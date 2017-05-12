 "Если я этого не выполню, пожалуйста, я готов тогда уйти в отставку", - Гройсман о пенсионной реформе. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Премьер-Министр Украины сказал в эфире "112 Украина".
"С 1 октября 5 млн 620 тыс. украинских пенсионеров получат повышенную пенсию, и достаточно существенно. Если я это не выполню, пожалуйста, я готов тогда уйти в отставку, но я знаю, что я это сделаю, я знаю, что мы это сделаем совместно с коалицией и президентом, согласуем эти решения, они будут подписаны президентом, и мы их внедрим", - сказал Гройсман.
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а гопники с барыгами по гривне добавят а пробарабанят как на несколько тысяч.
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Полный аудит КРУ.(ревизионное управл)
Потом уголовное дело. Суд. А то попривыкали, извините, я принимал неправильные политические решения и виноваты попередники
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О!!! Куля в лоб!
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Гройцман!!! Прежде, чем говорить о повышении пенсий, сначала хотя бы возврати долг за прошедшие 4 года, произведя расчет на ежегодный коэффициент инфляции, согласно Законодательства Украины.
А это приблизительно в 2раза нужно увеличить пенсии!!!
И только после этого можешь говорить о повышении пенсий лохотронщик куев.
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повышение на 10 грн УЖЕ СДЕЛАЕТ ПЕНСИЮ "ПОВЫШЕННОЙ" ...
( для многих писионеров червонец - существенное повышение. Это буханка хлеба, из которой он сделает тюрю на луковых лушпайках и будет сыт три дня)
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Мы тебя сами вынесем. Причем, вперед ногами!
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П.С. вова, ДАРОМ, блин
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Вони від роботи такі запухші чи від сорому за брехню свою????
Коли індексацію відповідно до коефіцієнта зробите????
Про безкоштовні ліки уже намироточили????
Совість у вас лигарі брехливі де????
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знову якийсь розводняк вигадали
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