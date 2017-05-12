 Аллею памяти погибших воинов АТО открыли в Днепре. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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"Сегодня тысячи людей пришли на открытие Аллеи Памяти погибших в АТО. Такого единения душ и сердец в Днепре я не видел уже давно. Спасибо каждому из вас, всем, кто был с нами на площади перед ДнепрОГА, и тем, кто морально поддерживал нас издалека. Мы это сделали: самый масштабный в стране проект по увековечиванию подвига наших героев, которые погибли, защищая Украину, открыт. Сотни бойцов АТО, которые работают с нами, с Командой губернатора Валентина Резниченко, принимали самое активное участие в создании Аллеи Памяти. Огромная им благодарность. Отныне на Аллею Памяти мы будем обязательно привозить всех наших гостей - особенно зарубежных. Особенно тех, кто не верит, что у нас в стране идет война. 503 погибших героя на стелах - напоминание живым о том, что война продолжается, и мы должны быть достойны тех, кто отдал за нас свою жизнь. Сегодня в 20:00 мы зажжем Свечи Памяти на Аллее... Приходите все. Давайте почтим Память наших Героев", - рассказал он.
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1 год ·
На открытии Аллеи Героев в Днепре титушек нет. Непорядок. Придется самим))
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Из прочих по моему гораздо меньше, но могу ошибаться...
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В.Познер.
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