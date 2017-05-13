 СБУ ликвидировала всеукраинскую сеть по изготовлению и сбыту оружия и боеприпасов. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В состав преступной группировки входили около 20 участников из разных регионов Украины, а организатором был житель Харькова, студент одного из высших учебных заведений. Злоумышленники подыскивали покупателей через Интернет, создав страницу в одной из российских социальных сетей. Также занимались переделкой травматического оружия в боевое.
Во время спецоперации оперативники спецслужбы задокументировали ряд фактов незаконного сбыта членами группировки боевых пистолетов ПМ и ТТ. 28 апреля сотрудники СБУ задержали на международном пункте пропуска "Щербаковка" одного из членов банды, который пытался вывезти из Украины два боевых пистолета ПМ и одиннадцать травматических пистолетов.
Правоохранители провели более 20 обысков по местам проживания членов преступной группировки в Харькове, Киеве и Николаеве. Во время обысков изъято еще более 35 единиц оружия, приспособленной к стрельбе боевыми патронами: автоматы Калашникова, пистолеты-пулеметы ППС, "Скорпион", пистолеты ПМ, ТТ, "Carrera", револьверы "Наган", "РФ", "Сафари".
Также изъято более полутысячи патронов различного калибра, гранаты Ф-1 и РГД-5, гранатомет РПГ-22, стартовые, сигнальные и травматические пистолеты, подготовленные к переработке в боевые, большое количество комплектующих к оружию, металлообрабатывающие станки и оборудование кустарного изготовления элементов огнестрельного оружия и боевых патронов.
Изъяты другие доказательства противоправной деятельности членов группы: банковские карты, которые использовались для интернет-расчетов с заказчиками, деньги, полученные преступным путем, поддельные паспорта для осуществления почтовых отправлений и т.п.
Двум организаторам преступной группы уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Украины (контрабанда оружия, совершенная по предварительному сговору группой лиц). Судом избрана им мера пресечения в виде содержания под стражей. Относительно других участников группы уголовное производство осуществляется по ст. 263 УК Украины.
Следствие продолжается.
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Сергій Стерненко
В м. Білгород-Дністровський Одеської області секретар міської ради і депутат від опоблоку своїм голосом заблокувала виділення в натурі землі для української церкви. Вона відмовилась голосувати за розробку детального плану території.
Відбулось це на засіданні виконкому. З її слів - через особисті переконання. Ну-ну.
Зате в місті діє більше десятка московських "церков".Думаю, пані Ольга Ципуленко https://www.facebook.com/olga.tsipulenko
або несвідомо підіграє російській федерації в силу власного нерозуміння побудови цього світу, або сприяє інтересам росії абсолютно розуміючи, що робить і для кого. В будь-якому випадку факт є фактом. Дана особа, проживаючи в Україні, діє проти цієї держави.А таке без наслідків не буває.
І церква українська в Білгород-Дністровську буде навіть попри вставляння палиць в колеса проросійськими елементами.На фото вона разом з ригом і "комєндантом антімайдана Бесарабії" в 2014 р. Барвіненком та з московськими попами. Чудова компанія. Показова.
І надпис хороший.
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Це стабілізує ситуацію з такими майстернями та чорним ринком зброї.
Єдина структура якій теперішній стан речей є на користь-це МВС,погані мети,що мають з контролю зрої неабиякий зиск.Зброя має бути в руках народу,і саме цьму народу мають СЛКЖИТИ правоохоронці.А в нас навпаки.
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