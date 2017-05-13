 Кремлевская марионетка Аксенов возмутился из-за сине-желтых урн в оккупированной Керчи. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", во время посещения пляжа в поселке Героевка оккупант возмутился при виде мусорных урн, окрашенных в цвета национального флага Украины.
"Видели урны антигосударственного цвета? За это должен быть 5 млн рублей штраф. За нарушение экологии и оскорбление эстетики", - заявил Аксенов местным "чиновникам".
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На том пляже эти урны будут самым чистым местом!
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Крым.До многих доходит глубина жопы в которую попали.Денег и перспектив нет,а то что было-забирают.Одна ватная надежда-в Украине будет хуже.
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Хотя... море аксёнов и Ко успешно загадили. Но с солнышком что делать? Особенно если оно на безоблачном голубом небе.
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Сегодня бетонные заборы по сторонам, завтра колючая проволока под напряжением! Рамантика!!!
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RoksolanaToday&Крым @KrimRt 6 год.6 годин томуБільшеНе украл-не руский
Куплено в Крыму
Похоже, российская подделка под украинскую "Поляну"Квасову"
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Как наглядно их Бог за жадность наказал !
Как им хотелось "турыста бахатого" из Московии , чтоб вёз им бабло немерянное , пенсий и зарплат моцковских , а они , крысчане , по заграницам ездили , и чтобы рыбка у них на посылках была ...
А то хохлы жадные колбасу с собой везли , расстраивали квартировладельцев .
С ними всё ясно .
Непонятно , как мы , такие умные , такое говно себе избрали ...
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Вот петух из говна - это так экологично!
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