 Установлены личности еще 15 человек, причастных с столкновениям в Днепре 9 мая, - замглавы полиции Днепропетровщины Грозь. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, об этом во время совместного брифинга в прокуратуре заявил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Олег Грозь.
На сегодняшний день полиция задержала семь подозреваемых, троим предъявлено подозрение о криминальном правонарушении. С двумя задержанными проводятся следственные действия. Для одного суд избрал меру пресечения - содержание под стражей в течение 60 суток. Пятерым подозреваемым избирается мера пресечения, а еще троим готовится предъявление подозрения.
Полиция располагает информацией, что за участие в стычках их организаторы платили по 600 гривен. Среди задержанных есть человек, финансировавший участников беспорядков.
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Или он уже дал исчерпывающее пояснение: я, мол, просто рукой махнул, муху отгонял, а титушня сами организованно повернулись и отошли. Это совпадЭние!
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Это же явное потворство терроризму!
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https://youtu.be/2q-HHlnayV0
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Вилкул, Вилкул, Вилкул, ..., Вилкул
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- это ОПГ во главе с Вилкулом и при организационном участии ментов/начальников МВД в Днепре, да и СБУ где было? ничего не знало? или при молчаливом согласии/сговоре
а как же в других городах - Запорожье, Изюме - там вообще вся городская власть, с ментами взяла участие в рашистском шабаше
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