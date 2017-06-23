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Теги: авто (4410) взрыв (4136) Киев (17461)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Опубликовано видео момента взрыва джипа в центре Киева. ВИДЕО

Появилось видео сегодняшнего взрыва автомобиля в центре Киева, на перекрестке улиц Тургеневской и Павловской.

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теперь дачка одна в симферополе продается.
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Если-бы взорвали "део" , то было-бы жалко мужика и непонятка, а этих "на джипах" пусть взрывают хоть каждый день штук по тридцать.
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Видимо ты, мажор А Сан на папином JEEP Cherokee за деньги спизденные у народа ездишь, если такой против ?
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Я тоже против , припомните сколько джипов волонтеры перегнали атошникам .
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Хорошо пошла группа в турецких полосатых купальниках из 90-х.
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Що ви про нього знаєте? Чому радуєтесь ,барани?
Що ФСБ показує ,що не сховається ніхто?
І де,в центрі Києва.
Там в севастопольці аийшли проти генплану кацапів .
Звідки ви знаєте ,хто ця людина:??
Почитав каменти - мєрзость ,яка просто заздрить людині,бо в нього машина гарна.
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какое фИсИбИ, дурик? отчего истеришь? мелкие разборки на почве бизнеса - ПРИПУГНУЛИ.
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Может и такое быть. просто вопрос возникает, - что он такого знает или сказал или сделал, за что убивают? он обычный гражданин - директор дач. да дачи богатые. но сути это не меняет и вопрос мой остается в силе.
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Він не лише директор дач!!!
А акціонер. Плюс ,цитую "Известно, что он является одним из учредителей, а также председатель ОК "ДСК "Научный-7".
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понятно. но вопрос в силе, он для крупного бюрократа мелковат и на журналиста не смахивает...
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я думаю ,що це розборки по бізнесу, когось кинув. Або його хоче хтось кинуть.
Але все може буть .
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во, это ближе к истине и нужно проработать эту версию. много кто хапанул и смылся. ты наверное прав окажешься,.. я так думаю.
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http://dasev.ru/stoplist2016#page

7. ДСТ «Золотое Руно», ОК ДСК «Научный-7» район мыса «Песчаный», пляж «Дикая Омега», ул. Андрея Первозванного. По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о передаче ДСТ «Золотое Руно» особо ценных земель Национального заповедника «Херсонес Таврический» , а так же возбуждено уголовное дело о незаконной передаче 3,9 га земель Национального заповедника «Херсонес Таврический» в частную собственность ОК ДСК «Научный-7» . Одно из последних решений суда вынесено в пользу города.
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У нього не машина гарна, в нього 70 авто у гаражі на березі моря у бувшої Великої Ялті гарні.
А ти чмо мажорне запам"ятай, поки у людей на "Део" буде 60 доллярів зарплатня від твого татуся на місяць, а у вас, можорів довбаних на "Джип черроке" 6\0 долярів буде на 100 грамм віскі за пів години з курвами, то ви ще суки побачите, як воно замість "черроке" пішкодралом або на "Богданє" бля скотовозном кожен день з позаранку на працю їздити за 60 доллярів на місяць.
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всім зараз тяжко ,немає чого на людей кидатись. Подивіться на себе з сторони.
Неадекват якийсь.
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очко крымскому чёрту напрягли взрывпакетом
одно плохо, могли мирных покалечить
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Белая легковушка на дороге, ехала перед джипом. остановилась чуть дальше, после взрыва уехала сразу как развеялся дым.
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катализатор бахнул, как эксперт полагаю...
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Gangster))) А что катализаторы состоят из взрывчатых веществ? Тем более это Японская машина там такая надежность, что немцам несколько поколений догонять и догонять!
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ты так написал и я впал в пяти секундную кому, - а нам тогда сколько? им несколько поколений...
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А причем нам, кому, зачем, и почему, хоть иногда репой нужно думать. Речь идет о Японских машинах и Немцах, причем здесь мы, умора?
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А на відео взірвана машинка щось на крузер ніфіга не похожа... Якийсь мерс віто чи щось похоже..
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Ахахаха

Разрешения на полеты дронов в Крыму придется брать в Ростове
Крымским владельцам квадрокоптеров не обязательно лично посещать филиал Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ «Аэронавигация Юга» в Ростове-на-Дону для получения разрешения на использование воздушного пространства. Разрешение можно получить дистанционно.
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Если таких взрывов будет каждый день в отношении пиТарастической власти, то я ЗА!!!!
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это так, но могут пострадать обычные прохожие, и это может быть кто угодно и дети и взрослые и даже родные и близкие. а вообще предложение есть - отвести им полигон где нибудь в колонии строгого режима без права переписки, пусть упражняются до скончания века.
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там же рядом какой то ларёк или что -то, никто хоть не пострадал?
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муйня какая то крузак целый как стоял так и стоит
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Цензор.НЕТФорум УкраиныОпубликовано видео момента взрыва джипа в центре Киева. ВИДЕО
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