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 Политика Украины, Общество
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Все про:свадьба (139) Тука (467)

 "Вита, я предлагаю тебе зарегистрировать наши отношения и стать официально моей женой", - замминистра Тука сделал предложение в прямом эфире. ВИДЕО

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука сделал предложение своей гражданской жене в прямом эфире.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, Тука предложил зарегистрировать официально отношения с женщиной, с которой живет уже 21 год.

"Вита, я предлагаю тебе зарегистрировать наши отношения и стать официально моей женой", - сказал Тука.

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Ждал и сомневался 21 год! Это было очень неторопливое решение.
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попал под влияние Евров-, хотя вряд ли он его смотрит.
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кто такой Евр? Европеец?
Это вы себя так теперь называете или вы Азер от слова азиат?
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Как говорит старинная японская мудрость,- тараписа не нада!
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Очень по-эстонски, но с этим спешить не надо. Из личного опыта говорю )
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просто камеры вблизи не было и трансляции на широкую публику.
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А ещё говорят , что это прибалты самые неторопливые .))
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огласите прейскуранты телеканалов, пожалуйста!
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Очень радикальное решение. Ведь за линией разграничения - там же тоже наши люди! А если Путин нападет?
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"Это ты хорошо придумал. Главное - вовремя." (с) капитан Титаренко
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Теж спочатку "Вітя"прочитала,чуть з стільця не гепнулась
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Я, пробегая глазами колонку новостей, тоже так уловил,и даже материться вголос начал . А потом внимательнее вник, и , прям скажу, аж от сердца отлегло. От не знаю, наверное гномофоб все таки, как это ни печально. А так, конечно - совет, да любовь.
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Тьфу ты - "гомофоб" все таки. Такая блин неудобная клава, по две кнопки за раз нажимаются...
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Жандарм женится. Пользуясь случаем- делайте предложения на форуме цензора, самое большое наказание- ну забанят малеха...Счастье того стоит
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Вита, соглашайся! Потоки баблоса налажены, спинка у туки гибкая, совесть атрофированная - заживёте, как вареники в колбасе!
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Та да. После сдачи "друга" Эндрю жизнь наладилась...
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А мог бы предложение руки и сердца Игорю Веннедиктовичу сделать.
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за 21 год не соизволил жениться. пипец. отакое оно говно и во всём остальном, колеблющееся и сомневающееся
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Ну справедливости ради, надо посмотреть на пальтрет этой Виты и скоко ей по пачпорту, може всего 21+...
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Осознал что семейные отношения были какие то гибридные .
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Хоч одна позитивна новина на сьогоднішній день від Туки)))(хоча..ми ж не знаємо,чи для Віти вона позитивна...)
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Кому он нужен этот тука, нашли сенсацию ёпт....
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Ніби нормальні люди , а попадають в міністерства на великі гроші відразу стають придурками!!! Тепер вже спокійно може везти жону в катманду !!! Скільки таких "ЖЕНИХІВ" народ годує !!!
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Она ему "чей Крым ?"
Он : "Украинский!"
Она: "Слава нації!"
Он: "смерть ворогам!"
Она: "путин..."
Он: "хуйло!"
Она: "Я согласна!"
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Вот словоблуд! Регистрируются не отношения, а брак. Молодому небось все пофигу было. А как в отношениях пошел брак, так кинулся его регистрировать.
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ну и логика у вас. если отношения рушатся, то надо их регистрировать. а вообще не корректно совать нос в чужие семейные дела и давать советы. Знаю многих, которые более 10 лет в "гражданском" браке живут и все у них отлично, и некоторые из них имели опыт зарегистрированного, и потом расторгнутого брака.
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нда ... что зомби ящик насмотрелся ? .. дон Жуаном хотел стать, а получилось клоуном
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зам министра использовал свое положение в корыстных целях - к ногтю
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Даже и не знаю что сказать: то ли она бедная и несчастная - то ли напрочь ум отсутствует.
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Не...просто для списания такого количества краденного, нужны дополнительно какие то родственники...(хотя жена то, вродь, и не родственница...так, попутчица в бла-бла-кар-жизни).
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...ну да, а потом что? всю жизнь в люфтах ездить бояться?
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Мені зрозумілий поступок Туки , так як зараз в Україні , є можливість зареєструвати шлюб за добу , не чекаючи місяцями ! От і людина скористалась такою можливістю ! Не розумію до чого тут критиканство ?
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А Тука таких как ты скорострелов не понимает, он 21 год ждал.
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да мог хотя бы цветы купить, шампанское, колечко....
да улыбнулся бы... а то как смертный приговор зачитывает...
"зарегистрировать наши отношения...", "...официально..."...
где: люблю, жизни не представляю без..., и тд. и т.п....

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Нахрера нам ваше реалити-шоу в прямом эфире? Вы чиновники, вашу мать, или кто?
Разбирайтесь со своими любовными делами у себя в постели. Какие же эти соевые дегенераты.
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бред какой то, кому это надо? люди не могут построить свою жизнь а лезут строить экономику и страну в целом... и что мы тогда от них можем ждать кроме шоу
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"Вита, я предлагаю тебе зарегистрировать наши отношения и стать официально моей женой"

Дождался таки безвиза!
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непонятно, зачем делать такие вещи в прямом ефире...
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Алиби, она через 21 год хотела заявление об износиловании сделать.
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А потому что самые искренние и трогательные признания в любви близкому человеку бывают только на камеру и в ФБ :D

ну как не поверить, если лайкнуло несколько десятков человек?
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Мужик! Сказал женюсь и не прошло и 2 1 года...
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А я вот сомневаюсь -то ли сегодня день осмелевших и поперло туку с хугом , то ли наоборот туку хуг напугал ?
https://twitter.com/OSCE_SMM/status/862974354400964608
No more impunity: sexual harassment, murder of civilians, breaches of Minsk agreements must not go unpunished!
Хуг : больше не будет безнаказанности: сексуальные домогательства, убийства мирных жителей, нарушения минских соглашений не останутся безнаказанными!
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Ну так женись, а мы здесь причем? Когда ТАМ будут действительно умные, современные люди?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Вита, я предлагаю тебе зарегистрировать наши отношения и стать официально моей женой", - замминистра Тука сделал предложение в прямом эфире. ВИДЕО
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