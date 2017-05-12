 "Это смешно просто", - экс-нардеп Мартыненко о претензиях прокуратуры по поводу интервью для "Цензор.НЕТ". ВИДЕО

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"Адвокат Бойко зачитал решение Европейского суда по делу Луценко. Он сказал, что это можно делать. Подобные вещи, если ты в политике, ты имеешь право делать. Если называются несуществующие вещи, я имею право сказать "да" или "нет" - существуют они или нет. Именно такие ответы я дал "Цензору". Это смешно просто", - заявил Мартыненко.
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а все эти представления по борьбе с топ коррупционерами, когда все с ними повязаны во власти, то хоть плач.
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А потом смылся "готовить лошадей к олимпиаде"...
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Но что-то мало верится.
Нет у нас своих Каттани и Лаура Кевеши, как в Румынии. Пока не взрастили.
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Нужно разгонять дармоедов и не только из САП и НАБУ.
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