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 Курьезы, За рубежом
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 "Что-то у вас с микрофоном. Не пойму, ну ладно", - пьяный мэр Химок поздравляет ветеранов с 9 мая. ВИДЕО

В российских Химках накануне Дня Победы, 8 мая, мэр Дмитрий Волошин в состоянии алкогольного опьянения выступил на официальном мероприятии на стадионе "Родина", где поздравил ветеранов с наступающим праздником.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российский блогер Илья Варламов. По его словам, видео речи мэра, которая продолжалась всего около минуты, появилось в интернете спустя несколько дней.

"Что-то у вас с микрофоном. Не пойму, ну ладно. С паузой говорю, говорю с паузой", - сказал Волошин после того, как несколько раз зажевал слова.

По данным местной "Городской газеты", после выступления на стадионе Волошин уволил начальника отдела культуры городской администрации Татьяну Жукову по причине "плохого настроения главы городского округа Дмитрия Волошина, после выступления на стадионе "Родина" 8 мая".

"На концерте в честь Дня Победы чиновник перепутал слова заранее заготовленной речи и сразу же после мероприятия отправился искать виноватых в собственном позоре", - пишет издание.

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Просто пьянь.
Я реально завидую киевлянам. Мэр знаменитость, ведет и пропагандирует здоровый образ жизни, строит и ремонтирует дороги. Одним словом, красава.
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Мене більш хвилює - як пройшло 9-те травня в Дніпрі, Миколаїві, Запоріжжі, Києві, Мелітополі та Ізюмі..
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да ясно это давно - для свинособак, шабаш победобесия, это повод лишний раз бухнуть С ОПРАВДАНИЕМ!...)
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Бессмертный ГУЛАГ: соцсети позабавила акция 9 мая в российских тюрьмах

Пользователей социальных сетей позабавила акция "Бессмертный полк", которая прошла 9 мая во всех тюремных учреждениях России в Кировской области с участием заключенных.

Издание "Вятский наблюдатель" отмечает, что в честь годовщины Дня Победы в исправительных учреждениях прошла акция добровольного приема пищи по суточным нормам питания, действовавшим в годы войны для солдат армии СССР.
В акции "Бессмертный полк" приняли участие 738 осужденных.
Также сообщается, что заключенные изготовили макет танка.

"Что-то у вас с микрофоном. Не пойму, ну ладно", - пьяный мэр Химок поздравляет ветеранов с 9 мая - Цензор.НЕТ 6686

"Что-то у вас с микрофоном. Не пойму, ну ладно", - пьяный мэр Химок поздравляет ветеранов с 9 мая - Цензор.НЕТ 7672

"Что-то у вас с микрофоном. Не пойму, ну ладно", - пьяный мэр Химок поздравляет ветеранов с 9 мая - Цензор.НЕТ 4922
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Тоже удиили, что пьяньій мер Химок! Вьі трезвого там видели? А потом только уволил подчиненную за микрофон, а мог...тут ваш вариант.
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А терь,заслушаем начальника транспортного цеха!
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-Жаль, что так и не удалось заслушать начальника транспортного цеха.
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Дмитро Ярош
5 ч ·

У антидержавного бандформування "Опоблок" явні проблеми з пожежною безпекою...)
Очищувальний вогонь охопив ще два їх кубла у Кривому розі та моєму рідному Кам'янському.
І це все на тлі "пакування" правоохоронцями десятків "тітушок" та їх ляльководів.

Путінські сосунки в паніці... І правильно: кремлівським повіям не місце в Україні.
Бог все бачить і карає тих, хто розпалив цю війну.
Тому, тікай Сашенька, тікай. І свору свою ригівську прихопи.
Часу у вас всіх лишається все менше...
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Так там трезвого его хрен бы кто понял...
Это как в анекдоте: - Едет такси по мацкве, его останавливает пьяный мужик, Таксист: - куда ехать? Мужик: - на Пласную клощадь! Таксис: - рвести дублей...
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Торопятся козламордые, хрен дождешься сениного забора, и серьезных санкций, пока сам за дело не возьмешься, не отгородишься от всего мира всем , чем только можно- дела не будет.
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Да проблема в том, что всё кацапьё будет расползаться по миру и в первую очередь в Украину. И удерживать его никто не будет, это не времена эСэСэСэРии.
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Химчане :D
и мэр под стать, нахимичился под завязку.
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Кто еще на парашке отличился? Сраные химки со сраным мэром - не уровень цензора, давай, бутусов, поищи внимательней - кто еще в расее-матушке обосрался, а то уж заждались настоящих новостей!
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Такі новини за задумкою повинні вселяти у нас впевненість, що у кацапів все хреново, а у нас все пучком.)
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А без сеток,загородок,клеток и заборов не могут люди собираться?
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"Не, ну а чо? Накатил сс сутра за дидов. Низзя шоле?"
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Діди взагалі металевими кружками спирт хльобали, і нічо, навіть в будинку відпочинку на Валаамі тусувались.)))
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Цензор.НЕТВидеоКурьезы"Что-то у вас с микрофоном. Не пойму, ну ладно", - пьяный мэр Химок поздравляет ветеранов с 9 мая. ВИДЕО
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