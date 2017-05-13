 Жители оккупированного Крыма поднялись на Чатыр-Даг в память о жертвах депортации 1944 года. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", во время восхождения на гору один из участников включил песню Джамалы "1944", повествующую о депортации крымскотатарского народа.
На 18 мая в Украине запланированы мемориальные мероприятия, приуроченные ко Дню депортации крымских татар. Ежегодно в этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек. В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.
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