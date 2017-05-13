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 Мемориальную доску погибшему под Славянском десантнику Виталию Дульчику открыли в Житомире. ВИДЕО

Мемориальную доску в честь погибшего на Донбассе офицера-десантника Виталия Дульчика открыли в Житомире.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

28-летний капитан Дульчик погиб во время выполнения боевого задания близ Славянска в мае 2014 года.

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Установили табличку на школе, в которой учился Виталий. На церемонию открытия пришли родители бойца, побратимы из 95-й десантно-штурмовой бригады и неравнодушные земляки.



В рядах Вооруженных сил Дульчик с 200З года, был старшим лейтенантом запаса. С началом войны в Донбассе его мобилизовали в 95-ую бригаду, где он служил командиром роты. 13 мая 2014-го года в селе Маячка Донецкой области колонну десантников обстреляли из гранатометов боевики. Тогда погибли пять бойцов, среди которых был и Виталий.

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За личное мужество и героизм он посмертно награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени с присвоением очередного звания - капитан.
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Это правильно.
А в раше памятники ставят военным .которые скотоложством занимаются

Мемориальную доску погибшему под Славянском десантнику Виталию Дульчику открыли в Житомире - Цензор.НЕТ 9289
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Вічна пам"ять бойовому офіцеру,достойному сину українського народу.Мемориальную доску погибшему под Славянском десантнику Виталию Дульчику открыли в Житомире - Цензор.НЕТ 7938
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Цензор.НЕТВидеоОбществоМемориальную доску погибшему под Славянском десантнику Виталию Дульчику открыли в Житомире. ВИДЕО
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