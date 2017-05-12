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 Происшествия, Общество
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 "Принять вправо! Остановиться! Белый "Фиат" без света уходит!", - патрульные Запорожья остановили пьяную 19-летнюю девушку без водительского удостоверения. ВИДЕО

Запорожские полицейские после погони остановили автомобиль под управлением нетрезвой 19-летней девушки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, как оказалось автомобиль принадлежал ее маме, которая находилась в командировке. Документов на управление машиной девушка не имела. Как оказалось позже, она их вообще никогда не получала.

Тест на алкоголь, который проводили в больнице, показал уровень алкоголя в крови 0.48 промилле.

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0,48 промиле смешная доза, но всё равно сопливая дыбилка.
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Страшного злодія впіймали
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коли побачили дитину за кермом, треба було дати цукерку і відпустити.
Правда?
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Страшного злодія впіймали?скажешь это ,когда она переедет тебя или кого то из твоей семьи
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хорошо что "проффессиОналы" не убили.
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Одесса, 1992 год. Комсомольская, ныне Старопротофранковская. За трамваем тарахтит по рельсам убитый уазик милиции. "Трамвай 28, принять вправо и остановиться!"
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Не интересно.Жалкие потуги показать,что полиция трудится аки пчёлы.Пока не будет новостей об аресте сепаров и прокацапской швали пачками с последующими посадками-полиция не отмоется.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Принять вправо! Остановиться! Белый "Фиат" без света уходит!", - патрульные Запорожья остановили пьяную 19-летнюю девушку без водительского удостоверения. ВИДЕО
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