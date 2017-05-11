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Все про:биатлон (100) НАТО (5419) танк (702) соревнования (92)

 Наши танкисты демонстрируют приличные результаты, - Генштаб об участии экипажей ВСУ в танковом биатлоне НАТО. ВИДЕО

танк

Украинские танкисты продолжают участие в международных танковых соревнованиях Strong Europe Tank Challenge 2017.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации Генерального штаба.

В сообщении отмечается: "Накануне наши экипажи отрабатывали следующий этап гонки - "Взвод в обороне".

Придирчивые натовские судьи оценивали действия танкового взвода капитана Багаева по определенным показателям.

Смотрите также: "Техника у них новейшая, но хлопцы хотят победить", - танкисты ВСУ соревнуются в немецком Графенвире с экипажами армий стран НАТО. ВИДЕО

Украинские танкисты демонстрируют приличные результаты, слаженность и уверенность.

Зачетные баллы команд-участниц держатся в тайне и будут обнародованы в конце соревнований. Завтра, 12 мая, финальный день соревнований и объявления победителей".

Смотрите также: Для участия в танковом биатлоне НАТО модернизирована партия танков Т-64БВ, - "Укроборонпром". ВИДЕО


Также читайте: Украинские танкисты примут участие в соревнованиях НАТО по танковому биатлону
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Сергій Стерненко
Ця без перебільшення героїчна жінка - пані Олена, проживає в с. Кучургани Одеської області. Це прямо на самому кордоні з аналогом "ДНР" в Молдові - невизнаною республікою Придністров'я.

Вона постійно зазнає утисків з боку місцевих сепаратистів.
В 2015 їй малювали свастики на воротах, потім били вікна. Обзивали фашисткою і вимагали звільнити зі школи просто за те, що вона любить свою країну. За те, що вона не хоче бачити тут російські війська і не терпить путінських фанатиків.
Нещодавно їй погрожували розправою і влаштовували під її будинком фактично демонстрацію з лєнтами і червоними прапорами ті, хто мріє про прихід "рускіх на танках".

Сьогодні в Кучургани завітало більше сотні одеських патріотів. Провели роз'яснювальну бесіду та пояснили місцевим, чим загрожує сепаратизм.
І хочу попередити тих, хто ніяк не заспокоїться з приводу цієї жінки.
Зачепите пані Олену - будете мати справу з нами, зі справжніми каратєлями і бандерівцями.
Нападати на жінку - справа плебсу і бидла. Реакція буде миттєвою.

Дякую Вам, Олена Блажиєва, за принциповість та адекватну, патріотичну позицію!

Наши танкисты демонстрируют приличные результаты, - Генштаб о участии экипажей ВСУ в танковом биатлоне НАТО - Цензор.НЕТ 7101
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Касабы понимают только физическое замечание. Слов рузьгие свиньи не понимайт.
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молодцы, пацаны. "Провели роз'яснювальну бесіду та пояснили місцевим, чим загрожує сепаратизм". Видно, приехали и дали в дыню, особо рьяным придуркам. Женщине, там, наверняка, совсем несладко. Могу только представить, как ее гнобят, такие "односельчане".
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"Провели роз'яснювальну бесіду та пояснили місцевим, чим загрожує сепаратизм" - хочется надеяться, что провели и пояснили не на словах ? :D

Елене - респект! Вот благодаря таким простым и честным людям, Одесса и область не превратились, как задумывал Серега Калькулятор, в ОНР
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На победобесие ездил к тёще в Витебск. Наблюдая как бабушка жены по скайпу с двоюродной сестрой за родню своего деда спрашивает. Двоюродная сестра и её мама с Приднестровья говорят -- Та він сирота в нього всі померли ще в ту голодовку. На лице бабушки моей жены, явное удивление -- она в непонятках, в отличии от меня. При этом автоматом переходит на соловїнную. Каже -- я от думала когоб оце на оцю акцію, як її ну цю, ну коли портреті несуть... Всі такі еееее---еее.... Я не витримую кажу -- "бєссмертний полк" О так! Та оце й ми його теж несли... Тут бабка моєї дружини перепрошуе -- та в яку голодовку в нього всі померли? Та 32-33 році шо ти не знала, потім ще в 47-мому була... Потім я не почув в якому саме році його забрали на фронт. Та потім було багато ватних балачок... Ну тай питає в них бабця -- як ви там живите в Придністровьї? Відповідь -- Та шо ми, ми хоч у себе вдома... Он у Донецьку люди з півалів не вилазять -- обстрілють їх постійно... Коли вже той Прошенко...
Бабця -- ой що там робиться срах... А ось Павлік тут сидить, він теж з України з Миколаївської.... дуже переживає там...
Далі всрягла теща --- ой ненадо за политику...

