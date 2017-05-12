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 Политика Украины
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 Аллею памяти погибших воинов АТО открыли в Днепре. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

12 мая в Днепре открылась уникальная для Украины Аллея памяти, посвященная погибшим во время Революции Достоинства и АТО Героям. Аллея призвана стать самым масштабным в Украине мемориальным комплексом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал советник председателя Днепропетровской ОГА Юрий Голик.

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"Сегодня тысячи людей пришли на открытие Аллеи Памяти погибших в АТО. Такого единения душ и сердец в Днепре я не видел уже давно. Спасибо каждому из вас, всем, кто был с нами на площади перед ДнепрОГА, и тем, кто морально поддерживал нас издалека. Мы это сделали: самый масштабный в стране проект по увековечиванию подвига наших героев, которые погибли, защищая Украину, открыт. Сотни бойцов АТО, которые работают с нами, с Командой губернатора Валентина Резниченко, принимали самое активное участие в создании Аллеи Памяти. Огромная им благодарность. Отныне на Аллею Памяти мы будем обязательно привозить всех наших гостей - особенно зарубежных. Особенно тех, кто не верит, что у нас в стране идет война. 503 погибших героя на стелах - напоминание живым о том, что война продолжается, и мы должны быть достойны тех, кто отдал за нас свою жизнь. Сегодня в 20:00 мы зажжем Свечи Памяти на Аллее... Приходите все. Давайте почтим Память наших Героев", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Самый масштабный в Украине мемориальный комплекс - Аллея Памяти погибших в АТО откроется завтра в Днепре. ФОТОрепортаж

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Персональный фонарь хотя бы для Вилкула приготовили? Без него проект не завершён.
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поставте відео камери відразу ! бо сєпарська фуйня прилізе щоб сплюндрувати Алею пам"яті !!!
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Мартин Брест
1 год ·

На открытии Аллеи Героев в Днепре титушек нет. Непорядок. Придется самим))Аллею памяти погибших воинов АТО открыли в Днепре - Цензор.НЕТ 9118
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Потрібно схилити голову перед героями і перед тими людьми які створили цю алея і зробити так щоби туди не могли підйти це кобло від опозиціного блоку . всякі там авакови і вся та нечисть яку створив аваков за наші гроші і воює зі своїм народом ...А так схиляю голову ...Слава Україні!!!
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Я не понял! Это Голик говорит о погибших (503) только из Днепропетровской области?! Ничего себе! Почти одна пятая часть погибших?! Я и предполагать такое не мог.
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Так и есть, еще очень много из Киевской области и из Львовской...
Из прочих по моему гораздо меньше, но могу ошибаться...
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Наверное - вместе с умершими в днепровских госпиталях.
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Нужно сразу видеокамеру хорошую поставить, а лучше несколько
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Что толку с этой Аллеи Памяти погибшим Героям во время Революции Достоинства и АТО если этих но живых Героев избивают и прибивают менты сепаратисты вместе с бандитами титушками и перекрашенными преступниками рыгоаналами этими продажными холуями кремлёвских фашистов )(уйла из банды сбежавшего в паРАШУ ЗЭКА януковича..
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Вічна пам'ять всім полеглим в боротьбі з російськими окупантами та сепаратистами.. Поки що російськомовна Дніпропетровщина - показала себе міцним щитом та гострим мечем України в захисті від руського міра.. Інколи розум відмовляється вірити в те , що всього в 200 кілометрах на схід живуть зазомбовані особини з україноненависницькими інстинктами..
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Відеокамера може лише констатувати акт вандалізму (чи хтось думає що бройлери прийдуть і на камеру покажуть обличчя?), але аж ніяк не вирішить проблеми можливих спроб ватоголових до пошкодження Меморіального комплексу.... Потрібно діяти на упередження, - вираховувати підарів і мережах, в групах, в організаціях і т.д., після чого карати на горло....
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Хорошая приманка для сепаров. СБУ как всегда спит, а не думает вперед.
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Пока на свободе Вилкул, на этой аллее возможны акты вандализма. И в Одессе покоя не будет, пока на свободе Кивалов, а мэр Труханов.
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оця алея і покаже хто чим дихає, хто любить цю країну, а хто ні - лакмусовій папер
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Такое ощущение, что власть устраивают только погибшие герои АТО, а живых можно и по...здить с помощью полиции и титушни.
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РАБссией правит не плешивый педофил,а люди котрых вам по ТВ никогда не покажут.
В.Познер.
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так можно и ОБ СТЕНКУ! не переживай - там и метра хватит...
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"И самая страшная новость для вас, что Россия с нами не воюет", - ООН признало россию агрессором, как и сама россия признала оккупацию Крыма. Так, что ваша ложь очевидна.
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Откуда же ты вылезло такое, что до сих пор бубнишь о "ихтамнет"? Ты хоть следи за политическими новостями в Параше: куда Лавров ездит, о чем говорил с Трампом, зачем в Россию приезжала Меркель... О какой правде ты говоришь? О том, что где пророссийская мразь, там смерть смерть, кровь, разруха? Моторола, чукчи и всякие буряты - это свой народ? Это твой народ-быдло, которое только умеет воевать на чужой земле. А кто Володю Рыбака убил только за украинский флаг? Свой народ? Ну ну...
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Ну, что, нравится быть рабом Ху@ла? Что ты имеешь в своей жизни? 9 мая и День пионЭрии? Ты дорости до уровня жизни Гейропы, построй такие как там дороги, машины, начни выплачивать такие же пенсии и зарплаты, а потом тявкай на нее..
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С ними бесполезно говорить, либо проплаченные тролли (кстати недавно узнал, что своё "Ольгино" есть чуть ли не в каждом райцентре Раши), либо еп...ые ватники, которые за три года не смогли сложить два плюс два. Не портите себе нервы Наташа, просто посылайте сразу нахер. Им уже не долго осталось кукарекать.
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Світла добра вічна пам'ять загиблим Героям захисникам України Пам'ятаємо Шануємо
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныАллею памяти погибших воинов АТО открыли в Днепре. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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