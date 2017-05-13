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 Финал Евровидения-2017 проходит в Киеве. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В субботу, 13 мая, в Киеве проходит гранд-финал международного песенного конкурса Евровидение-2017.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в финальном концерте примут участие 26 исполнителей, в том числе украинская группа O.Torvald.

Страны-финалисты будут выступать в таком порядке: 1. Израиль 2. Польша 3. Беларусь 4. Австрия 5. Армения 6. Нидерланды 7. Молдова 8. Венгрия 9. Италия 10. Дания 11. Португалия 12. Азербайджан 13. Хорватия 14. Австралия 15. Греция 16. Испания 17. Норвегия 18. Великобритания 19. Кипр 20. Румыния 21. Германия 22. Украина 23. Бельгия 24. Швеция 25. Болгария 26. Франция.



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Не стоит. Они по любому за бабки. А те, кто на передке - за Украину
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Євробачення? Я дуже радий ,що у вас євробачення .
боєць 72 ОМБР.
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Интересно, а наши пацаны на нуле, тоже это ...лядство смотрят? Небось под обстрелами особый кайф? ...........
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на каком "нуле" твои "пацаны"? слышь ты... там ВОИНЫ и они на ПЕРЕДНЕЙ ЛИНИИ. Ты ПОНЯЛ? "пацанов" ты нашел... хочется хлопнуть стккан водки и затянуть "а в кандагаре...." ну так вперед. сюда это пишешь - смотрится как малолетнее бахвальство
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Не прихильник такого .. Йду спати.. На добраніч українці.. Приємних снів..
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а на Штаты чё не транслируют.... неподобство! )
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Я ответил Днепру. Вас вохровец это ни коим боком не касаецца
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Мне показалось или Израиль на первых тактах пустил петуха?
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хер вам москалям на весь воротник. он такой же болгарин как рыбак - норвежец
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интересно - поют на белорусском (уж простите не знаю как правильно) - поймут ли кацапы хоть пару слово?
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Цензор.НЕТВидеоОбществоФинал Евровидения-2017 проходит в Киеве. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
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