Оце навіть нічого не додав і не прикрасив. Навіть пом'якшив... Бо вже не пам'ятаю подробиці...
Уявляете, наскільки там змбоване населення... Навіть пам'ятаючи голодомор...
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Эх прищемить бы яйца всем алигафренам которые все годы высасывали из нашей страны , и складировали в офшоры мильярды . Да заставить оплатить наших новеньких оплотов так это на пару танковых дивизий !
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Крымский гравий полюбил лицо Киселя, а он в этой схватке стал победителем!
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Иду, никого не трогаю, а тут вдруг подымается крымский гравий и прямо мне в морду!
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Как сообщают упал на ЩЕБЕНЬ!!!! Смех!!! Надо же било так нажраться!!!
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Упал, так как: с перва не понял шо то было, а потом даже понравилось ( и жене есть что показать, так как типа женщинам нравится мужыки с разбитамы мордамы (Дамы и леидиз, скажите, пожалуйста, вам нравится мужики - не боксеры - с разбитой мордой?). Слава гравию Украинского Крыма!
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Что там непонятного, морду набили благодарные крымчане.
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За дидов перебрал)))))Это же национальная традиция в параше.Гравий нужно в параше запретить.А то он таких как это у..ще не любит)))
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ядерный пепел
А может - и венерическое что-то
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Что за фотка? пробуйте еще раз. ,,Будем посмотреть" (© Одесса).
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да ладно - вишь товаристч мордер нервничает, подтирает
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Уже давно обтёрли -
"Проехался лицом по гравию", - пропагандист Киселев рассказал, почему приехал из Коктебеля с разбитым лицом. ФОТО

http://censor.net.ua/photo_news/439468/proehalsya_litsom_po_graviyu_propagandist_kiselev_rasskazal_pochemu_priehal_iz_koktebelya_s_razbitym
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Люцифер, ačiū,спасибо, Thank You, merci, Danke, gracias, grazie, Paldiez, Дякую за линк.
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Дачку завёл в Крыму? Скоро бдудет как с фашистами.
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Хлопці!!!, Просто виступіть як належно!!! Слава Україні!!!
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Болею за немцев (они теперь в Литве). И за Украинцев (просто я - друг Украины, по-этому и болею).
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а мне все равно кто выиграет. Просто приятно, что Украина в такой компании
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Вобше то, выйграют друзья Литвы (Литва - страна НАТО и друг Украины). Так что всем удачи. Но все ровно буду болеть за немцев и украинцев.
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За немцев грех не поболеть. Хоть это уже и не совсем те суровые тевтонны, которые уже сами собой олицетворяли войну и железный порядок.

А вместе немецкая скурпулезность и порядок с украинской смекалкой и решительностью - это вобще отличное сочетание.
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Герхард, у нас, в Литве, есть поговорка (когда где-нибудь нужно ввести порядок). По-литовски звучит так: ,,Reikia vokiečio su šautuvu". ,,Нужен немец с ружьем." Кстати, мое имя не Роберто, но междунородное. А фамилия - немецкого просихождения. Отец говотит, что мой дед (1916 -1976) был литовцем. Очень меня тянет немецкий язык, но ленюсь учиться этому красивому языку.
Слава красавице Украине и Героическому Народу Украины!
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Сам германофил. И твоим словам находил массу подтверждений. Там, где порядок наводили немцы или австрийцы, до сих пор сохранились напоминания об этом. Да и люди там почему-то до сих пор более дисциплинированные и организованные.

