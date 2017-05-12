 Гройсман хочет провести проверку использования денег на Евровидение. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Владимир Гройсман сказал в эфире "112 Украина".
"Я буду настаивать и коллеги это знают. Я говорил это еще на первом заседании нашего организационного комитета: мы тратим деньги, делаем это рационально, максимально эффективно, но, как только будет завершено Евровидение, я лично обращусь ко всем контролирующим органам, чтобы провести проверку закупок и всего прочего. Если все эффективно - я пожму руку и поблагодарю, а если нет, то каждый, кто поставил свою подпись, будет нести за это ответственность", - заявил он.
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Про це він повідомив у власному Twitter.
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там все поделено и в Киев занесено
но пану Гройсману надо изображать
как надо управлять страной
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Вочевидь - це і є розгадка таємниці нашого "покращеного" життя ... їм все можна !
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