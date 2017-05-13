 "Что-то у вас с микрофоном. Не пойму, ну ладно", - пьяный мэр Химок поздравляет ветеранов с 9 мая. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российский блогер Илья Варламов. По его словам, видео речи мэра, которая продолжалась всего около минуты, появилось в интернете спустя несколько дней.
"Что-то у вас с микрофоном. Не пойму, ну ладно. С паузой говорю, говорю с паузой", - сказал Волошин после того, как несколько раз зажевал слова.
По данным местной "Городской газеты", после выступления на стадионе Волошин уволил начальника отдела культуры городской администрации Татьяну Жукову по причине "плохого настроения главы городского округа Дмитрия Волошина, после выступления на стадионе "Родина" 8 мая".
"На концерте в честь Дня Победы чиновник перепутал слова заранее заготовленной речи и сразу же после мероприятия отправился искать виноватых в собственном позоре", - пишет издание.
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Я реально завидую киевлянам. Мэр знаменитость, ведет и пропагандирует здоровый образ жизни, строит и ремонтирует дороги. Одним словом, красава.
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Пользователей социальных сетей позабавила акция "Бессмертный полк", которая прошла 9 мая во всех тюремных учреждениях России в Кировской области с участием заключенных.
Издание "Вятский наблюдатель" отмечает, что в честь годовщины Дня Победы в исправительных учреждениях прошла акция добровольного приема пищи по суточным нормам питания, действовавшим в годы войны для солдат армии СССР.
В акции "Бессмертный полк" приняли участие 738 осужденных.
Также сообщается, что заключенные изготовили макет танка.
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5 ч ·
У антидержавного бандформування "Опоблок" явні проблеми з пожежною безпекою...)
Очищувальний вогонь охопив ще два їх кубла у Кривому розі та моєму рідному Кам'янському.
І це все на тлі "пакування" правоохоронцями десятків "тітушок" та їх ляльководів.
Путінські сосунки в паніці... І правильно: кремлівським повіям не місце в Україні.
Бог все бачить і карає тих, хто розпалив цю війну.
Тому, тікай Сашенька, тікай. І свору свою ригівську прихопи.
Часу у вас всіх лишається все менше...
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Это как в анекдоте: - Едет такси по мацкве, его останавливает пьяный мужик, Таксист: - куда ехать? Мужик: - на Пласную клощадь! Таксис: - рвести дублей...
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https://www.youtube.com/watch?v=Ovp-8xMw7Mk
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и мэр под стать, нахимичился под завязку.
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это же раззеяне!
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