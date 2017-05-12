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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (841) Приватбанк (159)

 Перед национализацией из "Приватбанка" вывели десятки миллиардов гривен, - "Схемы". ВИДЕО

Перед национализацией из "Приватбанка" вывели 110 миллиардов гривен на фирмы, которые существовали только на бумаге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование "Схем".

Также читайте: Гонтарева: В последнюю ночь из "Привата" мошеннически вывели 16 млрд грн

Согласно с подготовленному аудиторской фирмой Ernst&Young проекту анализа финансово-хозяйственной деятельности "Приватбанка", на 1 апреля 2015 года риск невозврата кредитов измерялся в сумме более 82 млрд гривен, а уже по состоянию на 1 октября 2016 года цифра увеличилась до более 139 млрд гривен.

Согласно отчету, "Приватбанк" провел реструктуризацию кредитного портфеля и перевел задолженность 170 предыдущих заемщиков на более 30 новых, которые стали должны банку более 110 млрд гривен.

В результате проверки адресов регистрации новых фирм они оказались фиктивными.



Согласно расследованию, в Борисполе зарегистрировано сразу три фирмы, на которых "висит" почти 9,5 млрд гривен кредитов в "Приватбанке". Офис одной из них - "Арготрейд Лтд", которая должна свыше 4,5 млрд гривен "Приватбанка", расположенный в здании станции техобслуживания и автомойки.

Другая фирма - "Бизнеспром Инвест", которая должна "Приватбанку" свыше 4,4 млрд гривен, имеет офис по адресу массовой регистрации.

Фирма "Лекс грант", которая задолжала "Приватбанку" более 4 млрд гривен, зарегистрирована в квартире обычного жилого дома в Киеве.

Во Львове по адресу заправки "Укрнафты" зарегистрированы две фирмы: "Софт-Альянс" и "Айлант Сервис", которые должны "Приватбанка" свыше 7 млрд гривен.

В Запорожье, также на заправке, зарегистрирована фирма "Бизнес пром инновация", которая задолжала "Приватбанку" свыше 4,5 млрд гривен. Такую же сумму должна "Приватбанку" фирма "Премьер бизнес брук", которая зарегистрирована в Харькове в жилой многоэтажке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это было сложное решение, но оно было правильным", - посол США Йованович о национализации "Приватбанка"

Журналистам издания не удалось пообщаться ни с одним учредителем или руководителем фирм, на которых "висят" миллиардные долги. По указанным в регистрационных документах номерам телефонов либо никто не отвечает, либо они уже не обслуживаются.

По адресам регистрации этих фирм, их учредителей и руководителей журналисты никого не застали.

Бывшие акционеры Коломойский и Боголюбов, а также экс-глава правления банка Дубилет не стали комментировать указанные факты.

Александр Шлапак, который возглавил "Приватбанк" после его национализации, также отказался от комментариев, отметив: "До обнародования результата аудита и завершения внутреннего расследования не считаю ответственным что-то комментировать".
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а де наш президент ?
адже він голову нац.банку призначав.
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А шо скажет начальник трансп... Простите, ГПУ? СБУ?
Бьюсь об заклад - промолчат в тряпочку
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Разве аферы такого масштаба,возможны без участия правительства ? И лично президента.Абсурд.
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Айяйяй... вы видимо кремлевский агент если подозреваете нашего кристально чистого президента)) Не думайте плохо о нем, а то Путин нападет)))
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А они только и могут,что воровать и оболгать тех,кто выводит их на чистую воду.
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Це росийська пропоганда, кто повирыть той агент кремля.
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корбан: я за вас на фронте погибал

фронтавикам руки крутят!!
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Эпичная картинка - два еврея и кума еще одного...
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Корчинский: Дорогая Нацполиция, возьмите, пожалуйста, штурмом телеканал "Интер", разгромите офис и побейте там всехТелеканал
"Интер" представляет не меньшую опасность для Украины, чем активисты
Организации украинских националистов, офис которых блокировала полиция в
Киеве, заявил лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Сегодня 13.57

Перед национализацией из "Приватбанка" вывели десятки миллиардов гривен, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 9385

Корчинский: "Интер" не менее опасен, чем ребята в штабе ОУН

Фото: БРАТСТВО.info / Facebook

Лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский опубликовал в Facebook заявление в Национальную полицию Украины, в котором попросил полицейских разгромить телеканал "Интер".
"9 мая смотрел телеканал "Интер" и
увидел на экране вооруженного советского ватника! Дорогая Нацполиция,
возьмите, пожалуйста, штурмом телеканал "Интер", разгромите офис и
побейте там всех. Они не менее опасны, чем ребята в штабе Организации
украинских националистов (ОУН), с которыми вы сделали то, что я прошу
вас сделать с "Интером", - написал он.
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Мільярди Приватбанку "зникли" під чуйним керівництвом Рожкової - Коломойський
"Із розслідування незрозуміло, куди і кому пішли 110 млрд гривень кредитів, виданих Приватбанком. Так ось ці гроші з банку не йшли. У рамках реструктуризації кредитного портфеля їх видали компаніям, які погасили кредити попередніх позичальників. Тобто, гроші залишилися в банку", - зазначив він.Коломойський повідомив, що "ці операції проходили під повним контролем і "чуйним керівництвом" заступниці голови НБУ Катерини Рожкової"."І ще один важливий нюанс, 3 жовтня до Приватбанку прийшли 30 співробітників НБУ, на додачу до куратора, який там був і до цього, і компанії, про які йдеться у розслідуванні, обирав Нацбанк. Тобто, другий етап докапіталізації "Привату" проходив за участю, контролем і чуйним керівництвом НБУ і особисто пані Рожкової", - заявив бізнесмен
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це коломойский и ко' так рятував Днепр и Украину від пагубного впливу грошей
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це рожкова так врятувала Украаїну від грошей
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Радует, что после вьівода миллиардов бьіло рефинансирование из бюджета. То есть лохами стали все, кроме Коломойского.
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а стара кастрюля з педром і недогадувалися .
от беня...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПеред национализацией из "Приватбанка" вывели десятки миллиардов гривен, - "Схемы". ВИДЕО
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