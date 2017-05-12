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 Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь. ВИДЕО

Полицейские Днепропетровщины установили личности 15 человек, которые могут быть причастны к столкновением в Днепре во время мероприятий 9 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, об этом во время совместного брифинга в прокуратуре заявил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Олег Грозь.

На сегодняшний день полиция задержала семь подозреваемых, троим предъявлено подозрение о криминальном правонарушении. С двумя задержанными проводятся следственные действия. Для одного суд избрал меру пресечения - содержание под стражей в течение 60 суток. Пятерым подозреваемым избирается мера пресечения, а еще троим готовится предъявление подозрения.

Полиция располагает информацией, что за участие в стычках их организаторы платили по 600 гривен. Среди задержанных есть человек, финансировавший участников беспорядков.



Смотрите также: "Ваша роль - нулевая. Никогда договорняки ни к чему нормальному не приводили", - первый замглавы МВД Яровой экс-руководителям полиции Днепра. ВИДЕО
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А що з "реформованими" поліціянтами пана Авакова, котрі били ветеранів АТО в Дніпрі? Чи все переведуть на тітушок?
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не можна садити тітушок доки поліціянти не сидять!
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Перше - не виключає друге, а лиш доповнює його..
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Ничего им не будет как не было и тем кто убивал людей на Майдане . Если и будет только не при этой власти ...
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вот когда они получат реальные сроки ! тогда и будет результатУстановлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 7386Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142
Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь - Цензор.НЕТ 2142
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интересно, опрошен ли полицейский-мусор, руководивший титушками, как видно на одном видео?
Или он уже дал исчерпывающее пояснение: я, мол, просто рукой махнул, муху отгонял, а титушня сами организованно повернулись и отошли. Это совпадЭние!
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600 гривен. Не ту профессию проституцией назвали. Эти за 600 грн. готовы оккупанту дорогу проложить
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думали, что они проституты, а оказалось 600 грн за 60 суток - "по любви"
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Если сейчас этих козлов серьёзно погасят , то это будет победа над титушным движем . Мало кто после этого захочет подобным образом подзаработать . Очень многое зависит от журналистов .
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ну, а полицейские, которые крутили Ветеранов АТО, уже установлены, уже идёт следствие и есть приводы в суд?
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Выпускают пар из-под крышки. Когда будут реальные посадки, Аваков?
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Реальные посадки мусоров, руководивших отморозками с нашивками. Это же твои подчиненные, Аваков!
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Кому верить: ему или Лугику Луценко? Один говорит, что двенадцать задержано, а второй, что только семь...Кто врет? Или оба?
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Первые два лица,которые к этому причастны,это Поршенко и Аваков-все остальные это декорации и подтанцовка ...
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Сурьёзно ? А уж не Пеца ли Порошенко является основателем партии рыгыонов ? Так что на роль рыговских декораций скорей подходят соевые лизоблюды,как ты ...
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С языка сняли ,главная рыга сейчас в президентском кресле сидит а шестёрки шоколадные ,видимо наивно полагают,что все всё забыли .
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Это ты таким образом,хочешь сказать,что ты дура? Зря,я в этом и так не сомневался.
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эту хуйню написали на руснявой википедии сразу после того как его выбрали в президенты, до этого весь срач был сосредоточен на яроше. так что не пиздюкай мне тут, рыгушенок!
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А на месте они их сразу не могли задержать??? Надо было им дать сначала уйти, а потом героическими усилиями вычислять их личности (используя данные, собранные пользователями сети).
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Вальцман, Гройсман и Авакян уже дают признательные показания?
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Надо полагать, что полиция сейчас бросит все силы и возможности на выяснение личности того, за чьи деньги творилась вакханалия в Днепре. Может, подскажет кто из днепровских полицаям, прилетевшим, надо полагать, в Днепр из Космоса?
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Посмотрим, что будет дальше. Может так, как с этим "борется" Фейсбук? Есть там профиль обдроченца андрея линченко из Константиновки. Он там в камуфляже с автоматом топчет флаг Украины, есть его фотки с моторылом еще до лифта. На все возмущения фейсбук отвечает - все в рамках закона. Может на этот фейсбук в международный суд подавать надо?
Это же явное потворство терроризму!
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НІ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ СНИЖАТЬ ВНИМАНИЕ В ЄТОМ ДЕЛЕ!!!
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Вам что, на вилкула пальцем ткнуть?! Та ваша задержанная шалупень- то мясо, никому не нужное, давно списанный мусор. Муравьев в доме никогда не выведешь, пока не уничтожишь их матку! Не в обиду муравьям будет сказано.
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А вот откуда взялись деньги на энтих спортсменов-не установлено..Не будут же силовики сливать общую обналичку...
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===Полицейские Днепропетровщины установили личности 15 человек, которые могут быть причастны к столкновением в Днепре во время мероприятий 9 мая.===

Вилкул, Вилкул, Вилкул, ..., Вилкул
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Касабська провокація ЯВНА, тому всіх причетних до провокації під назвою "безсмертний полк" треба судити по статтям більш суворим, ніж "дрібне хуліганство". Причому, організаторів, таких як Вілкул, найсуворіше. Інакше зусилля москалів, чекістів, рано, чи пізно, а приведуть до потрібного їм результату, і загарбницька війна москалії проти України поволі буде перекваліфіковуватись у "громадянську", ТАК САМО, як і у 1918-20 роках, коли касаби окупували Україну, а увесь світ, і навіть ми самі, досі називаємо ту війну "громадянська"...
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да на передову, нехай розмінуванням займуться, хоч якась користь буде!!!
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и почему выдергивают по одному
- это ОПГ во главе с Вилкулом и при организационном участии ментов/начальников МВД в Днепре, да и СБУ где было? ничего не знало? или при молчаливом согласии/сговоре

а как же в других городах - Запорожье, Изюме - там вообще вся городская власть, с ментами взяла участие в рашистском шабаше
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияУстановлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь. ВИДЕО
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