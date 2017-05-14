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Все про:Вакарчук (158) день рождения (372) Порошенко (12861)

 "С днем рождения, Славко", - Порошенко поздравил Вакарчука. ВИДЕО

Петр Порошенко поздравил Святослава Вакарчука.

Как передает Цензор.НЕТ, поздравительную запись Президент Укоаины сделал на своей странице в Фейсбук.

"Спасибо за те невероятные эмоции, которые ты даришь своим слушателям - в Украине и по всему миру. Спасибо, что поднял качество украинской песни "выше неба". С днем рождения тебя, Славко!", - пишет он.

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Во время выступления Юлии Самойловой в Севастополе, на сцену выбежал фанат и показал голый зад - газета "Мордовский Рабочий".
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И Петру Алексеевичу спасибо за то что опустил качество украинской жизни ниже плинтуса !
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Цензор.НЕТВидеоШоу-бизнес"С днем рождения, Славко", - Порошенко поздравил Вакарчука. ВИДЕО
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