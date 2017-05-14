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 Общество
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Все про:задержание (5643) Киев (17056) Нацполиция (7326) проституция (283)

 Задержаны организаторы столичного борделя, в котором постоянно "работали" 12-17 проституток. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Киеве обнаружен подпольный бордель.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, нелегальный бизнес организовали злоумышленник и пять его пособников. Организатор в центре столицы арендовал квартиру, в которой постоянно находились проститутки. На специализированных сайтах он размещал рекламу о предоставлении сексуальных услуг с номерами телефонов.

Две женщины работали посменно в качестве диспетчеров. Они принимали заказы и сообщали о прибытии клиента.

В борделе постоянно работали 12-17 проституток. Стоимость часа сексуальных услуг - от 1000 до 1500 гривен, из них проститутка получала половину. По желанию клиента девушки выезжали по указанному им адресу. Транспорт с водителем обеспечивал организатор борделя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бордель, в котором обслуживали иностранных гостей Евровидения, ликвидировали под Киевом. ФОТОрепортаж

В борделе проститутки постоянно употребляли наркотические средства - в частности, марихуану и амфетамин.

Четверо сутенеров следили за соблюдением "дисциплины" и вербовкой новых проституток. Любая попытка неповиновения наказывалась не только "штрафами", но и разбойными нападениями на женщин, пытками и насилием. Издевательства над проститутками сутенеры снимали на видеокамеры мобильных телефонов.

Злоумышленники использовали различные системы денежных переводов. Кроме того, они постоянно меняли места расположения диспетчеров и места "оказания услуг".

Сейчас члены преступной группы задержаны. Им грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Житомире СБУ разоблачила сотрудника внутренней безопасности Нацполиции на "крышевании" проституции. ФОТОрепортаж

Задержаны организаторы столичного борделя, в котором постоянно работали 12-17 проституток 01Задержаны организаторы столичного борделя, в котором постоянно работали 12-17 проституток 02Задержаны организаторы столичного борделя, в котором постоянно работали 12-17 проституток 03Задержаны организаторы столичного борделя, в котором постоянно работали 12-17 проституток 04


(Фото и видео Нацполиции)
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Щойно біля Джамали вискочив якийсь фан з Австралії та зняв штани і дьоргав жопою
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от курва, шоб ему крокодил хуй откусил, а кенгуру отбил яйца !
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там только БДСМ гей туры в магаданских лагерях хорошо получаются.
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Це якийсь пиз.. ць. Що це було.? Привет з підораши?
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Охрана там есть плять,джа молодец,ноль эмоций на засранца
Задержаны организаторы столичного борделя, в котором постоянно "работали" 12-17 проституток - Цензор.НЕТ 9665

