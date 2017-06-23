EN|RU|UK
Темы дня: Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Блокада ОРДЛО
 Форум Украины(607896)
  1667  89
Материалы по теме:  Расследование преступлений на Майдане
Теги: адвокат (945) Беркут (10393) голодовка (572) преступления против Майдана (1)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Экс-"беркутовцы", подозреваемые в расстрелах на Майдане, объявили голодовку в СИЗО, - адвокат

Подсудимые экс-"беркутовцы" объявили о бессрочной голодовке заявив о том, что идет "явное политическое преследование и политически мотивированное уголовное производство".

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Желательно чтобы голодовка была с летальным исходом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ви спочатку розберіться хто стріляв: убито в ті події близько 2 десятків правоохоронців і 8 десятків цивільних.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Беркутячий командир и многие его подчиненные убежали в другую страну и получили там гражданство. На ютьюбе видео где они ведут стрельбу по протестующим достаточно. Так что с ними все ясно. Подробнее разберемся когда сможем экстрадировать их назад.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А Пашинський де засвітився зі зброєю? -ru.tsn.ua/politika/v-gpu-rasskazali-otkuda-vzyalas-vintovka-pashinskogo-na-maydane-584110.html А Савченко про Луценка що казала?- rian.com.ua/politics/20170526/1024381204.html І, на кінець, хто правоохоронців постріляв, вони самі в себе стріляли?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мне абсолютно однох.йственно что говорила Савченко о ком бы то ни было, что за винтовка была у п.дараса Пашинского х.з., а так называемых правоохранителей постреляли сами майдановцы, ибо нельзя просто безнаказанно убивать людей и ничего не получить в ответ (достаточно посмотреть на соотношение колличества жертв и даты их смерти - многие майдановцы были убиты еще в декабре 13-го, а беркутня начала падать только в 14-м году).
 показать весь комментарий
Ответить
 
По закону о милиции беркут был обязан стрелять в вооруженных дубинками революционеров, даже если команды не было, описаны сотни случаев, когда хулиганы с дубьем нападали на ментов и получали пулю в порядке законной самообороны, революция согласно Закону ничем не отличается.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вообще охранные органы должны думать, что если много народа стоит на улице, так не лучше ли поменять одного, кем не довольны, конституционным путем? А не расстреливать сотни. Это назидание и на будущее.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А подаренная за расстрелы людей квартирка или нная сумма уже не пригодится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ребята, народ Украины с вами - держаться до победного конца!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ни в коем случае! настоящие мусчины голодают как надо - до полного истосчения, а не как, скажем, Гадя - када тока жопа растет
 показать весь комментарий
Ответить
 
В СИЗО их обязаны поддерживать по медицинским параметрам. И они это прекрасно знают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нужно уважать свободу выбора личности - если они решили голодать, значит СИЗО обязано обеспечить условия - ни еды, ни воды не давать. это будет очень демократично
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это какое то чудо происходило из савченко -60 дней голодовала и не скопытылась хотя человек без еды больше 28 дней не протянет а без воды и того меньше .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та ради Бога. Доктор Хайдер 218 дней голодал. А вам, садюги, слабО?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это называется такой человек -живой труп и не какого движения чтобы каллорий не надо было бы тратить но савченко так не могла делать -бо были определенные процедуры стандартные для КПЗ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
нет. фишка не в этом. дело в том, что основной обмен у современного человека больше его энергетических трат.
там фокус-покус был в том, что у Хайдера было сильное ожирение, и что голодовка была не полной
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты дятел с рождения или инвалид? Причем здесь Савченко мудак?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шо б вы @ляди конченые поздыхали там в этом обезьяннике !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
парни , держу кулаки за вас, не вздумайте передумать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пусть их Чавокуня страсятиной кормит. Знали подонки как против народа и Кронституции идти. (Преступные приказы имеют право не выполнять).
А если тупые бройлеры, то это их проблемы!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
политические преследования? а шо, беркут это политическая партия? шо они несут?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот и правильно, все таки петровский пост начинается, надо готовиться к исповеди и суду.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Атпустите их в Рассию, хунта акаянная, там они хоть кацапов по приказу без разбора будут пистить за однушку -двушку за 35 лет в ипотеке у путина.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вам стоит также объявить голодуху. Но, предупреждаю - никто вас жалеть не станет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
точно! и главное у всех кроме цепей еще и рюкзаки с наколотыми апельсинами!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты же сама доказываеш что ишли против беркута не с оружием подчеркиваю а с какими то цепями железными и как ты думаеш можно остановить остановить какого то урода в мундире со стволом в руках с бовыми набоями -то я тебе скажу прямо что хрен ты его остановиш -не успееш даже ахнуть как пуля тебя скосит или надо было ждать пока всех перестреляют -ведь путин дал указание любой ценой остановить народ который почти 4 месяца стоял на морозе и чего ждал -видать думал что янукович поумнеет а он оказался таким самим точно как путин.
 показать весь комментарий
Ответить
 
