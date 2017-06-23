Турчинов: На вооружении украинских войск должен быть отечественный танк "Оплот". ФОТОрепортаж

Володимир Євтєєв
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, NEserega
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, Игорь Иванишин e367f724
, Вадимир Каракай
, Андрей Петров b7cee86a
, Viktor Zubkov c7f826f4
, Геннадій Бикодір adb80589
, Vadym Tsyrkalyuk
, Lev Boy
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, polop
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что должен.
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фарбують старе ржаве озброєння і з бюджету списують кошти, як за нове
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свАю рихметику в каЛидоре оставь........
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Выпускайте еще больше танков, винторогие!
Как сказал еще Рейган: Чем больше СССР сделает ракет, тем быстрее развалится.
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Уважаю!
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С Крымом Турчинов тоже все правильно сделал?
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Во всем мире войны не прекращаются , а у нас лучший завод пытались порезать на металл - ахренеть можно ...
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Нам, на мой взгляд,надо оборонительное противотанковое ракетное оружие!
И вобще побольше рекет,и противотанковых,и противокорабельных,ПВО.
Танки конечно тоже нужны,но начальству видней!
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танки "Оплот" поступили на вооружение украинской армии
и первая партия уже разгружена в зоне ато?
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