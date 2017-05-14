 "С праздником Европы тебя, величественный украинский европейский народ!", - Порошенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"В эти дни Европа и Европейский Союз на устах и в мыслях практически у каждого украинца. Мы вышли на финишную прямую многолетнего безвизового марафона. Успешно и свободно торгуем с Евросоюзом. Солидарным и единым фронтом стоим на страже мирового правопорядка и противодействия российской агрессии против свободных демократических европейских народов.
С праздником Европы тебя, величественный украинский европейский народ!", - написал Президент.
Как сообщалось ранее, глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский, в связи с гибелью мирных жителей в Авдеевке, принял решение об отмене празднования Дня Европы, которое должно было состояться в воскресенье в Покровске.
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Цензор, ну хоть вы могли бы не заметить этой лжи и цинизма.
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В основном гребёт сам Пеця!
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Побачимо одразу, чи ПРАВИЛЬНИЙ ти президент...
А так - казати, тільки повітря ганяти в порожню...
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С праздником Европы тебя, величественный украинский европейский народ!", - написал Почему не быть просто величественным украинским народом?!
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Скорее всего, он не имеет в виду тот народ, который гниет в окопах, калеками валяется по госпиталям, выстаивает дикие унизительные очереди в инстанциях для решения элементарных бытовых проблем, пересчитывает по дырявым кошелькам обесцененную минимум втрое мелочь?? Да пошел ты на хуй, петро лексеич, с твоим глумливым ликованием!
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