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прямь из европы вылазить педерастия слава гейропе слава еврейпскому союзу слава этому этому идиоту с этой жопой ура это победа
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он о чеченском члене грезит, он скрепный суровый педелург в красных труселях.
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фуражка у генерала Дро Чидо Пота красивенькая )))))
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Сторожа наняли вот и вся охрана, ложанулись по новому
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ты не шариш !!! это и был тот самый сторож !!!
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Кто нибудь верит,что одни и те же люди занимались разбоями.....грабежами.....кражами и сутенерством?.......обычно разбойников никто не крышует......грабителей и крадунов - люди.......а наркобарыг и сутенеров - мусора......тогда кто это на видео выступал?
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уже не знают как привлечь внимание, то на красную дорожку не пустили то ещё что, посредственность она и есть посредственность, и такое не добавит таланта
и политический выигранный конкурс в прошлом году, не лучше ли это принять и перестать позорится
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Ты беги скорей в ватостополь там твоя инвалид концерт дает. В прошлом году грозились приехать на Евровидение на танках, но почему-то перлись на инвалидной каляске и все равно не прошли. Рабсия - страна позор, страна изгой, страна 404.
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Мельдоний для песенного конкурса не придумали, потому твоих всрасисян и нет. А вы думали каляской штурмовать?
ПОЗОРНИКИ !
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это дело,разумней всего легализовать!!!и деньги в казну,и бабы со справкой!!!
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По крайней мере,если не по всей стране,то в определенных городах. Так,как в Штатах,в Неваде.
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у насбл..ей в каждом городе с избытком!что же теперь их в одной области собрать,а другие по деньгам прокинуть?да и сравнение с сша не совсем корректно...вообще!
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А шо лучше? Держать и не пущать? Нигде и никогда борьба с проституцией не имела никакого успеха. Даже в Саудовской Аравии есть проституция,а там за это - секым башка! И да,согласен,сравнение со Штатами таки не вполне...
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я тебе про петра,а ты мне про ивана!зачем какие-то области определять?полная легализация по всей территории!так будет наиболее логично!
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Ну,я ж все-таки американец,так шо протестантско-пуританская мораль на меня оказала кое-какое воздействие...это про разрешение в отдельных местах,а не повсеместно
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Корреспондент берет интервью:
- Вот Вы, инженер, кандидат наук, мать двоих детей! Как же Вы стали валютной проституткой?
- Даже не знаю. Просто повезло, наверное.
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А если не захотят деньги в казну - против них такие же рейды проводить?
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Цигель, цигель ай лю, лю! Ай лю, лю потом!
Задержаны организаторы столичного борделя, в котором постоянно "работали" 12-17 проституток - Цензор.НЕТ 6806
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Может она чего то хочет? Я тебе потом объясню, чего она хочет!
Задержаны организаторы столичного борделя, в котором постоянно "работали" 12-17 проституток - Цензор.НЕТ 4626
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от срань!
Де ви ховаєтеся?
Краще до вас на годинку ніж алкоголь чи ще якась фігня!
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что кого то взяли в качестве "организаторов" из новой полиции очьень важьно?
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наверное не делились выручкой с ментами и поэтому ликвидировали бордель.
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начальника райотдела страпоном выебали, он обиделся
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ЦН, ви нас щодня будете задовбувати шлюхами, їхніми клієнтами, =кришами= ?
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будут ....пока есть заказ на такие новости......(токо молчок про крышу мусорскую)
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проститутки это хорошо, но чо там с танковым биатлоном то ?
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Мусора замість того , щоб розкривати злочини штормлять путан, що їм не відстьогують. А лошки - платники податків це оплачують.
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да все они отстегивают......просто начальники(и их команды) в органах меняются.....старые новым ведь не могут передать точки))).....вот и приходится по-новому искать тех кого доить))......все равно конечные бенефициары в министерстве сидят.....
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Борьба с проституцией = борье с ветрянньіми мельницами.
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тут уже не организация борделя а секс-эксплуатации, работорговля, заголовок неправильный, надо
"Задержаны организаторы преступной группировки для незаконной трудовой эксплуатации путем вербовки обманом или угрозы силой или других форм принуждения. Фоторепортаж +
ВИДЕО" примерно так
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там и сроки серьёзные от 15 лет до пожизненного тем более если установят что были случаи физической расправы приведшие к смерти, а такие группировки часто чтобы запугать остальных убивают
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это в кино принуждают-запугивают-убивают......в жизни все проще.....там добровольно все шлюхи трудятся....еще и в очереди стоят чтоб устроиться на работу))
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аваков платить не захотел, ну, и, раскрываимость повысил.
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к раскрываемости это не имеет никакого отношения......через пару дней бордель снова будет работать......меняются токо крыши.....шлюхи...иногда сутенеры.....а квартиры с кроватками останутся те же.....
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У нормальних людей робочий день є по 8 годин. І overtime.
Так що "бідна" снєжана не допрацювала.
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это не смешно, а если то наркотики, амфетамин
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Да легализуйте их наконец! Что, чиновники лишатся денюжки за крышевание? Ну, тогда ладно.
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....что ты!?.....легализуй проституцию......добычу янтаря..игровые автоматы...(не дай Боже) наркобарыг.......а мусора тогда где заработают?......им нищенствовать придется....
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Ну вот и еще 12-17 девок остались без средств к существованию.
Зарабатывали они по 15 тысяч гривен в месяц и как легко с таким заработком найти работу в Украине? Ответе, пожалуйста, форумчане.
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Какая португалия, тут девочек под дождь выгнали работать. Изверги. Как им, мокрым теперь сосать в темноте. Незрозуміло -це зрада, або ж перемога.
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...надо бороться не с проституцией, а с мужуковой эррекцией, а ещё краще -- с поллюцией... -- дешевше обойдётся... -- придурки.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоЗадержаны организаторы столичного борделя, в котором постоянно "работали" 12-17 проституток. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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