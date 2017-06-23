Опубликовано видео момента взрыва джипа в центре Киева. ВИДЕО

Володимир Євтєєв
, Олег Петрович ed2c8e0a
, Alex Korvin
, Демьяна Соколова
, Денис Бородин
, Сергей Иванофф
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, курвиметр
, dziadek
, Глеб Тищенко
, Утилизация ватников
, WiM
, larisa890
, Алексей Носов d8330900
, буков
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, 5050
, NEserega
, Александр Феленко
, alexandr shamov
, Олег Хардин
, Крокодил Гена
, Tatyana Pomolova
, Иван Потехин
, Аль Капучіно
, Владимир Кириленко 37b70fca
, Игорь Иванишин e367f724
, Вадимир Каракай
, Андрей Петров b7cee86a
, Viktor Zubkov c7f826f4
, Геннадій Бикодір adb80589
, Vadym Tsyrkalyuk
, Lev Boy
, V T 2fd9d4b9
, polop
, (unknown) bec83d0f
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, дядя Сэм f4c0ca00
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, Симон Печеранский
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, Сергій Гранін
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, Georg Lotar Georg Lotar
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, igor555 ab2700df
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, Серж Серж 3e25498f
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, Supple Vine
, Константин 1041a131
, Nikos KGB
, дератизатор
, Олег Науменко a0caf095
, Гриша Данилец
, изюминка
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, Дан Маккаферти
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, Степан Булыга
, Ksenia VB
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, Татишо
, Виамин Павловский
, Кат Леонидыч
, trawler_tug
, Эвелина Маланя
, Николай Балаганов 2088d533
, goldshrek shrek
, Игорь Рыболовлев 5c98f732
, Dmitry Golota
, Ivan2014
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, Григорий Барковский 5bc4f112
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, Злий Грицько
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, Василий Родин
, gassab
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, Сергей Боровой 8d42a1dc
, Лицар Айвенго
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Всего на сайте: 190 писателей
Оно?
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Що ФСБ показує ,що не сховається ніхто?
І де,в центрі Києва.
Там в севастопольці аийшли проти генплану кацапів .
Звідки ви знаєте ,хто ця людина:??
Почитав каменти - мєрзость ,яка просто заздрить людині,бо в нього машина гарна.
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А акціонер. Плюс ,цитую "Известно, что он является одним из учредителей, а также председатель ОК "ДСК "Научный-7".
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Але все може буть .
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7. ДСТ «Золотое Руно», ОК ДСК «Научный-7» район мыса «Песчаный», пляж «Дикая Омега», ул. Андрея Первозванного. По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о передаче ДСТ «Золотое Руно» особо ценных земель Национального заповедника «Херсонес Таврический» , а так же возбуждено уголовное дело о незаконной передаче 3,9 га земель Национального заповедника «Херсонес Таврический» в частную собственность ОК ДСК «Научный-7» . Одно из последних решений суда вынесено в пользу города.
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А ти чмо мажорне запам"ятай, поки у людей на "Део" буде 60 доллярів зарплатня від твого татуся на місяць, а у вас, можорів довбаних на "Джип черроке" 6\0 долярів буде на 100 грамм віскі за пів години з курвами, то ви ще суки побачите, як воно замість "черроке" пішкодралом або на "Богданє" бля скотовозном кожен день з позаранку на працю їздити за 60 доллярів на місяць.
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Неадекват якийсь.
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одно плохо, могли мирных покалечить
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БЕДНЯГА!!!
ПРОДАЛ КВАРТИРУ, ДАЧУ, ПОЧКУ И КУПИЛ МАШИНУ... И НА ТЕБЕ - ВЗОРВАЛИ...
.
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Разрешения на полеты дронов в Крыму придется брать в Ростове
Крымским владельцам квадрокоптеров не обязательно лично посещать филиал Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ «Аэронавигация Юга» в Ростове-на-Дону для получения разрешения на использование воздушного пространства. Разрешение можно получить дистанционно.
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