 Мемориальную доску погибшему под Славянском десантнику Виталию Дульчику открыли в Житомире. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".
28-летний капитан Дульчик погиб во время выполнения боевого задания близ Славянска в мае 2014 года.
Установили табличку на школе, в которой учился Виталий. На церемонию открытия пришли родители бойца, побратимы из 95-й десантно-штурмовой бригады и неравнодушные земляки.
В рядах Вооруженных сил Дульчик с 200З года, был старшим лейтенантом запаса. С началом войны в Донбассе его мобилизовали в 95-ую бригаду, где он служил командиром роты. 13 мая 2014-го года в селе Маячка Донецкой области колонну десантников обстреляли из гранатометов боевики. Тогда погибли пять бойцов, среди которых был и Виталий.
За личное мужество и героизм он посмертно награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени с присвоением очередного звания - капитан.
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А в раше памятники ставят военным .которые скотоложством занимаются
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https://www.youtube.com/watch?v=rBrRL4Nn0so
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