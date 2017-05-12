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 Происшествия, Киевские новости
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 Последний памятник Ленину был снесен в Киеве. ВИДЕО

В Киеве, в Голосеевском районе снесли последний памятник Ленину. Было опубликовано соответствующее видео.

Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Корреспондент.net

Последний памятник Ленину в Киеве нашли вчера в Голосеевском районе Киева на улице Козацкой. Его должны были демонтировать еще два года назад в рамках закона о декоммунизации.

Смотрите также: На Одесчине неизвестные снесли часть памятника Ленину. ФОТО

Последний памятник Ленину был снесен в Киеве 01


"Возможно, постамент спасла неприметная промышленная территория за шлагбаумом, возможно - отсутствие каких-либо упоминаний о его существовании", - говорили журналисты.

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На опубликованном видео видно, как бюст Ленина с пылью упал на землю.



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Так там деньги свои надо тратить, а не муниципальные.
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Кстати, кто не смог найти видео недавней казни с отрезанием головы российского ФСБшника из за "политкорректности" Цензора = вот ссылка на ИСКОМОЕ.
8-й пост сверху на данный момент.
Полная версия видео.
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PS. Роиссяне сразу же завижжяли, что это "фейк".
Ну, значит правда.
Причем я там "фейка" не заметил, все без купюр.
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Какой политкорректности? Это видео все здесь посмотрели раз по 20, а последние секунды - раз по 100
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Тю.
У меня не прогрузилось почему то, думал не поставили.
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ироды.. пожалейте вату... пердаки-то не железные
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Пусть тренируются!
Им ещё как-то ведь надо пережить отмену ЧМ 2018 в 3/14дерации...
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Чего это он в лесу ошивался? Там же бИндэровцы!
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Это будет жесткий и для многих - обидный текст, а потому - людям со слабыми нервами и неуравновешенной психикой - не читать.
Сегодня в который раз была проиграна мистерия единства, которую мало кто смог рассмотреть, понять и принять. Она заключается в различии сущности полярных сил вообще и в Украине, в частности. Это была яркая и красочная картинка, которую следовала всем, кто считает себя украинцами и патриотами. Это надо было смотреть тем, кто воевал и тем, кто до этого не дошел. Тем, кто был на Майдане и тем, кто все понял уже после Майдана. Короче говоря - всем.
Поскольку ничего толкового за сегодня не сказано и не написано, напишем мы. Жаль, что президент, с его высоким интеллектом, не нашел нужных слов и не предпринял давно назревших действий. К сожалению, вместо него мы (редакция) ничего не можем сделать, но это не значит, что ничего сделать нельзя. Итак, что же следует делать?
Первое надо перестать быть бестолковыми ублюдками! Это касается исключительно той категории лиц, которых мы перечислили выше. А ведь мы себя ведем именно как ублюдки потому, что не хотим видеть очевидных и крайне важных вещей. Сейчас поясню, в чем суть этих вещей.
Наш полюс, людей про-европейских и про-украинских, состоит из личностей, которые в той или иной мере, живут собственным умом, своим пониманием происходящего и привыкшим опираться на собственные оценки. Это замечательно в принципе, но отсутствие именно политического опыта, делает эту нашу сильную сторону, крайне уязвимым местом. Мы слишком упиваемся собственными оценками р размышлениями, уходя в дебри, которые уже слабо понятны даже близким по духу людям. Мы уже отмечаем склоки между теми, кто плечом к плечу стоял в самые трудные моменты Майдана. Мы становимся непримиримыми к своим и начинаем забывать о том, что перед нами стоит противник, желающих поставить к стенке порохоботов с таким же успехом, как и зрадофилов. То же самое он желает сделать и с другими, более тонкими слоями нашего лагеря. То есть, он всех нас воспринимает как врага, подлежащего тотальному уничтожению, без погружения в те нюансы, которые понимаем мы и на которые ему откровенно плевать!
Разуйте глаза и не будьте такими идиотами! Каждый из вас имеет в кармане телефон одного из трех опреаторов, который так или иначе, связан с Россией. Там уже собраны все базы абонентов Киевстара, Водафона и Лайфа. Там прочитаны ваши СМС и прослушаны самые интересные разговоры, а выборочная триангуляция показывает где и когда вы были. Так что проигрыш в войне с Россией, для многих окончится ямой за городом.
Второе, откройте наконец глаза и посмотрите вокруг! Вы видите, что с той стороны плотно и без раздрая сошлись коммунисты, московские православные, бандиты, люмпен и прочая сволочь? Если не видите, то вы еще ублюдочнее, чем это можно себе представить. Эта сволочь сколотилась в единую, хорошо управляемую банду. А что мы ей можем предоставит? Мы надеемся на полицию? Мы надеемся, что вот с фронта вернутся ребята и… Вы действительно на это надеетесь? Если ребята бросят фронт и вернутся, то все закончится еще быстрее, чем можно представить в самых мрачных фантазиях! На полицию? С каких это пор?
Мы просто обязаны проснуться и увидеть, что наш лагерь сегментировался и разползся по отдельным норкам, откуда мы небольшими группками, иногда делаем вылазки. Мы настолько бестолковые, что даем нас разбивать на группы не асам пропаганды, а бездарям и неучам, которые используют давно протухшие конторские методы. Устроить такой разброд, который сейчас в наших рядах, могли сделать только мы сами, упиваясь фейковыми и не только фейковыми новостями. Нас не устраивает то, что делает власть? Так власть всегда вылазит на голову! Это ее объективное свойство. Она будет это делать до тех пор, пока народ молчит. А молчим мы потому, что побили горшки между собой! Еще Скоропадский предупреждал от такого типа поведения украинских патриотов. Мы теперь пускаем пену изо рта по поводу футболки сына или не сына президента и о том, фотошоп это или нет! Нет, вы серьезно так отупели? С фронта пишут, что к Донецку Путин подтянул Пионы и по нашим валит крупный калибр, а мы рвем глотки за майки! Люди, что с вами происходит? Мы же вытирали ноги о вату и теперь превращаемся в нее же по собственной воле!
Третье, мы никогда не сможем держать власть за горло и вынуждать делать нужные вещи, в том числе и кадровые, пока не решим, что драки в тылу, когда идет война - последнее, скотское дело. Именно поэтому враг поднял сегодня голову в Днепре. Это не потому, что Беня оттуда съехал, а потому, что мы пересобачились друг с другом. Поэтому, прекращаем эти нападки, обвинения и генерацию ненависти. Не просто на время войны, а вообще. У нас слишком много «русского мира» в тылу, чтобы устраивать разборки между собой.
Россия потихоньку сдувается и выползет с нашей земли, а ВСУ поможет это сделать быстрее. Но мы останемся и останется вата. Нам еще надо разбить внутреннего врага. Только когда все это будет сделано, будем голосовать за своих кандидатов и выражать свое «фе» галочками в бюллетнях.
И главное, никто за нас, а вернее, вместо нас, не наведет порядок в стране. Мы это поняли на Майдане, но почему-то слишком быстро забыли. Поэтому всем, кто подливает масло в огонь распри, следует выражать свое «хватит» всеми доступными методами. Каждый должен посмотреть на то, что лично он делает и сопоставить это всего с одним критерием, кому это выгодно, Украине (не Пороху или еще кому-то) или противнику? Думаю, что большая часть наших заметит, что вольно или невольно, подыгрывает в игре кремлевской Моли.
Короче говоря, прекращаем эту унылую дрянь. Она уже утомила до рвоты, а учитывая войну, утомила вдвойне! В противном случае, вы окажетесь хуже ваты. Та открыто поддерживает Путина, а вы - орете одно, а работаете на противоположный результат. С этим нужно заканчивать самим и прикручивать фонтан всем свои знакомым и близким. Только в единстве наша сила и только так мы победим!
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Нельзя такие простыни размещать в комментарии про снос дедушки ленина
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А у меня иная мыслишка... Они- к этому и ведут. Те, при власти. И я не вижу выхода. Я понимаю автора. Это- крик его души. Но... я повторяю: я не вижу выхода. И я соглашусь: в данной ситуации- я амёба. Имеющая надежду только на одно- подольше прожить. А там- как карта ляжет. Это- по-честному.
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Серега, респект, представляю, как наболело.....
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Оце так перемога!!!.................. Ура-а-а-а-а-а-!!!!!!
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а кацапу, шо серпом по яйцам
вон оно как орет
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Я думаю, что по таким зарослям их ещё немало попряталось.
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Дык любил же в палатках с будущими пионерами побаловаться
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Последний памятник Ленину был снесен в Киеве. ВИДЕО

отлично!
ТЕПЕРЬ ВЫТАСКИВАЙТЕ ИЗ ЗА ВЫСОКИХ ЗАБОРОВ ЗАТАИВШЕГОСЯ ПРОРОССИЙСКОГО ИУДУШКУ СИМОНЕНКО И ЕГО СОТОВАРИЩЕЙ ДЛЯ РАЗГОВОРА ПО СУЩЕСТВУ ПРЕДАТЕЛЬСТВА РОДИНЫ
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Да,сколько же этого "добра" у нас было.Даже не могу представить сколько его запоребриком
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПоследний памятник Ленину был снесен в Киеве. ВИДЕО
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