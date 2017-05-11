 На Кировоградщине в последний путь провели морского пехотинца Павла Савлука. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".
Павел Савлук заключил контракт с Вооруженными Силами в июне прошлого года. Сначала прошел военную подготовку в 169-м учебном центре. Служил в 36-й бригаде морской пехоты, планировал стать профессиональным военным.
30 апреля вблизи Водяного пуля снайпера попала в голову бойца. Девять дней медики из Днепропетровской областной больницы имени Мечникова боролись за его жизнь. Умер боец 9 мая.
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Цей юнак повинен був жити...А його більше нема....Зато живуть вілкули,тітушки...
Боже,де справедливість?
Прости нас,синочку.....Вічна тобі пам'ять....
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Пусть покоится с миром...........
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Молись,синочку , на небi Богу за Украiну. Ти наш янгол.
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Если нам повезет и в таких условиях нам все-таки удастся сберечь Украину, то наши дети в школьных учебниках будут изучать и запоминать имена именно таких, как этот простой украинский парень- Герой Паша.......
Царство Небесное тебе, Герой.... И Вечная Память...... Спасибо за Бесценную Жертву........
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СВАЛКА- это то, во что превратился Цензор после того, как стал шоколадно-морковным холуем!
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