 Задержаны организаторы столичного борделя, в котором постоянно "работали" 12-17 проституток. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, нелегальный бизнес организовали злоумышленник и пять его пособников. Организатор в центре столицы арендовал квартиру, в которой постоянно находились проститутки. На специализированных сайтах он размещал рекламу о предоставлении сексуальных услуг с номерами телефонов.
Две женщины работали посменно в качестве диспетчеров. Они принимали заказы и сообщали о прибытии клиента.
В борделе постоянно работали 12-17 проституток. Стоимость часа сексуальных услуг - от 1000 до 1500 гривен, из них проститутка получала половину. По желанию клиента девушки выезжали по указанному им адресу. Транспорт с водителем обеспечивал организатор борделя.
В борделе проститутки постоянно употребляли наркотические средства - в частности, марихуану и амфетамин.
Четверо сутенеров следили за соблюдением "дисциплины" и вербовкой новых проституток. Любая попытка неповиновения наказывалась не только "штрафами", но и разбойными нападениями на женщин, пытками и насилием. Издевательства над проститутками сутенеры снимали на видеокамеры мобильных телефонов.
Злоумышленники использовали различные системы денежных переводов. Кроме того, они постоянно меняли места расположения диспетчеров и места "оказания услуг".
Сейчас члены преступной группы задержаны. Им грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
(Фото и видео Нацполиции)
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и политический выигранный конкурс в прошлом году, не лучше ли это принять и перестать позорится
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ПОЗОРНИКИ !
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- Вот Вы, инженер, кандидат наук, мать двоих детей! Как же Вы стали валютной проституткой?
- Даже не знаю. Просто повезло, наверное.
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Де ви ховаєтеся?
Краще до вас на годинку ніж алкоголь чи ще якась фігня!
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"Задержаны организаторы преступной группировки для незаконной трудовой эксплуатации путем вербовки обманом или угрозы силой или других форм принуждения. Фоторепортаж +
ВИДЕО" примерно так
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Так що "бідна" снєжана не допрацювала.
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Зарабатывали они по 15 тысяч гривен в месяц и как легко с таким заработком найти работу в Украине? Ответе, пожалуйста, форумчане.
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