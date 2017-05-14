 Пособница боевиков "ДНР" задержана на Донетчине, - МВД. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.
"Сотрудничество" женщины с террористами началась в августе 2014 года. Марьинка, Березовое, Тарамчук, Степное, Сладкое и Новотроицкое - именно эти населенные пункты при содействии "разведчицы" были под постоянным прицелом боевиков до ноября 2016 года.
Свои действия задержана называет вынужденными: пытаясь вытащить сына из "армии ДНР", она пришла к представителям "Министерства Госбезопасности ДНР" и попросила помощи. Захватчики согласились, но на собственных условиях.
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