 Trump promises to publish first conversation with Zelenskyi this week

Censor.NET reports citing his Twitter post.

"In order to continue being the most Transparent President in history, I will be releasing sometime this week the Transcript of the first, and therefore most important, phone call I had with the President of Ukraine. I am sure you will find it tantalizing!" Trump wrote on Twitter on Tuesday.

Read more: President signs anti-piracy amendments to Customs Code

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп замораживал военную помощь Украине по политическим мотивам, - сотрудница Пентагона Купер

Он также написал, что не видит оснований для импичмента.

"Президент должен до 30 сентября предоставить помощь Украине. Она получит ее 11 сентября, за 3 недели до крайнего срока. Итак, мы предоставляем свою помощь союзнику, а дело против Джо Байдена не расследуют. Помните, что они получают помощь - мы ничего не получаем взамен. Демократы...", - добавил Трамп.