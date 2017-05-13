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 Жители оккупированного Крыма поднялись на Чатыр-Даг в память о жертвах депортации 1944 года. ВИДЕО

В память о жертвах депортации крымских татар жители оккупированного полуострова поднялись на одну из самых высоких гор Крыма - Чатыр-Даг.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", во время восхождения на гору один из участников включил песню Джамалы "1944", повествующую о депортации крымскотатарского народа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Память жертв депортации крымских татар почтили в Анкаре. ФОТО

На 18 мая в Украине запланированы мемориальные мероприятия, приуроченные ко Дню депортации крымских татар. Ежегодно в этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек. В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.

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это об ватных жителях Крыма... а когда вернеться в родную гавань Украины мы эту бабу переделаем...
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Сейчас в Крьіму продолжают ползучую депортацию, вьіживая крьімских татар.
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Не тільки їх. Як я розумію, мацква хоче виселити/витиснути звідти всіх кримчан, бо це для них ненадійний елемент і заселити туди чистопородну кацапню з козлостану.
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Я житель *оккупированного* Крыма,считаю депортацию крымских татар в 1944-м году неоправданно жёсткой мерой. Но вот зато теперь язык крымско-татарский один из основных в Крыму официально.
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а чего так мало мордовской мусорвы ? подозреваю что там половина это гэбнявые стукачи.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоЖители оккупированного Крыма поднялись на Чатыр-Даг в память о жертвах депортации 1944 года. ВИДЕО
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