После первого вашего вы..ра,, я подумал это наверное недалекая барышня. После продолжения - возникла твердая уверенность - вы редкая сволочь
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По ходу и вам отрезали , такой бред несете .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Встановіть біля камери лоток з шаурмою і мангал з шашликами, нехай дивляться, як смажитися м'ясо і голодують.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чисто юридический вопрос к этим баранам -каким боком они относятся к политике -они что политические фигуры чтоли что говорят про политическое преследование а то в нас в Украине в последнее время все уголовники ,воры ,корупционеры,бандиты и убийцы лепятся к политике и несут бред про какое то политическое преследование -не уголовное а политическое заметьте-сначала надо быть этим политиком и лишь тогда что можна нести на эту тему .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это форум уважаемого сайта и здесь точно не место антиукраинской сволочи
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я имею конкретно вас за последнюю скотину. Как только рука поднимается писать и защищать этих негодяев.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тема масонов и рептилоидов не раскрыта. Ты ещё жахни и растолкуй что к чему.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Негарно пропускати процедури. Чи в дурці уже вай-фай роздають?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не обязательно так старательно вылизывать) впрочем кому что..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Главное не передумать и не останавливаться. Мы о вас будем помнить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А кусюк в масквє не приєднався до голудування часом? Ну тіпо в знак солідарності? Чи він не підтримує лузерів, в яких навідь не вистачило мізків до параші дьорнуть?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну впринцепе да, это их работа, и даже больше они дали присягу,
это всё трудно
 показать весь комментарий
Ответить
 
еще никогда штирлиц не был так близок к провалу...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ясно, даже пытаться понять о чём бред не буду, и так понятно что работаете тут, ну-ну
 показать весь комментарий
Ответить
 
НЕ КОРМИТЬ, СУК, А ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗОБРАТЬСЯ С НИМИ, ПО-ПОВОДУ ДИЕТОЛОГИИ АКТИВИСТАМ!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А с украинским хавчиком всё нормально? Может нужна гуманитарка
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бойцы сидят в СИЗо уже ТРИ года. На мысли не наводит?
За три года следаки не сподобились собрать доказательства для суда. А за сколько осилят? За пять, десять, двадцать лет смогут предъявить обвинение? А может не "смогут", а "захотят"?
Это рядовые исполнители, которым с учебки вбивали в бошки, что приказ командира сначала выполняется, а потом уже обжалуется. Их держим в СИЗо без каких либо внятных обвинений, а командиры, отдававшие приказы ГДЕ?
А может потому и суда нет, что люди, посылавшие их стрелять сейчас при хороших должностях и им это ворошить не нужно. Им проще втихую сгноить исполнителей без суда и следствия. в СИЗо.
А ведь под таким "правильным" следствием может оказаться любой по какой нибудь другой причине.
Виновны - судите, сажайте Не можете за определенный срок под статью подвести - не будьте скотами, не держите бесконечно, выпускайте. А то у нас в зависимости от социального статуса обвиняемого кривосудие в апофеозе получается .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Запоріжськом ІТУ одна камера оголосила була голодування за нестерпні умови утримання. На третій день до них заїхали "мотоциклісти" з демократизаторами і наваляли усім і кожному. Підлікували трохи. Умови які були, такі і залишились. Може ці самі беркута і "лікували"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как людей п..ть и стрелять герои,теперь ощутите на себе всю прелесть мусорской системы,которую вы на майдане защищали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ага,после голодухи выйдут с жопами как у Гади.Вот уж кого не жаль,так эту беркутню.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А якщо в людей стріляли ті, хто під стінами Верховної Ради 31.08.2015 гранати кидали, що тоді?
 показать весь комментарий
Ответить
 
По мне ,так исключительно все советские и постсоветские менты ,прокуроры и судьи ,да и адвокаты должны сидеть только на голодном пайке. Эта мразь изначально заточена на осуществлении репрессий .подавлении инакомыслия ,взяточничество и насилии над людьми. наказание бывших ,в том числе лишение их пенсий и наград за годы их терании .должно быть неизбежным ,в назидании будущим. Где взять судей ? Если нет своих кристально чистых людей - приглашаем с Европы. Но косметическим ремонтом правоохранительной системы - не отделаться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот если- бы все беркутовци страны обьявили голодовку, и беглые и присутствующие, то тогда конечно, а так.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныЭкс-"беркутовцы", подозреваемые в расстрелах на Майдане, объявили голодовку в СИЗО, - адвокат
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
dziadek, Демьяна Соколова, Сергей Иванофф, курвиметр, Вадимир Каракай, Геннадій Бикодір adb80589, Александр Феленко, larisa890, дядя Сэм f4c0ca00, Володимир Євтєєв, Иван Потехин, буков, V T 2fd9d4b9, Филипп Филиппович Преображенск, Андрей Петров b7cee86a, Крокодил Гена, sergik, Вова Воваенович, alexandr shamov, Бздынечка, Олег Хардин, polop, (unknown) bec83d0f, A San, Urs, дератизатор, NEserega, Игорь Иванишин e367f724, Tatyana Pomolova, SANDY, water bewitched, 5050, Аль Капучіно, частный сектор, Виамин Павловский, Ksenia VB, Иван Афанасьев, Константин 1041a131, Глеб Тищенко, Rusin, trawler_tug, валерий коренев 41e3634f, Утилизация ватников, Эвелина Маланя, не олигарх, kostjaua5, Domkrat, Дан Маккаферти, bios22, Graf Kiyv 82d46a91, Виктор Степаненко, Сергей Канев, igor555 ab2700df, Николай Балаганов 2088d533, изюминка, Олександр Клименко 0582b445, Сидір Очерет, Татишо, Злий Грицько
 Всего на сайте: 190 писателей
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти