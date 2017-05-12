 Последний памятник Ленину был снесен в Киеве. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ , со ссылкой на Корреспондент.net Последний памятник Ленину в Киеве нашли вчера в Голосеевском районе Киева на улице Козацкой. Его должны были демонтировать еще два года назад в рамках закона о декоммунизации.

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"Возможно, постамент спасла неприметная промышленная территория за шлагбаумом, возможно - отсутствие каких-либо упоминаний о его существовании", - говорили журналисты.На опубликованном видео видно, как бюст Ленина с пылью упал на землю.