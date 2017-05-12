 "Европа стала к вам ближе. Путешествуйте в Европейский Союз без виз", - глава представительства ЕС в Киеве Мингарелли. ВИДЕО

По этому поводу Мингарелли опубликовал видеоВ комментарии к видео отмечается, что Представительство ЕС приветствует украинцев с приближением безвизового режима."Поздравляю украинцев. Европа стала к вам ближе. Путешествуйте в Европейский Союз без виз", - сказал Мингарелли.