 "Вита, я предлагаю тебе зарегистрировать наши отношения и стать официально моей женой", - замминистра Тука сделал предложение в прямом эфире. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на 5 канал
, Тука предложил зарегистрировать официально отношения с женщиной, с которой живет уже 21 год.
"Вита, я предлагаю тебе зарегистрировать наши отношения и стать официально моей женой", - сказал Тука. Читайте также: Блокировка вещания РФ на Донбассе может подавить и украинский сигнал, - Тука
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Это вы себя так теперь называете или вы Азер от слова азиат?
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Он : "Украинский!"
Она: "Слава нації!"
Он: "смерть ворогам!"
Она: "путин..."
Он: "хуйло!"
Она: "Я согласна!"
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да улыбнулся бы... а то как смертный приговор зачитывает...
"зарегистрировать наши отношения...", "...официально..."...
где: люблю, жизни не представляю без..., и тд. и т.п....
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Разбирайтесь со своими любовными делами у себя в постели. Какие же эти соевые дегенераты.
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Дождался таки безвиза!
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ну как не поверить, если лайкнуло несколько десятков человек?
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https://twitter.com/OSCE_SMM/status/862974354400964608
No more impunity: sexual harassment, murder of civilians, breaches of Minsk agreements must not go unpunished!
Хуг : больше не будет безнаказанности: сексуальные домогательства, убийства мирных жителей, нарушения минских соглашений не останутся безнаказанными!
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