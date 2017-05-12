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 Политика Украины
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Все про:безвизовый режим (1145) Евросоюз (11792) Мингарелли (71)

 "Европа стала к вам ближе. Путешествуйте в Европейский Союз без виз", - глава представительства ЕС в Киеве Мингарелли. ВИДЕО

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли поздравил украинцев с получением безвизового режима с ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной страничке Представительства в Фейсбуке.

По этому поводу Мингарелли опубликовал видео

В комментарии к видео отмечается, что Представительство ЕС приветствует украинцев с приближением безвизового режима.

"Поздравляю украинцев. Европа стала к вам ближе. Путешествуйте в Европейский Союз без виз", - сказал Мингарелли.



Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюзу следует ввести долгосрочные санкции против РФ, чтобы уменьшить ее военную агрессию, - Мингарелли
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Раз, два, три !!!! И пошёл разрыв руснявых пуканов !!!
Слава Украине!!!!
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это ему какой-то добрый человек с ноги зарядил-но явно не гравий..
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Безвіз до Європи- новий етап розвитку України.Європа навіть не зважила на те,що маємо окуповані території.Ніхто не боїться ту кляту агресорку росію,що здвинулась розумом.Дякуємо європейцям!
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радость то какая, ой спасибо хорошо, а мона первый раз к вам бесплатно съездить...
ну как бы демо версия
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теперь эту туфту в уши лить, год точно будут..да пишите и говорите вы как есть, УПРОЩЕНИЕ ВИЗОВОГО РЕЖИМА, который могут прикрыть в любой момент, какой нах безвиз..Вся выгода с этой туфты, экономия 30 евро, ВСЁ, и завернуть может простой погранец от того что рожа не понравилась. Вообщем кто ездил, тот и так будет ездить, а с пенсией в 40 евро и с зарплатой в 100, там 90 процентов населению делать нехуй. И за это развалили страну, смех и только.. Четвёртый год, ни создали НИ ЧЕГО, только пустая болтовня, вот вот, что то будет, когда то, потом, может быть..Кстати состав там в Китай отпрваляли с оркестром , доехал он куда, вернулся ли, обратно, так и пропал ВЯЛИКИЙ УКРО ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ..
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Может денег нет потому что ты в 2 часа ночи в будний день ересь несешь?
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ну что с вами кацапами делать, что не тема то "пососи"
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Спасибо.
На честно заработаную зарплату можно пешком в Берлин дойти... займет пару месяцев, в зависимости от состояния здоровья. А на какие деньги, пан поРОШЕНко там гостиницу, снять и пиво с сосиской заказать???
Вам, привыкшим воровать, этого не понять.
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за пару месяцев пешкарусом ты трупом доползёте до стен рейхстага и будете похожи на сосиску в пиве,которую ни одна приличная гостиница не поселит...на паперти остаётся наш вариант.
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Французы нехило так надули русских хакеров
Даже имя выловили:
Рошка Георгий Петрович
ЗАО «Эврика», специалист
georgypr@yandex.ru

Народ! У кого на компе Intel AMT заапдейтить пока не поздно!
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Па белым зайздрошчу, віншаванне ўкраінцам з Беларусі!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Европа стала к вам ближе. Путешествуйте в Европейский Союз без виз", - глава представительства ЕС в Киеве Мингарелли. ВИДЕО
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