EN|RU|UK
Темы дня: Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Политика Украины, Общество
  1842  50
Материалы по теме:
Все про:ГПУ (8546) Мартыненко (383) прокуратура (2875) суд (20795) интервью (112) Цензор.НЕТ (20)

 "Это смешно просто", - экс-нардеп Мартыненко о претензиях прокуратуры по поводу интервью для "Цензор.НЕТ". ВИДЕО

Экс-нардеп Николай Мартыненко назвал смешными претензии прокуроров по поводу его интервью для Цензор.НЕТ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, прокуроры САП утверждают, что Мартыненко не имел права общаться с журналистами по поводу компании STEUERMANN.

Читайте: Апелляционный суд оставил Мартыненко на свободе

Загрузка видео...
Видео 112

"Адвокат Бойко зачитал решение Европейского суда по делу Луценко. Он сказал, что это можно делать. Подобные вещи, если ты в политике, ты имеешь право делать. Если называются несуществующие вещи, я имею право сказать "да" или "нет" - существуют они или нет. Именно такие ответы я дал "Цензору". Это смешно просто", - заявил Мартыненко.

Читайте также: В САП требуют арестовать Мартыненко за его интервью Цензор.НЕТ (обновлено)



 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
это не смешно, все знают, что мартыненко серый кардинал, главный кассир партии, главный энергетический корупционер и ничего доказать не могут
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мартиненко як підозрюваний не має права впливати на свідків, а викладаючи свою позицію в ЗМІ Мартиненко фактично примушує свідків притримуватись своєї лінії захисту! Мартиненко має бути арештований і сидіти в СІЗО, щоб не заважати слідчим збирати докази по його справі! Він тисне на свідків і фактично через ЗМІ дає їм настанови що говорити і як! Це перешкоджання слідству і за це Мартиненко має бути арештований і позбавлений можливості спілкуватись зі ЗМІ та свідками!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
для такого слона как Мартын, СИЗО не помеха для влияния на свидкив... ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Малявы на волю будет пересылать, лучше уж пусть интервью раздаёт!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Головний енергетичний олігарх у нас це Григоришин, який при цьому всьому лобіює інтереси Росії, і платить гроші за інформаційну війну Лещенку!
 показать весь комментарий
Ответить
 
и за тем, что мартыненко на свободе, нагло, безбоязно себя ведет виновен барыга, мартыненко ему энергобабло добывает и никогда при порошенки суд не вынесет обвинительный приговор
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
один дебил - не дебил, два дебила - полдебила, три дебила - Верховна Рада.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну накрав столько бабла можно и посмеяться ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
счас слетятся - стоит только о них вспомнить На одной ветке про Мартына уже рысачат, аж гай шумит!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это не наша кантора занимается. Я из стеця и всегда писал комменты что мартыненко должен присесть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
таких как мартыненко, нужно отстреливать без суда и следствия
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нужно бы виссарионыча на месячишко, олигархов прорядить
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какая прокуратура такие и обвинения..... смейся, паяц(с)......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
верно на все 100% ...петюня знал зачем назначал на эту должность клоуна , все соратники по олигархическому цеху , могут спать спокойно ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пеця под него даже Законы поменял. А что, чего не сделаешь для друга)
 показать весь комментарий
Ответить
 
один бред, больше ничего. Сколько уже можно эти спектакли устраивать, ну сил больше нет на этот ужас смотреть. Зачем вообще создали наши "славные" структуры по борьбе с коррупцией, если толку от них как и не было так и нет
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так это ж требование было, после которого нам дали очередной транш.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я шо-то плохо не понял(с).Ну, допустим- интервью Цензору. И шо? Мне, например, при попытке фотосъемки бойцов славного батальона "Донбасс", два года подряд, на его юбилеях, в Мариуполе- отказывали! НО!!! Когда я говорил, что это для Цензора и они сегодня там себя увидят- мне разрешали немедленно! И я честно выполнял обещанное! То есть... я не понял ни хрена. Ему шо, надо было интервью Лайфньюс дать? Тогда- претензий бы не было? Я уже- ничему не удивлюсь...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Для всех этих НАБУ,ГПУ было бы счастьем если бы он сбежал за границу,вот тогда бы они себя показали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В качестве возмещения народу морального ущерба от всей этой вакханалии, по решению суда на Майдане расстреляют чучело Януковича.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С януковичем будет как с царевым,на заочный суд не явятся ни прокуроры ни адвокаты,шта ,это был пробный камень
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да мы живем в цирке, где даже клоуны не смешные
а все эти представления по борьбе с топ коррупционерами, когда все с ними повязаны во власти, то хоть плач.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
страшно смотреть уже на все, и правду в стране всегда был высокий уровень коррупции, но с НАБУ стал еще выше. С такими темпами точно не видать порядка еще лет 20
 показать весь комментарий
Ответить
 
