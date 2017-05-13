EN|RU|UK
Темы дня: Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Общество, За рубежом
  9253  174
Все про:продукты (1429) Россия (70412) сахар (100) супермаркет (159)

 В одном из супермаркетов российского Омска местные жители устроили битву за акционный сахар. ВИДЕО

В российских социальных сетях активно обсуждается ролик, снятый в одном из гипермаркетов Омска во время акции по продаже сахара. Огромное число людей буквально "бьется за килограммы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Город55".

Горожане рассказали подробности акции: "дают по 5 кило, с 12 по 14 мая". На ролике видно, как желающие купить сахар пробиваются сквозь плотную толпу людей среднего и старшего возраста. "Счастливчики" складывают плотные красные мешочки в пустые корзины.



Некоторым это напомнило очередь за дефицитом в советское время. Многие осудили действия людей: 5 кило хватит на многие месяцы, да и скидка не столь существенная: "не за 3 копейки продают".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за "помидорной войны" с Турцией Россия потеряла до $1,5 млрд, - мониторинг

Другие, более практичные омичи, напомнили, что в преддверии сезона сбора ягод в садах, "каждый килограмм для варенья на счету". Или такое: "у пенсионеров пенсия мизерная, надо как-то жить". Другие заметили, что "народ просто повелся на халяву" и "Омск снова рассмешил всю Россию".

Напоминаем, ранее Омск прославился "битвой за мандарины" в одном из супермаркетов.

Также читайте: Российские власти уничтожили уже 10,7 тыс. тонн санкционной продукции

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Если у тебя есть жопа, так ты подотри ее своей кисель тв пропагандой. Больше ни для чего она не пригодна. Не туда попал, мелкий идиотик. Тут тебе цензор, а не московская кухня.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ибанашка, кто тут тебя как человека воспринимает? Стебемся над тобой, как над прыгающей вошью. Это были последние 11,40. Сказано тебе нахер, значит нахер.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Армянин владелец маркета недавно кацаПсинским шакалам на шару хлеб раздавал,всех голодранцам не хватило,нацарапали жалобу прокурору и депутатам настучали что мол обидел БЫДЛО вялика рюсскае...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Страшая находка сотрудников одного из московских супермаркетов ! При расфасовке мешков с сахаром было обнаружено клочок бумаги со словами «Помогите, мы в рабстве».
В одном из супермаркетов российского Омска местные жители устроили битву за акционный сахар - Цензор.НЕТ 4360
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ЛОПАТОЕДЫ путлера,вспмните лучше Перестройку вашу Гребанную и вырубку ВИНОГРАДНИКОВ под командованием Егора Лигачева.. :D ...бараны..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Помню как отстоял 1 час за 1 кг сахара. ПО ТАЛОНУ.
Мордва такое забыла. Недалекое будущее напомнит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
11 тысяч тонн продуктов в этом году кацаПсины успешно импортозаместели на свалку... остальное ЗАДАВИЛИ БУЛЬДОЗЕРАМИ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какие счастливые лица,сесесер возвращается,они этого ждали,еще бы горбачевский указ от 16 мая 1985 года и вот оно долгожданное "при союзе било лучше"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не спугните дебилов. Коцапы, должны ходить в намордниках и радоваться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как поведал недавно росийский экономист Владислав Жуковский - Омск это умирающий город. Из него люди потоками уезжают жить в другие города России. Промышленность сдыхает. Останутся только пенсионеры, воюющие за сахар, хлеб и водку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ничего вы не понимаете, это Россия встала с колен и ринулась вперед, спасибо Путину!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
КацаПсины,учитесь у деда Сенатора жрать раз в неделю... боевой вес не теряю ровно 90 кг...уже 7 лет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну ребята детский сад,битвы вы в виноводочных не видели при Меченом
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вiльний 🇦🇴‏ @NoFated 13 ч.13 часов назад
русня, запомни - бл...дь, мы с тобой теперь враги навсегда. Такое не прощается.

В одном из супермаркетов российского Омска местные жители устроили битву за акционный сахар - Цензор.НЕТ 2841
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Весело у кацапов -денег не хватает продуктовые карточки напечатать. Одна радость - сесть перед ящиком и на голодный желудок послушать как там хохлы голодают/замерзают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В России повысились цены на водку и коньяк

В России на 8% повысились цены на водку и коньяк. Новый приказ Минфина вступил в силу с 13 мая.

Как сообщает информагентство Nation News, отныне минимальная розничная цена на водку будет составлять 205 рублей за 0,5 литра, на тот же объем коньяка - 371 рубль. Подорожает примерно на 50 рублей и иная спиртная продукция крепче 28 градусов - ликеры, настойки, виски, наливки. Министерство финансов объясняет подорожание ростом ставок акциза и тарифов на электричество.

Телеканал 360 добавляет, что продажа алкогольных продуктов по цене ниже установленной Минфином повлечет для продавцов неприятности: аннулирование лицензии на торговлю, а также крупный штраф. Так, частникам придется заплатить 50 тысяч рублей, а юридическим лицам 100 тысяч рублей. При этом телеканал отмечает, что цена на водку в России по-прежнему остается одной из самых низких в мире: например, в европейских странах бутылка «Столичной» стоит почти 500 рублей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Русню с начала санкций этот вопрос уже не волнует. Им важно не подорожает ли боярышник и стекломой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хуйло пошло не тем путём .Кацапне сейчас бы снизить цены на бухло , дабы смерды не бунтовали .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
с 1 июля массовое внедрение продуктовых карточек на РАБссии,Перестройка-2 рулит
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не смотрите кацапо тв а то на голову ебнетесь...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
всем медаль за взятие сахара "дидывоевале за сахар"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Того, кто снимал, могут привлечь к ответственности со всеми вытекающими за экстремизм и разжигание ненависти к социальной группе "ватники".
Встать, суд идет!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какой такой самогон ? А кто будет акцизы и сборы с алкоголя в бюджет Расиси платить ? Пятиколонник и грантоед штоле ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чистый отток капитала с России в январе - апреле 2017 года составил 21 миллиард долларов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Центробанка.

