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 Пособница боевиков "ДНР" задержана на Донетчине, - МВД. ВИДЕО

В прифронтовом Березовом полицейские Донетчины задержали разведчицу боевиков. Два года по наводке 51-летней женщины в Волновахском районе погибали украинские военные.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

"Сотрудничество" женщины с террористами началась в августе 2014 года. Марьинка, Березовое, Тарамчук, Степное, Сладкое и Новотроицкое - именно эти населенные пункты при содействии "разведчицы" были под постоянным прицелом боевиков до ноября 2016 года.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: На Луганщине задержан боевик, угрожавший пытками украинским военным и готовившийся обстрелять блокпост ВСУ (обновлено). ФОТОрепортаж

Свои действия задержана называет вынужденными: пытаясь вытащить сына из "армии ДНР", она пришла к представителям "Министерства Госбезопасности ДНР" и попросила помощи. Захватчики согласились, но на собственных условиях.



Также читайте: "Родители Захарченко получают пенсию на нашей территории. Они почему-то в "новоросский" рай не едут", - министр Рева
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хоть какое то разнообразие, а то кого не возьмут все мордой торговали на блок посту, никого не убивали, а это что то новенькое с интригующим сюжетом.
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Нас уже четвертый год интригуют. И закулисных артистов - немеренно.
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Преступления против Родины должны не иметь ни срока ни давности. Выпустить старуху из каталажки лет через тридцать.Сдохнуть.
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Врет. Трындит по стандартной легенде. Сынульке "бонусы" зарабатывала (семейная агентурная пара). Все старо, как мир. Единственное, можно было используя данную профуру (типо смэээртельно заболела) скинуть инфу сынку и вытащив на подконтрольную территорию "хлопнуть". Поторопились обнародовать. Хотя Х.З. Все равно хорошо, что взяли.
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Задержали - это конечно хорошо. Ну а теперь понять, простить и отпустить. Там же наши граждане.
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И своего не "вытянула" и чужих угробила тварь. Любят на жалость давить.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПособница боевиков "ДНР" задержана на Донетчине, - МВД. ВИДЕО
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