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 Победителем Евровидения стал Salvador Sobral из Португалии. ВИДЕО

Победителем международного песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве стал участник из Португалии Salvador Sobral.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с песней Amar Pelos Dois он набрал 758 баллов.

На втором месте - представитель Болгарии Kristian Kostov. Третью позицию занял Sunstroke Project из Молдовы.

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Напомним, в Киев на песенный конкурс Евровидение-2017 приехало около 60 тыс. туристов, в том числе около 20 тыс. гостей из-за рубежа.

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Это праздник самодеятельности какой-то. O Torvald и француженка были лучше других, но не намного.
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КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 19 сек19 секунд назад

Eurovision-2018 будет в Португалии. Вы уже осознали, что главным вопросом будет, как купить билеты на мероприятие,а не как получить визу?(с)
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ещё не безвиз, вот када Парашенко напьётся и в прямом эфире по телеку скажет что всё это победа, вот тогда да, а так ещё нет
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перец с португалии безэмоциональный, где я, шо я, ухты прикольно, ыыыы, халоу пипл, а эм наркоман фром португаль
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В последнее время наметился тренд на то, что людям уже надоели трэш, попса, и тому подобное.
Люди захотели простой душевной музыки.

Победитель португалец правильно сказал, что музыка, песня должна вызывать эмоцию.
Поэтому он попал сейчас в струю, со своей лирической песней с минимальными спецэффектами.
Победил заслуженно.
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не воняет рашкой на конкурсе и ольгинских нет не видали?видать не проплатили за репосты
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На Евровидении в Украине в 2005 и 2017 году побеждали страны-действующие чемпионы Европы по футболу...
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Все дело только в том, что ему нужно делать операцию на сердце. Чуваку нужны бабки, вот и сделали победителем. Евровидение это не конкурс, а бизнес.
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ну наверное только из за жалости не проголосовали бы так единогласно жюри и зрители
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отдали бы голос полякам наши заробитчаны побухали бы с поляками а то ситуация и так напряженная из за Упа отдали бульбашам ну нехай бацька порадуеться
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Кацапчики на форумі жопи рвуть, добре що вас баранів імперських забанили, перший раз хочеться сказати СБУ - дякую за всю Україну!
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Ватоцефалы потешно в коментах истерят. Скрепанутые кацапо-монголоиды...
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Цензор.НЕТВидеоОбществоПобедителем Евровидения стал Salvador Sobral из Португалии. ВИДЕО
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