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 На Кировоградщине в последний путь провели морского пехотинца Павла Савлука. ВИДЕО

В селе Верхнеингульское Бобринецкого района Кировоградской области прошла траурная церемония прощания с 26-летим морским пехотинцем Павлом Савлуком, который умер от ран в госпитале после 9 дней комы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

Павел Савлук заключил контракт с Вооруженными Силами в июне прошлого года. Сначала прошел военную подготовку в 169-м учебном центре. Служил в 36-й бригаде морской пехоты, планировал стать профессиональным военным.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Умер воин Валентин Ковальский, получивший тяжелейшее ранение в июле 2014-го под Саур-Могилой. ФОТО

30 апреля вблизи Водяного пуля снайпера попала в голову бойца. Девять дней медики из Днепропетровской областной больницы имени Мечникова боролись за его жизнь. Умер боец ​​9 мая.



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Скільки горя. Господи, прийми Героя в Царство Небесне
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Редактор, фамилия Воина - Савлук, исправьте!
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Боль и слезы переполняют... Царствие небесное, сынок!
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цікаво як російськи найманці та терористи не розуміють що з кожней кулею що вбиває українського воїна вони насправді вбивають майбутнье своїх дітей. що воюючи проти України, вони воюють проти вільної росіїї. Що українці воюють за право бути вільними, а з тієї сторони вони воюють за життя в рабсьтві самим та своїм дітям.
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Уже не первый раз замечаю, что на Цензоре сидит какая-то гнида, которая втихаря гадит. Это же надо - погибшего воина назвать "Свалкой", когда он Савлук.
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Це молоде життя,горе батьків,ненароджені діти на совісті не лише московитів,а й тих,хто чинить шабаш у нас в Україні.Його кров на них...Нехай вона пече їх вогнем до самого скону.
Цей юнак повинен був жити...А його більше нема....Зато живуть вілкули,тітушки...
Боже,де справедливість?
Прости нас,синочку.....Вічна тобі пам'ять....
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Светлая и вечная память........
Пусть покоится с миром...........
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Спочивай, синочку. Тисячi матусь Украiни обгорнуть твою маму своiми крилами.. Бо то великие горе. То бiда.
Молись,синочку , на небi Богу за Украiну. Ти наш янгол.
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Кто-то 9 мая на рассвете лет отдает свою молодую жизнь за любимую Украину...... кто-то бегает с коммуняцкими флагами, прославляет и зовет на украинскую землю врага-убийцу...... а кто-то греет брюхо на Мальдивах, считает кэш под мартасом и покрывает убийц наших Героев и нашей государственности......
Если нам повезет и в таких условиях нам все-таки удастся сберечь Украину, то наши дети в школьных учебниках будут изучать и запоминать имена именно таких, как этот простой украинский парень- Герой Паша.......
Царство Небесное тебе, Герой.... И Вечная Память...... Спасибо за Бесценную Жертву........
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Гнида цензоровская, ИСПРАВЬ ФАМИЛИЮ на САВЛУК!

СВАЛКА- это то, во что превратился Цензор после того, как стал шоколадно-морковным холуем!
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Цензор.НЕТВидеоОбществоНа Кировоградщине в последний путь провели морского пехотинца Павла Савлука. ВИДЕО
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