что-то подобное, помню, говорил Онищенко в ответ на обвинения.
А потом смылся "готовить лошадей к олимпиаде"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ничего тут нет смешного, он подписывал документ о не разглашении. При этом его нарушил, только за это ему полагаются санкции.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мартын - это даже не баскак Насиров, который тупо собирал мзду и передавал по лесенке дальше. Этот - самостоятельное лицо. Взять такого за жабры - конторки типа НАБУ и САП отработали бы свои драгоценные носки запросто.
Но что-то мало верится.
Нет у нас своих Каттани и Лаура Кевеши, как в Румынии. Пока не взрастили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По всей видимости в САП закончились вменяемые аргументы и они решили переключится абсурд!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если они так и будут дальше работать, то это позор.
Нужно разгонять дармоедов и не только из САП и НАБУ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы думаете, что на их место придет кто-то другой? такие же дармоеды будут,потому что все только и рвутся во власть, что бы набить карманы
 показать весь комментарий
Ответить
 
стандартная схема в нашей стране, пока не сел в кресло то честный и активный да и обещаний кучу готов дать, а уж когда приходит время то сразу заднюю дают и как правило играют под одну систему, чтоб и себе было хорошо и главного не обидеть
 показать весь комментарий
Ответить
 
Взагалі не розумію, що на що САП розраховує коли говрять за різні обвинувачення і як завжди фактів немають. Де у світі прокуратура фейками займається? Європа дивиться і сміється тайої структури як САП та НАБУ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
да стыдно уже за такую эффективную работу ей богу, сколько еще этот бред будет продолжатся. Разве и правда нет больше работы у структуры, лучше б окружение Гаранта проверили
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну что же наши "профессионалы" никак не могут собраться и наконец-то завершить это дело? или таки не хватает навыков в работе или как всегда кто-то мешает?
 показать весь комментарий
Ответить
 
да о каком опыте может быть речь, НАБУ уже как 2 года существует а результатов как не было так и нет. Им дай только шум поднять и чем больше пиарповодов в СМИ запустить, чем реальные дела расследовать
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ребята совсем уже запутались. То антикоррупционеры стремились к открытости перед обществом, а тут запрещают уже давать итервью. Вы там разберитесь чего реально хотите
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не знаю на о чем они там думают, но то что своей работой Холодницкий заработал себе на путевочку в Дубаи, тогда как все остальное население страны не может даже позволить себе в Украине путешествовать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так разве только путёвочка? Некоторые вон машины себе покупают, шикарные квартиры. А то и участки, на которых без проблем дома строят для родителей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Якщо ми будуємо цивілізовану державу, а не бандитську, то Луценко і Порошенко повинні відмовитися від узурпації НАБУ, а не займатися політичними справами, саме з АП починається корупція, і Порошенко її покриває прикриваючися НАБУ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А почему до сих пор нету дела по Рожковой? меня вот очень этот факт беспокоит, так как она работала с российскими банками, лоббировала их интересы, а спецслужбы и дальше все покрывают
 показать весь комментарий
Ответить
 
С каждым разом все больше убеждаюсь в беспомощности наших антикоррупционных органов и все эти заявления и обвинения выглядят просто абсурдно) На Западе уже наверное смеются с наших органов) А мне вот стыдно за такую их работу, были же надежды на них, а они полностью разочаровали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пята колона Орди рулить . Окупаційний блок , бпп , нф , що не день очевидно отримують ордени і медалі від Путлєра. . За дерибан України , героя Орди запросто можуть дати .
 показать весь комментарий
Ответить
 
интересно когда же НАБУ все же соизволит обратить внимание на топ-коррупционеров с окружения Президента, там же не только есть за что задержать но и посадить смело. Что что а уж работы им точно на год вперед обеспеченно бы было
 показать весь комментарий
Ответить
 
Смешно буде,якщо з Сенею ,Аваковим,Іванчуком і Луциком баланду жерти будуть
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Это смешно просто", - экс-нардеп Мартыненко о претензиях прокуратуры по поводу интервью для "Цензор.НЕТ". ВИДЕО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти