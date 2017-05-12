"Европа стала к вам ближе. Путешествуйте в Европейский Союз без виз", - глава представительства ЕС в Киеве Мингарелли. ВИДЕО
Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли поздравил украинцев с получением безвизового режима с ЕС.
По этому поводу Мингарелли опубликовал видео
В комментарии к видео отмечается, что Представительство ЕС приветствует украинцев с приближением безвизового режима.
"Поздравляю украинцев. Европа стала к вам ближе. Путешествуйте в Европейский Союз без виз", - сказал Мингарелли.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюзу следует ввести долгосрочные санкции против РФ, чтобы уменьшить ее военную агрессию, - Мингарелли
Слава Украине!!!!
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ну как бы демо версия
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На честно заработаную зарплату можно пешком в Берлин дойти... займет пару месяцев, в зависимости от состояния здоровья. А на какие деньги, пан поРОШЕНко там гостиницу, снять и пиво с сосиской заказать???
Вам, привыкшим воровать, этого не понять.
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Даже имя выловили:
Рошка Георгий Петрович
ЗАО «Эврика», специалист
georgypr@yandex.ru
Народ! У кого на компе Intel AMT заапдейтить пока не поздно!
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