Это в 2,1 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года - тогда отток составил 9,8 миллиарда долларов, передает Медуза.


«В отличие от ситуации годом ранее, определяющее воздействие на текущий уровень чистого вывоза капитала оказали операции банковского сектора по размещению средств за рубежом при продолжающемся снижении иностранных обязательств банков», - цитирует сообщение ЦБ агентство.

Рекордный отток капитала с России был зафиксирован в 2014 году - тогда из страны вывели более 150 миллиардов долларов. В 2015-м отток снизился почти в три раза, а в начале 2016-го сообщалось о снижении оттока в четыре раза.
 показать весь комментарий
Ответить
 
как показало последнее 9 мая - в Украине такого говна, прошедшего 70 лет селекции, тоже пока навалом - ходит оно с серпасто-молоткастыми тряпками и поет "Вставай страна..." )
Хорошо, хоть дохнут они с каждым днем, в лугандонском гетто в том числе..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Писец! За то продукты, икру,фрукты,овощи давят бульдозерами! Вечно встающие с колен!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Внук подпольщицы‏ @ShlomoSaloma 16 ч.16 часов назад
Со стерхами летает,с аквалангом ныряет,рыбу ловит и даже в хоккей играет.Не президент а супермен.Такой бесполезный супермен.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На сайте Президента зарегистрировано петицию с предложением установить в Украине государственный праздник в честь получения безвизового режима с Евросоюзом,вместо праздника 9 мая,так как Украина 8 мая вспоминает об миллионах убитых украинцев по глупости сталина и гитлера.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Внук подпольщицы‏ @ShlomoSaloma 16 ч.16 часов назад
Помните корабль разведки РФ,затопленный овцевозцем? В флотских кругах говорят,на нем все были бухие. И никого не наказали! Своих не бросают!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да к ним вечно "приходит" не тот, кого ждали. Как одна жительница Славянска говорила в интервью после освобождения города украинцами: "Нас пугали, что придут бЕндеры, а пришли чечены!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вали цыганам впаривай шо там те говорили, медведь козломордый
В одном из супермаркетов российского Омска местные жители устроили битву за акционный сахар - Цензор.НЕТ 7931
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так это ж Амстор в Макеевке!!! Даунбас таки да, приобщился к Рускаму миру!
 показать весь комментарий
Ответить
 
в Омске местные жители устроили битву за акционный сахар
------------------------------------------------------------------------------------------
BATTLE FOR SUGAR. Дидиваивале! Можемповторить. Всем участникам битвы освободившим сахар направиться на взятие фанерного рейхстага, там бублегумы!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
РоссияСлова: В. АсмоловМузыка: В. АсмоловИсп.: Владимир АсмоловСколько лет, Россия, Над тобой висит проклятый рок! И дожди косые Размывают суть твоих дорог. Все с пути сметая, К новой светлой жизни Ты рвалась, Одного не зная: Как на всех делить "Народну власть". Россия, Бескрайны крайности твои! То Совы Здесь правят бал, То Соловьи. То тащишь ты С энтузиазмом кандалы, То крылья Любых свобод тебе малы! Нынче так растерян, Так напуган тот, Кто много лет Прожил, слепо веря В железобетонный монумент. Кто слюною брызгал И, "ура" до коликов крича, Жизнь свою не мыслил Без указки строгой и бича! Шевелятся тучи, Нечисть поднимается со дна. Нелегко Могучей Сознавать, что так она бедна! Нелегко в прозренье Видеть, Как за спину спрятав нож, Слезы умиленья По щекам размазывает Ложь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что-то снова пошло не так в сувенирной демократии... НАТО, Моссад и Госдеп нанесли удар по российской вымирающей и нищающей глубинке... Нужно ещё немного потерпеть, затянуть пояса и скинуться на уточек Димону - рублевско-куршавельские виолончелисты совсем скоро поднимут страну с колен...
В одном из супермаркетов российского Омска местные жители устроили битву за акционный сахар - Цензор.НЕТ 9637
21 млн нищих россиян, $670 млрд вывезены за 9 лет в офшоры, 90% непригодных дорог, ежегодный наплыв 300-350тыс мигрантов.
За 2000-2016г с России вывезено нефти и газа на $3,4 трлн. Ветхий и аварийный фонд жилья вырос с 65,6 до 100 млн кв метров. Держитесь там.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а цыган катать те козломедведю не понравилось
В одном из супермаркетов российского Омска местные жители устроили битву за акционный сахар - Цензор.НЕТ 4268?
 показать весь комментарий
Ответить
 
К ЧЕМУ СМАКОВАНИЕ этого идиотизма. в Ураине тоже еще недавно была битва за бесплатные зонтики от партии регионов. у кого то есть сомнения что таких людей мало на земле? посмотрите что в штатах творится на распродажах...пусть сходят с ума. нам надо думать где взять рабочие места. с оплатой минимум 12000 грн в месяц. или как их создать самим.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоОбществоВ одном из супермаркетов российского Омска местные жители устроили битву за акционный сахар. ВИДЕО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти