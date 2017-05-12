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Полторы тысячи пачек сигарет нашли пограничники в грузовом поезде с гравием, направляющемся в Польшу. ВИДЕО
Пограничники луцкого отряда в ходе проверки оперативной информации нашли 1500 пачек сигарет в грузовом поезде, который следовал в Польшу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, поезд следовал за границу через пункт пропуска "Ягодин". Контрабандный груз был обнаружен в вагоне, груженом гравием. Общая стоимость изъятого - 26 с половиной тысяч гривен.
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Спасибі російським ЗМІ за правду, а українським ЗМІ прес - служба моя висловилася, що мене В контакті немає, опублікуємо для українських ЗМІ цей факт ще раз в фейсбуці офіційно. Нехай угоморнятся вже. Заєць завжди петляє, щоб не стати жертвою. Хто розумний, той зрозуміє.
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