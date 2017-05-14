 Победителем Евровидения стал Salvador Sobral из Португалии. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, с песней Amar Pelos Dois он набрал 758 баллов.
На втором месте - представитель Болгарии Kristian Kostov. Третью позицию занял Sunstroke Project из Молдовы.
Напомним, в Киев на песенный конкурс Евровидение-2017 приехало около 60 тыс. туристов, в том числе около 20 тыс. гостей из-за рубежа.
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А спел чувак отлично.
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Eurovision-2018 будет в Португалии. Вы уже осознали, что главным вопросом будет, как купить билеты на мероприятие,а не как получить визу?(с)
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Люди захотели простой душевной музыки.
Победитель португалец правильно сказал, что музыка, песня должна вызывать эмоцию.
Поэтому он попал сейчас в струю, со своей лирической песней с минимальными спецэффектами.
Победил заслуженно.
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