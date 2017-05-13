 В одном из супермаркетов российского Омска местные жители устроили битву за акционный сахар. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Город55".
Горожане рассказали подробности акции: "дают по 5 кило, с 12 по 14 мая". На ролике видно, как желающие купить сахар пробиваются сквозь плотную толпу людей среднего и старшего возраста. "Счастливчики" складывают плотные красные мешочки в пустые корзины.
Некоторым это напомнило очередь за дефицитом в советское время. Многие осудили действия людей: 5 кило хватит на многие месяцы, да и скидка не столь существенная: "не за 3 копейки продают".
Другие, более практичные омичи, напомнили, что в преддверии сезона сбора ягод в садах, "каждый килограмм для варенья на счету". Или такое: "у пенсионеров пенсия мизерная, надо как-то жить". Другие заметили, что "народ просто повелся на халяву" и "Омск снова рассмешил всю Россию".
Напоминаем, ранее Омск прославился "битвой за мандарины" в одном из супермаркетов.
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Мордва такое забыла. Недалекое будущее напомнит.
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русня, запомни - бл...дь, мы с тобой теперь враги навсегда. Такое не прощается.
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В России на 8% повысились цены на водку и коньяк. Новый приказ Минфина вступил в силу с 13 мая.
Как сообщает информагентство Nation News, отныне минимальная розничная цена на водку будет составлять 205 рублей за 0,5 литра, на тот же объем коньяка - 371 рубль. Подорожает примерно на 50 рублей и иная спиртная продукция крепче 28 градусов - ликеры, настойки, виски, наливки. Министерство финансов объясняет подорожание ростом ставок акциза и тарифов на электричество.
Телеканал 360 добавляет, что продажа алкогольных продуктов по цене ниже установленной Минфином повлечет для продавцов неприятности: аннулирование лицензии на торговлю, а также крупный штраф. Так, частникам придется заплатить 50 тысяч рублей, а юридическим лицам 100 тысяч рублей. При этом телеканал отмечает, что цена на водку в России по-прежнему остается одной из самых низких в мире: например, в европейских странах бутылка «Столичной» стоит почти 500 рублей.
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Встать, суд идет!
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Это в 2,1 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года - тогда отток составил 9,8 миллиарда долларов, передает Медуза.
«В отличие от ситуации годом ранее, определяющее воздействие на текущий уровень чистого вывоза капитала оказали операции банковского сектора по размещению средств за рубежом при продолжающемся снижении иностранных обязательств банков», - цитирует сообщение ЦБ агентство.
Рекордный отток капитала с России был зафиксирован в 2014 году - тогда из страны вывели более 150 миллиардов долларов. В 2015-м отток снизился почти в три раза, а в начале 2016-го сообщалось о снижении оттока в четыре раза.
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Хорошо, хоть дохнут они с каждым днем, в лугандонском гетто в том числе..
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Со стерхами летает,с аквалангом ныряет,рыбу ловит и даже в хоккей играет.Не президент а супермен.Такой бесполезный супермен.
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Помните корабль разведки РФ,затопленный овцевозцем? В флотских кругах говорят,на нем все были бухие. И никого не наказали! Своих не бросают!
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Керчь. Оккупанты лишают вату рабочих мест: "Мы боролись с бендеровцами, а пришли китайцы" https://kerch.fm/2017/05/12/predprinimateli-s-kerchenskih-rynkov-gotovy-poyti-na-kraynie-mery-chtoby-ih-uslyshali-video.html …
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BATTLE FOR SUGAR. Дидиваивале! Можемповторить. Всем участникам битвы освободившим сахар направиться на взятие фанерного рейхстага, там бублегумы!
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21 млн нищих россиян, $670 млрд вывезены за 9 лет в офшоры, 90% непригодных дорог, ежегодный наплыв 300-350тыс мигрантов.
За 2000-2016г с России вывезено нефти и газа на $3,4 трлн. Ветхий и аварийный фонд жилья вырос с 65,6 до 100 млн кв метров. Держитесь там.
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