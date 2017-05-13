 Финал Евровидения-2017 проходит в Киеве. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Как сообщает Цензор.НЕТ, в финальном концерте примут участие 26 исполнителей, в том числе украинская группа O.Torvald.
Страны-финалисты будут выступать в таком порядке: 1. Израиль 2. Польша 3. Беларусь 4. Австрия 5. Армения 6. Нидерланды 7. Молдова 8. Венгрия 9. Италия 10. Дания 11. Португалия 12. Азербайджан 13. Хорватия 14. Австралия 15. Греция 16. Испания 17. Норвегия 18. Великобритания 19. Кипр 20. Румыния 21. Германия 22. Украина 23. Бельгия 24. Швеция 25. Болгария 26. Франция.
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