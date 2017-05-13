EN|RU|UK
Темы дня: Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Общество
  1913  45
Материалы по теме:
Все про:Керчь (356) Крым (19681) мусор (352) флаг (756) штрафы (686) урны (15) Аксенов (253)

 Кремлевская марионетка Аксенов возмутился из-за сине-желтых урн в оккупированной Керчи. ВИДЕО

"Глава правительства Крыма" Сергей Аксенов потребовал убрать с пляжа в Керчи урны сине-желтых цветов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", во время посещения пляжа в поселке Героевка оккупант возмутился при виде мусорных урн, окрашенных в цвета национального флага Украины.

"Видели урны антигосударственного цвета? За это должен быть 5 млн рублей штраф. За нарушение экологии и оскорбление эстетики", - заявил Аксенов местным "чиновникам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Три дебила - это сила": в оккупированном Крыму расклеили листовки с оккупантами Аксеновым, Захарченко и Плотницким, - волонтер Синицын. ФОТОрепортаж

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ГОБЛИН ПОЛНЫЙ пиастр а что тогда говорить бедным Голландацам на свои поезда---
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот если бы на урнах были повязаны гей-оргиевские тряпочки, то Гоблин остался доволен
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Думаешь кацапы начнут бросать мусор в урны?! )))))
На том пляже эти урны будут самым чистым местом!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если конечно какой-нибудь кацап за безвизом в них не полезет!
 показать весь комментарий
Ответить
 
невозможно же...тогда трамп придет и нагадит .как перед этим обама
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Внук подпольщицы‏ @ShlomoSaloma 21 мин.21 минуту назад
Крым.До многих доходит глубина жопы в которую попали.Денег и перспектив нет,а то что было-забирают.Одна ватная надежда-в Украине будет хуже.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
эстет. блять. почему этого парашника до сих пор не завалили?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зрадник - до кінця свого нікчемного життя буде боятися відплати за свою зраду...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А что с солнышком и морем делать?

Хотя... море аксёнов и Ко успешно загадили. Но с солнышком что делать? Особенно если оно на безоблачном голубом небе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я думаю,нужен обмен...севастопольцев тогда в сибирь и дальний восток.може там ваты не хватает
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересно а когда в Крыму начнут красить небо и песок,ну что бы о Украине не напоминало?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Жовто-сині урни - єдине , що заважає проведенню чергового "рекордного" сезону на крисмі..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
меня это тоже возмущает,триколор на урнах смотрелся бы более органично.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Преследующие людей за сочетание цветов напоминающие украинские - твердят про фашизм и карателей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Оскорбление эстетики
Сегодня бетонные заборы по сторонам, завтра колючая проволока под напряжением! Рамантика!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не зовсім зрозуміло,чому нас повинно цікавити,що там белькоче ця кацапська гнида?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кремлевская марионетка Аксенов возмутился из-за сине-желтых урн в оккупированной Керчи - Цензор.НЕТ 9880Особенно шикарно выглядит чувак типа с трембитой и в лаптях.
RoksolanaToday&Крым‏ @KrimRt 6 год.6 годин томуБільшеНе украл-не руский
Куплено в Крыму
Похоже, российская подделка под украинскую "Поляну"Квасову"Кремлевская марионетка Аксенов возмутился из-за сине-желтых урн в оккупированной Керчи - Цензор.НЕТ 3787
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да , смотрю я на Крым с его населением и даже смешно становится .
Как наглядно их Бог за жадность наказал !
Как им хотелось "турыста бахатого" из Московии , чтоб вёз им бабло немерянное , пенсий и зарплат моцковских , а они , крысчане , по заграницам ездили , и чтобы рыбка у них на посылках была ...
А то хохлы жадные колбасу с собой везли , расстраивали квартировладельцев .
С ними всё ясно .
Непонятно , как мы , такие умные , такое говно себе избрали ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А все таки Гоблін розуміє,що дні його вже пораховані,топтати землю йому не довго осталось.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В кои то веки согласен с Гоблиным. Урны, мусорные баки, туалеты пусть красят как-то по-другому.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Урны - это "нарушение экологии"...

Вот петух из говна - это так экологично!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТВидеоОбществоКремлевская марионетка Аксенов возмутился из-за сине-желтых урн в оккупированной Керчи. ВИДЕО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти