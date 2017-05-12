 "Принять вправо! Остановиться! Белый "Фиат" без света уходит!", - патрульные Запорожья остановили пьяную 19-летнюю девушку без водительского удостоверения. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на департамент коммуникаций МВД
, как оказалось автомобиль принадлежал ее маме, которая находилась в командировке. Документов на управление машиной девушка не имела. Как оказалось позже, она их вообще никогда не получала.
Тест на алкоголь, который проводили в больнице, показал уровень алкоголя в крови 0.48 промилле. Читайте также: Патрульные Луцка задержали троих мужчин с противотанковым гранатометом. ФОТО
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Правда?
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