EN|RU|UK
Темы дня: Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Происшествия
  948  10
Все про:ОПГ (153) оружие (3914) СБУ (14203) торговля (814)

 СБУ ликвидировала всеукраинскую сеть по изготовлению и сбыту оружия и боеприпасов. ВИДЕО

Служба безопасности Украины ликвидировала всеукраинскую сеть по изготовлению, сбыту и контрабанде огнестрельного оружия и боеприпасов с центром в Харькове.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В состав преступной группировки входили около 20 участников из разных регионов Украины, а организатором был житель Харькова, студент одного из высших учебных заведений. Злоумышленники подыскивали покупателей через Интернет, создав страницу в одной из российских социальных сетей. Также занимались переделкой травматического оружия в боевое.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Задержана ОПГ торговцев оружием, вывезенным из зоны АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж

Во время спецоперации оперативники спецслужбы задокументировали ряд фактов незаконного сбыта членами группировки боевых пистолетов ПМ и ТТ. 28 апреля сотрудники СБУ задержали на международном пункте пропуска "Щербаковка" одного из членов банды, который пытался вывезти из Украины два боевых пистолета ПМ и одиннадцать травматических пистолетов.

Правоохранители провели более 20 обысков по местам проживания членов преступной группировки в Харькове, Киеве и Николаеве. Во время обысков изъято еще более 35 единиц оружия, приспособленной к стрельбе боевыми патронами: автоматы Калашникова, пистолеты-пулеметы ППС, "Скорпион", пистолеты ПМ, ТТ, "Carrera", револьверы "Наган", "РФ", "Сафари".



Также изъято более полутысячи патронов различного калибра, гранаты Ф-1 и РГД-5, гранатомет РПГ-22, стартовые, сигнальные и травматические пистолеты, подготовленные к переработке в боевые, большое количество комплектующих к оружию, металлообрабатывающие станки и оборудование кустарного изготовления элементов огнестрельного оружия и боевых патронов.

Смотрите также: Торговец оружием из ОРДО задержан в Одессе, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Изъяты другие доказательства противоправной деятельности членов группы: банковские карты, которые использовались для интернет-расчетов с заказчиками, деньги, полученные преступным путем, поддельные паспорта для осуществления почтовых отправлений и т.п.

Двум организаторам преступной группы уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Украины (контрабанда оружия, совершенная по предварительному сговору группой лиц). Судом избрана им мера пресечения в виде содержания под стражей. Относительно других участников группы уголовное производство осуществляется по ст. 263 УК Украины.

Смотрите: Торговец оружием из зоны АТО задержан в Запорожье, - СБУ. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Следствие продолжается.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зачем им холостые патроны? не понятно.ведь это не Флобера же
 показать весь комментарий
Ответить
 
Набої Флобера не є холостими.Поясни,про що саме ти хтів дізнатися?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А побєдобєсіє наше доблесне СБУ проsрало повністю..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дмитро Ярош3 год. · У антидержавного бандформування "Опоблок" явні проблеми з пожежною безпекою...)Очищувальний вогонь охопив ще два їх кубла у Кривому розі та моєму рідному Кам'янському.І це все на тлі "пакування" правоохоронцями десятків "тітушок" та їх ляльководів.Путінські сосунки в паніці... І правильно: кремлівським повіям не місце в Україні.Бог все бачить і карає тих, хто розпалив цю війну.Тому, тікай Сашенька, тікай. І свору свою ригівську прихопи.Часу у вас всіх лишається все менше...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А Пецу Ярош непросил,что бы Саша с собой забрал?Пецу нельзя,Пеця будку Дмитру даст))) клоун, что Ярош,что Саша Вилкул, а вот Пеца не клоун,Пеца мудак!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Доки ще цей жоппоблок терпіти? Чекати коли вони заборонять Україну в Україні? А Я рош зато клоун...
Сергій Стерненко

В м. Білгород-Дністровський Одеської області секретар міської ради і депутат від опоблоку своїм голосом заблокувала виділення в натурі землі для української церкви. Вона відмовилась голосувати за розробку детального плану території.
Відбулось це на засіданні виконкому. З її слів - через особисті переконання. Ну-ну.
Зате в місті діє більше десятка московських "церков".Думаю, пані Ольга Ципуленко https://www.facebook.com/olga.tsipulenko
або несвідомо підіграє російській федерації в силу власного нерозуміння побудови цього світу, або сприяє інтересам росії абсолютно розуміючи, що робить і для кого. В будь-якому випадку факт є фактом. Дана особа, проживаючи в Україні, діє проти цієї держави.А таке без наслідків не буває.
І церква українська в Білгород-Дністровську буде навіть попри вставляння палиць в колеса проросійськими елементами.На фото вона разом з ригом і "комєндантом антімайдана Бесарабії" в 2014 р. Барвіненком та з московськими попами. Чудова компанія. Показова.
І надпис хороший.СБУ ликвидировала всеукраинскую сеть по изготовлению и сбыту оружия и боеприпасов - Цензор.НЕТ 9092
 показать весь комментарий
Ответить
 
Молодці! Але у мене одне питання, до якого часу у нас поліція, сбу та інші державні службоці будуть розмовляти під час виконання службових обовязків язіком ворожої для нас країни?!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
К бісу це все! Легалізуймо короткоствол,та переспорядження набоїв до нарізної зброї.
Це стабілізує ситуацію з такими майстернями та чорним ринком зброї.
Єдина структура якій теперішній стан речей є на користь-це МВС,погані мети,що мають з контролю зрої неабиякий зиск.Зброя має бути в руках народу,і саме цьму народу мають СЛКЖИТИ правоохоронці.А в нас навпаки.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСБУ ликвидировала всеукраинскую сеть по изготовлению и сбыту оружия и боеприпасов. ВИДЕО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти