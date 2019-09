 Ex-U.S. envoy gives Zelenskyi advice ahead of meeting with Trump

Censor.NET reports citing his Twitter post.

"With #Ukraine's @ZelenskyyUa reportedly to meet with @realDonaldTrump on Sept 25, reposting my article on how to deal with US president: keep it simple, flatter, look for win-win. Don't ignore Congress, and be wary of @RudyGiuliani," Pifer wrote on Twitter on September 19, 2019.

Pifer also shared an article he posted on Stanford University's website on August 29, 2019, as a William Perry fellow, saying: "Mr. Zelenskyi should bear in mind that Mr. Trump lacks a strong grasp of the U.S. interest in and what is at stake with regard to Ukraine and the conflict that Russia wages against it. His administration has pursued sensible policies in supporting Kyiv, strengthening NATO and sustaining sanctions on Moscow. By all appearances, however, Mr. Trump does not instinctively agree with the necessity of his administration's own policies. Witness his recent suggestion about inviting Vladimir Putin to join with other G7 leaders when he hosts the G7 summit next year."

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-посол США в Украине Пайфер дал совет Зеленскому: Никаких "компромиссов" с Коломойским

Напомним, этой весной Джулиани собирался встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы убедить его продолжить расследование в интересах Белого дома и таким образом помочь Трампу в его президентской кампании 2020 года. Кроме того он собирался рассказать Зеленскому "правду о его окружении". В итоге Джулиани отменил визит в Украину из-за "атак на него" демократов и попыток выставить поездку в негативном свете.

Позже в эксклюзивном интервью Цензор.НЕТ Джулиани сообщил подробности того, почему он собирался встретиться с Зеленским, а также назвал одну из причин, по которой отказался ехать в Украину: "Люди в Соединенных Штатах сказали мне, что не стоит ехать, поскольку это ловушка, подстроенная демократами и людьми, лояльными к Соросу. А сейчас я вижу, что Президент ими окружен – юрист Коломойского (глава Офиса президента Андрей Богдан. - Ред.) и несколько парней, работающих с Соросом. И месседж, который Президент Трамп хотел бы ему передать (и который я бы передал), звучит так: "Окружать себя врагами Президента Трампа – не самая лучшая идея". Потому что одно дело окружать себя приличными людьми с разными политическими взглядами, и совсем другое – поставить рядом парня, работавшего адвокатом топ-олигарха, о котором говорят, что он вывел миллиарды из вашего банка".