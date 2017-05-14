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 Политика Украины
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 "С праздником Европы тебя, величественный украинский европейский народ!", - Порошенко. ВИДЕО

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В эти дни Европа и Европейский Союз на устах и в мыслях практически у каждого украинца. Мы вышли на финишную прямую многолетнего безвизового марафона. Успешно и свободно торгуем с Евросоюзом. Солидарным и единым фронтом стоим на страже мирового правопорядка и противодействия российской агрессии против свободных демократических европейских народов.

С праздником Европы тебя, величественный украинский европейский народ!", - написал Президент.



Читайте на "Цензор.НЕТ": За время президентства Петр изменился. Он стал терпимее и мудрее, - супруга Порошенко Марина

Как сообщалось ранее, глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский, в связи с гибелью мирных жителей в Авдеевке, принял решение об отмене празднования Дня Европы, которое должно было состояться в воскресенье в Покровске.
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два брата-акробата."С праздником Европы тебя, величественный украинский европейский народ!", - Порошенко - Цензор.НЕТ 7642
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..сказал не украинец,а молдован понаехавший
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Петро.. можешь даже не стараться.. Второго срока не будет
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Поеду в Турцию . На Европу нет денег . С праздником вас , украинцы .
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поеду - на дачу...на велике - на маршрутку -деньги пока есть, но уже - жалко...да и здоровее буду!
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(с) "С праздником Европы тебя, величественный украинский европейский народ!", - Порошенко" - И в подарок тебе от меня повышение пенсионного возраста, тарифов и ПР. С любовью к циничным бандеровцам, ваш педя, гарант коррупции.
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Не спіши.Все буде Україна.Геть агресора російського та зрадників з України!
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И....понеслось:пэця,зрада.липэцьк,офшор,соя,чёколад,батончик,лизатЬ,сосатьшоколаднымпорохоботам,тилькывона,ну..и разная поебень
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чуваков поздравляют и благодарят-а они в ответ плюются ядом и проклятиями.
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мне поздравления от ссыкливого рыгоанала недорезаного -просирателя территорий не нужны
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так он народ украинский поздравлял...а не тебя
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гыга , не позорься. Ты сам должен знать , что этого чела ненавидит весь народ Украины , ну кроме таких как ты и еще немногих....
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то у тебя манечка величия,за весь народ тут рассуждать .да заодно и позориться,присоединяясь к кацапне неумытой
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Гиг - ти ж розумний.. Інколи - краще промовчати.. Немає щирості в словах Петрових..
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А ти навіщо запитуєш , кацапа ? думаєш тут тобі наллють ? ..))
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вы не волнуйтесь так.. выборы покажут "любовь" народа..
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Авось не на Луне живемС и не а затворе.Честно скажу , что не знаю и в последние месяца...(пол года) не слышал ни одного человека , что-бы поддерживал петю...ну кроме вас соевых на цензоре.
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еще бы мух от говна научится тут на форуме отличать, вААпче бы было зашибись.
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Ну хоч якась перемога від Петра , наприкінці третього року його каденції..Хоч така.. Повторю чийсь пост тут :" Безвіз здобув не Петро - безвіз здобула Небесна сотня"..
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День Европы в Украине - 3-я суббота мая, а не "день после Евровидения".
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Украина до 2020 года должна выплатить 20 млрд долларов госдолга - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings оценило долговые обязательства Украины с учетом процентов в 2017-2020 годах в сумму более 20 млрд долларов - то есть 21% от ВВП в 2017 году, сообщается в обзоре агентства.
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МВФ теряет ценнейшего сотрудника, затерявшегося в картошке.
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Ну почему надо было своим выступлением и лживым пафосом так насрать в души украинцев?
Цензор, ну хоть вы могли бы не заметить этой лжи и цинизма.
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Вьетнам мы уже обогнали по уровню ВВП на душу населения, и скоро догоним Нигерию. Так что Петя рули, но второго срока не видать тебе, уж больно кореша твои бабло гребут без меры, а ты сидишь и смотришь, гарант ты наш ...
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То, что гребут его кореша - то копейки, которыми он с этими корешами делится!
В основном гребёт сам Пеця!
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Проведемо перепис, і побачимо - скільки "...величественного украинского европейского народа..." ЗНИКЛО з 2001 року, з року останнього перепису...
Побачимо одразу, чи ПРАВИЛЬНИЙ ти президент...
А так - казати, тільки повітря ганяти в порожню...


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примерно так же на заре раннего капитализма шипели и плевались на первые паровозы
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Вот это вы соевые по фазе едете.Ляксеича с паровозом сравниваете. Даже не знаю...лучше бы с асенезаторской машиной уже... и то....
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А тем временем по инету ходят слухи,что вчера на России были проблемы около 6 часов со SWIFT-совпадение,не думаю скорее предупреждение.
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"Величественный" термин поверхностный. Не нужно было так странно креативить, сказать тогда уж "великий".
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ну почему надо кому то принадлежать .,причеслять себя куда то?.
С праздником Европы тебя, величественный украинский европейский народ!", - написал Почему не быть просто величественным украинским народом?!
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а потому что нельзя находится между европейской цивилизацией и дикой пидарассией и ни к кому себя не причислять. так не бывает. украинцы свой путь выбрали, в отличии от страны, флаг которой возле твоего имени.
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У нас не президент а свадебный генерал еще и очень толерантный к коррупции-меня уже такая радость напрягает
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О каком именно "европейском" народе так помпезно и пафосно вещает кондитер? Может, о 1,5 миллионах потерявших дом и работу "переселенцах", так никуда и не переселившихся и скитающихся в большинстве своем по чужим углам без всякой надежды? А может, под европейским величественным народом он подразумевает свое окружение лизоблюдов, давно уже обустроивших семейные гнездышки по райским уголкам на планете и пристроивших деток в английские вузы, а денежки- в американские банки? Может, народ для него - бесчисленные предатели и оборотни из возрождаемой им партии регионов и прочей нечисти? Или сепаратюги по всей Украине, чувствующие себя все более вольготно? Или розенки и всякие ревы, не влезающие рылами в телевизор?
Скорее всего, он не имеет в виду тот народ, который гниет в окопах, калеками валяется по госпиталям, выстаивает дикие унизительные очереди в инстанциях для решения элементарных бытовых проблем, пересчитывает по дырявым кошелькам обесцененную минимум втрое мелочь?? Да пошел ты на хуй, петро лексеич, с твоим глумливым ликованием!
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На словах Порошенко вітає, а на ділі знищує цей народ своїми так званими реформами. Україна за підсумками 2016 року посiла четверте місце серед країн з найвищим рівнем смертності, йдеться в даних дослідження американського ЦРУ. На 10 000 українців припадає 144 смерті. Наприклад, в Канаді на таку ж кількість населення всього 85 смертей. Щороку кількість українців скорочується. Якщо, за даними Держстату, в 2015-му нас було 42,9 мільйона чоловік, на даний момент - всього 42,5 мільйона. До 2050, підрахували в Інституті демографії та соціальних досліджень, українців залишиться всього 36 мільйонів.
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а сам думает как вывезти последнее из Украины в офшоры
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"С праздником Европы тебя, величественный украинский европейский народ!", - Порошенко. ВИДЕО
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