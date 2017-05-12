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 Политика Украины
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 Гройсман хочет провести проверку использования денег на Евровидение. ВИДЕО

гройсман

Контролирующие органы проведут проверку эффективности использования средств, выделенных на проведение Евровидения-2017.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Владимир Гройсман сказал в эфире "112 Украина".

"Я буду настаивать и коллеги это знают. Я говорил это еще на первом заседании нашего организационного комитета: мы тратим деньги, делаем это рационально, максимально эффективно, но, как только будет завершено Евровидение, я лично обращусь ко всем контролирующим органам, чтобы провести проверку закупок и всего прочего. Если все эффективно - я пожму руку и поблагодарю, а если нет, то каждый, кто поставил свою подпись, будет нести за это ответственность", - заявил он.

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Співробітник компанії Avast (вона розробляє однойменний антивірус - ред) Якуб Кроустек (Jakub Kroustek) повідомляє, що комп'ютерним вірусом, який хоче викуп, заражені як мінімум 360 000 000 комп'ютерів.

Про це він повідомив у власному Twitter.
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В ході цієї перевірки головне , для Гросі - не вийти на самого себе ...
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Пока Гнойсман "контролирует" и показывает всем "как нужно управлять страной", у него почему-то продолжают раздуваться щёки (об остальных частях тела скромно промолчу).
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супергройсман - все в одном
там все поделено и в Киев занесено
но пану Гройсману надо изображать
как надо управлять страной
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За воровство бюджетных денег че никто ответственность не несет.
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Слово "відповідальність" взагалі зараз відсутнє в Україні ...
Вочевидь - це і є розгадка таємниці нашого "покращеного" життя ... їм все можна !
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГройсман хочет провести проверку использования денег на Евровидение. ВИДЕО
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