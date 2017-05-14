 "С днем рождения, Славко", - Порошенко поздравил Вакарчука. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, поздравительную запись Президент Укоаины сделал на своей странице в Фейсбук.
"Спасибо за те невероятные эмоции, которые ты даришь своим слушателям - в Украине и по всему миру. Спасибо, что поднял качество украинской песни "выше неба". С днем рождения тебя, Славко!", - пишет он.
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