 танков и випускает она по 300 танков в год......10 оплотов в 2018 году ето прорив..............))))))))))))))))))))))))))).
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у россии врагов побольше , ей надо славян по Сириям и КНДР защищать .
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а сколько из них боепригодных?????
свАю рихметику в каЛидоре оставь........
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И как? Помогают танки РФии? Люди стали жить лучше?
Выпускайте еще больше танков, винторогие!
Как сказал еще Рейган: Чем больше СССР сделает ракет, тем быстрее развалится.
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Сам придумал?((((((((В 2017 году на вооружении ВС России числилось 2700 танков ВИКИ
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хаханчик, у мене одне питання: "6 год" - цитата? чи ти живеш у ритмі "год за два"?
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Разве что Рошен освоит выпуск танков,тогда будут в армии.
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Гениально! Какой умный мужик этот Турчинов! На 4м году войны он наконец это понял!
Уважаю!
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вафельку подотри с нижней губы...... кабы не ..... гнил бы ты в окопе уже года три....или плясал бы ты на костях........
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Сектант?
С Крымом Турчинов тоже все правильно сделал?
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Очередной дебил... Им место только на металлоломе!
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Украинский танк "Оплот" может на равных противостоять расейским Т-90, но и побеждать зависит от экипажа.
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Для меня всегда было загадкой - Как бронетанковый завод может стать бесперспективным ?
Во всем мире войны не прекращаются , а у нас лучший завод пытались порезать на металл - ахренеть можно ...
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Вы будете удивлены , но на мирной и окруженной со всех сторон агрессивными бандеровцами россии , танковые заводы банкроты .
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Ну можно и Оплот,хотя танк оружие прорыва,атаки.
Нам, на мой взгляд,надо оборонительное противотанковое ракетное оружие!
И вобще побольше рекет,и противотанковых,и противокорабельных,ПВО.
Танки конечно тоже нужны,но начальству видней!
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На фото все что угодно только не ОПЛОТ))))).
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это "оплот" только в варианте "бича" без нового навеса динамической и пассивной защиты, т.е чуть дороже того же "булата"
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вангую что добазарились с Трампом, чтобы проплатит программу, от этого и эта говорилка разпатякалась уже нацелил на выборы, за такие базары во время войны нужно наказывать
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Все таки будущее за дронами и высокоточным управляемым и вооружением... Танки в современном мире всего лишь железная коробка и притом не дешевая.
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БМ "Оплот" хорош, но экономика диктует свои правила, когда за эти же деньги можно откапиталить с хранения несколько Т-64БВ.
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Кстати в советское время Харьковский завод в мирное время бил расчитан на випуск 2000 танков в год в военное до 6000......Наше руководство закажет АЖ 10 танков в 2018 году....Не те у власти не те....нету никакого понимания и умения работать....ЛУЗЕРИ....и ПОПРОШАЙКИ....
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когда мы уже услышим от Турчинова новость, что
танки "Оплот" поступили на вооружение украинской армии
и первая партия уже разгружена в зоне ато?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныТурчинов: На вооружении украинских войск должен быть отечественный танк "Оплот". ФОТОрепортаж
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