Хоть это и смешно, но даже в футболе всегда за немцев болею. Вот просто приятно видеть, как их команда играет четко, как военная машина.
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Кстати, мне тоже очень приятно, что Украинцы приняли участие. Они кое-что выучат, НАТОвские танкисты тоже чему-нибудь обучатся у танкистов Украины.
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Молодцы ребята!!! Не тушуйтесь, слишком не скромничайте. Не боги горшки обжигают. Ваши соперники такие же ребята. Удачи и успехов вам.
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Не думаю, что команда Украины займет высокое место. И дело здесь не в неумении, а лишь в особенностях этих состязаний. Украинцы очень сильны в совершенно не стандартных, в не регламентных ситуациях, а не в строго рутинной программе, где выигрывает техника, которая пока у них лучше, а не личный, человеческий фактор, которого им и подзанять у украинцев следует
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с чего это вы взяли что техника у них лучше ? чем эти модернизированые мишки
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Леопарды и Абрамсы, например, вполне таки ровесники. Может они конечно прошли более глубокую модернизацию, но вряд ли это их сделало прям недостижимо лучшими.
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Держитесь принципа: Учения это бескровная война. а война, это кровавые учения.
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Ну не всем же быть первыми, хотя хочется.
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Ваня, ну что ж поделать, не у всех же есть надувные арматы
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тут ти правий, воно троль парашенскій!!! ваня,,,, ха ха!!!!
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Главное опыт. Наши туда за новыми знаниями поехали.
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"Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь…"
Сразу видно, что вишкіл є. Тем более с не игрушечным, а боевым участием этих военных. Ниче парни, "сало" - нарастите. Было бы желание. Будут у ВАС и танки и много чего будет. Удачи ВАМ.
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Кто скажет материал от имени Савченко Вконтакте фейк или оригинал? "Вам народ никогда не простит..." Ссылку дают https://vk.com/hadiyasavchenko
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Фейк, звісно.
Але Гадя вже привчила народ до своїх вибриків.
Тому люди готові повірити , і в таке, сказане від її імені.
"Ета успєх"
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Если это фейк - то нечего смотреть, если это настоящая Надя Савченко - то это в десять раз большее дерьмо чем фейк, независимо от того, что там написано.
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Та вони майже всі, бабульки базарні-КГбешні, а не Нострадамуси, з мене більший Настродамус аніж вони
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Хлопці, ми за вас вболіваємо !
Щасти вам !
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Наши танкисты демонстрируют приличные результаты, - Генштаб о участии экипажей ВСУ в танковом биатлоне НАТО - Цензор.НЕТ 4131 Vedana

как Вы там?
Здесь по ТВ показывают, что в Канаде наводнение.........
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Так, Онтаріо і Квебек. Я на сході Монреаля живу, у нас - ОК (Монреаль взагалі острів) . А на заході міста - підтоплені райони, підключили військових (у колеги син в армії - то казала, що там).
Весни ще взагалі нема, все сіре, холодно. На вихідні знову заповідають дощ. Ні в кого нема енергії, хочеться сонечка і тепла.
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Здесь тоже с погодой не очень.......
Но все равно - не унывать.......
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Добре. Дякую. Мене гріє думка, що через місяць їду додому, у відпустку.
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в этом году у нас к сожалению не получится поехать в Украину, но родители приезжают в июле. На две недели (больше не выдерживают )
Хорошего отпуска
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Молодцы хлопцы,при любом раскладе вы наши чемпионы!
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Дай нам бог хотя бы последнее место занять. Люди - золото. Но и они бессильны против тупости воров, паскуд и негодяев, вроде пашинских, порохов и муженков, усадивших их в старье...
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У экипажа должен быть ОПЫТ применения своей машины. Найти экипаж хорошо знающий Т-64 - легко. А Оплот - нет. Смысл сажать хорошего танкиста в незнакомую машину???
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Могли бы хоть немного замылить в фотошопе вставленную картинку в телефоне.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоНаши танкисты демонстрируют приличные результаты, - Генштаб об участии экипажей ВСУ в танковом биатлоне НАТО. ВИДЕО
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