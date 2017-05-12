EN|RU|UK
Темы дня: Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Политика Украины, Экономика
  1916  82
Все про:Кабмин (10221) отставка (2310) пенсионная реформа (856) Гройсман (2891)

 "Если я этого не выполню, пожалуйста, я готов тогда уйти в отставку", - Гройсман о пенсионной реформе. ВИДЕО

гройсман

Если в Украине не будет проведена пенсионная реформа, глава Кабинета Министров Владимир Гройсман готов уйти в отставку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Премьер-Министр Украины сказал в эфире "112 Украина".

"С 1 октября 5 млн 620 тыс. украинских пенсионеров получат повышенную пенсию, и достаточно существенно. Если я это не выполню, пожалуйста, я готов тогда уйти в отставку, но я знаю, что я это сделаю, я знаю, что мы это сделаем совместно с коалицией и президентом, согласуем эти решения, они будут подписаны президентом, и мы их внедрим", - сказал Гройсман.



Читайте на "Цензор.НЕТ": Рева о пенсионной реформе: "Работающий пенсионер будет получать и зарплату, и пенсию"
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пане Гройсман! Ви ж обіцяли ОСУЧАСНИТИ наші пенсіі!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Ворюги" по ідеї - не можуть нічого осучаснити. І не можуть накрастися - їм завжди буде мало. - Хвороба така ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
з 3764 обіцяють осучаснити..а я йшов по 1650 ! Так це майже 7000 грн вийде....Аде коли йшов у 2010 пенсія буда 350$ а коли осучаснять на сотку меньше ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
последий раз осучаснювала Юлькавароффка.
а гопники с барыгами по гривне добавят а пробарабанят как на несколько тысяч.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Слово осучаснити,має воровський корінь "осучити",от вони всіх нас і хочуть осучити.Ох і бреше цей Вовка Борисович! А спочатку таким гарним,тихеньким мером Вінниці був,і маленьким жидом не помітним,а зараз? Отож!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Lava Valava==== Куда вали?Чтобы пришел следующий голодный? Пусть сначала ответит за то, что накерувал с субидиями ( Ахмет уже скоро мультимилиардером станет вместе с Фирташем), за упадок экономики, за то, что миллионы мелких предпринимателей не имеющим постоянного дохода(сезонники) заставил закрыть бизнес дурацкой постановой по ЕСВ , за дыру в ПФ, откуда у этого "бедняка" на госслужбе появились миллионы на квартиры и дома., за рост реальной безработицы, за "химию" с цифрами по субсидиям, за "химию" с минимальной зарплатой, за неиндексацию пенсий, ---- это то малое, что я помню.
Полный аудит КРУ.(ревизионное управл)
Потом уголовное дело. Суд. А то попривыкали, извините, я принимал неправильные политические решения и виноваты попередники
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
просто піди. ми тобі віримо що у тебе нічого хорошого не вийде......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Земляче! А я б йому сказав коротко, - 3,14.дуй по холодку!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вали сегодня же, ущербное, базарное, пейсатое создание.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
потовстішав гройсман...... видно реформи йому на користь пішли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
наверно что то что ему под силу ну для пенсионеров ничего хорошего как вы поняли
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Просто нужно 8 миллионов пенсионеров отправить безвозвратно в ЕС, для работы сиделками,сторожами и уборщиками,а в свободное время они могут посещать музеи,эрмитаж, а потом когда им стукнет 68 -70 лет они будут получать пенсию на ровне с пенсионерами ЕС. И частично их будут содержать молодые украинцы ,которые осели в ЕС.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
боже я прочитал ....8 миллионов пенсионеров отравить
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так они там растворятся, что среди сирийцев их не заметят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мультик маленький и большая все посмотрели?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дежавю.Недавно кто то кричал запомните эту дату .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хорошую наркоту, оно употребляет. Во, как прет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хитро стелят,пенсионный возраст подымать не будем,а страховой стаж ухерячат до 35 лет,отсчет будет идти с 2000 года,когда заработаешь стаж,приходи в пенсионный,так шо кому 40+можете начинать откладывать на старость
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А вы хотите, чтоб без страхового стажа??? На шару пенсию получать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Где-то я уже слыхал нечто подобное.
О!!! Куля в лоб!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
самонадеянный тип думаете? вы просто оху.ете от этой реформы. принять то ее можно... дрянь очередную.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну за запланированную реформу надо не в отставку а в тюрьму идти или на фонарь ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все кто был на трибунах майдана сейчас у власти, а кто успел наворовать уже ушел и никаких выборов народа не было.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А на фронт посылают, чтобы не мешали воровать. Врага назначили и фронт то все равно стоит на одной границе уже 3 с лишним года.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вообще-то у нас премьеры стреляются, тут один обещал кулю в лоб.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Буквально недавно оно обещало,что цены на газ для населения не поднимутся.Результат-с 1 мая цена поднялась.Походу-обещалкин еще тот
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Винницкие мастера решалово, офшор и торговых партнеров
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
При лежачей при смерти экономике повышение соцвыплат приведет лишь к громкому пуку Гройсмана и дикой инфляции. После повышения минималки и так творится цирк и дикие перекосы. Следующий гройсмановский финт уронит гривну раза в три. Что взять с дебила в экономике. Его потолок - это сборщик местового на базаре или охранник на баштане. Пропала Украина с такими великими экономистами и главнокомандующими. Безнадега полная!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С 1 октября 5 млн 620 тыс. украинских пенсионеров получат повышенную пенсию, и достаточно существенно.
=================================================================

Гройцман!!! Прежде, чем говорить о повышении пенсий, сначала хотя бы возврати долг за прошедшие 4 года, произведя расчет на ежегодный коэффициент инфляции, согласно Законодательства Украины.


А это приблизительно в 2раза нужно увеличить пенсии!!!


И только после этого можешь говорить о повышении пенсий лохотронщик куев.



 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Грося только для власти знает, что такое индексация, для народа он не знает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Даже мараться в эти клетки,не хочется.Фу блевота
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наивный.Завещай,лучше,где прах твой развеить
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Если я этого не выполню, пожалуйста, я готов тогда уйти в отставку", - Гройсман о пенсионной реформе. ВИДЕО
повышение на 10 грн УЖЕ СДЕЛАЕТ ПЕНСИЮ "ПОВЫШЕННОЙ" ...
( для многих писионеров червонец - существенное повышение. Это буханка хлеба, из которой он сделает тюрю на луковых лушпайках и будет сыт три дня)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не граждане,вы слышали,что этот вовка гройсманович заявил,что его гениальные реформы осуществлятся только где то во втророй половине 20-х годов.И шо,отэто они собрались до того времени реформировать страну? А я буду еще жив к этому времени?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ищу организм встретить развал Евросоюза,и крах США
 показать весь комментарий
Ответить
 
....Зараз на 112 каналі Люля розкаже про реверанси Гройсі !!! ..
.
."Если я этого не выполню, пожалуйста, я готов тогда уйти в отставку", - Гройсман о пенсионной реформе - Цензор.НЕТ 9979....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Может украинцам сделать параллельную власть ,ведь есть в Украине много молодых талантливых и ...претендентов на власть от района и до ...Юля даже не может укусить Гройсмана,зачем нам такой руководитель?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Только учти, если нам не понравится твоя рехформа, уйти не получится.
Мы тебя сами вынесем. Причем, вперед ногами!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все ясно, все уже договорено, все куплены. Проголосуют панамские патриоты и кулявлобники единогласно. Потому у Гнойсмана такая уверенность. Откладывайте пенсионеры последние копейки на похороны, вас уже списали...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та че, пэнсийный вик-100 рокив. Чем не реформа. А кто доживет-штраф.
 показать весь комментарий
Ответить
 
тааак, я так понимаю, что все крісі начинают сливаться?! гонтарева слилась, грося, кто следующий? по ходу страну тупо слили, а теперь делают ноги?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украинцу главное сказать, что виноват Путин и Россия и он все схавает и пойдет на пенсию по исплнении 152 лет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На пенсионной реформе можно тырить, а на поднятии экономики не получится, потому что надо вкладывать деньги, уже ставшие почти своими.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Украинский народ за безвиз пойдет на пенсию в любой срок который укажет Европа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Гнойсман Толстомордый и Толстохарий придумали Рехворму пенсионерам : у одних сопрут , а у других просто украдут)))Розенко - толстомордый .Рева - толстая воровская харя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Отдайте украинским семьям наделы земли 65%(пусть земля находится в пенсионном банке и может даваться в аренду землепользователям)вместо пенсий ,равными наделами в постоянное пользование,а 35% земли можете использовать как товар для украинцев. Пенсии нужно в Украине оставить только гос служащим как надбавка за работу на благо государства
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ваван, хошь я тебя УЙДУ))) Шоб ты не мучался)))
П.С. вова, ДАРОМ, блин
 показать весь комментарий
Ответить
 
🇺🇦❤️⚔🌻
Вони від роботи такі запухші чи від сорому за брехню свою????
Коли індексацію відповідно до коефіцієнта зробите????
Про безкоштовні ліки уже намироточили????
Совість у вас лигарі брехливі де????
 показать весь комментарий
Ответить
 
путнего ты мудила все равно ничего не сделаешь, ибо не способен
 показать весь комментарий
Ответить
 
поки не зрозуміло що саме, але щось тут не так-
знову якийсь розводняк вигадали
 показать весь комментарий
Ответить
 
анонсированый обвал гривни на 1 октября, для выплат пенсий напечатают пару вагонов бумаги. поэтому леру забулдыгину и оставили до сентября . обвалит и в отставку.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Если я этого не выполню, пожалуйста, я готов тогда уйти в отставку", - Гройсман о пенсионной реформе. ВИДЕО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти