Экс-"беркутовцы", подозреваемые в расстрелах на Майдане, объявили голодовку в СИЗО, - адвокат

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там фокус-покус был в том, что у Хайдера было сильное ожирение, и что голодовка была не полной
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А если тупые бройлеры, то это их проблемы!
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ШО ?
А?
- ТАК ЭТИХ ПАДЛЮК ЕЩЁ И КОРМИЛИ ?
.
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это всё трудно
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а ник кросивый*.)
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танцуютголодают все!
мода такая что
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За три года следаки не сподобились собрать доказательства для суда. А за сколько осилят? За пять, десять, двадцать лет смогут предъявить обвинение? А может не "смогут", а "захотят"?
Это рядовые исполнители, которым с учебки вбивали в бошки, что приказ командира сначала выполняется, а потом уже обжалуется. Их держим в СИЗо без каких либо внятных обвинений, а командиры, отдававшие приказы ГДЕ?
А может потому и суда нет, что люди, посылавшие их стрелять сейчас при хороших должностях и им это ворошить не нужно. Им проще втихую сгноить исполнителей без суда и следствия. в СИЗо.
А ведь под таким "правильным" следствием может оказаться любой по какой нибудь другой причине.
Виновны - судите, сажайте Не можете за определенный срок под статью подвести - не будьте скотами, не держите бесконечно, выпускайте. А то у нас в зависимости от социального статуса обвиняемого кривосудие в апофеозе получается .
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