 Наши танкисты демонстрируют приличные результаты, - Генштаб об участии экипажей ВСУ в танковом биатлоне НАТО. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации Генерального штаба.
В сообщении отмечается: "Накануне наши экипажи отрабатывали следующий этап гонки - "Взвод в обороне".
Придирчивые натовские судьи оценивали действия танкового взвода капитана Багаева по определенным показателям.
Украинские танкисты демонстрируют приличные результаты, слаженность и уверенность.
Зачетные баллы команд-участниц держатся в тайне и будут обнародованы в конце соревнований. Завтра, 12 мая, финальный день соревнований и объявления победителей".
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Ця без перебільшення героїчна жінка - пані Олена, проживає в с. Кучургани Одеської області. Це прямо на самому кордоні з аналогом "ДНР" в Молдові - невизнаною республікою Придністров'я.
Вона постійно зазнає утисків з боку місцевих сепаратистів.
В 2015 їй малювали свастики на воротах, потім били вікна. Обзивали фашисткою і вимагали звільнити зі школи просто за те, що вона любить свою країну. За те, що вона не хоче бачити тут російські війська і не терпить путінських фанатиків.
Нещодавно їй погрожували розправою і влаштовували під її будинком фактично демонстрацію з лєнтами і червоними прапорами ті, хто мріє про прихід "рускіх на танках".
Сьогодні в Кучургани завітало більше сотні одеських патріотів. Провели роз'яснювальну бесіду та пояснили місцевим, чим загрожує сепаратизм.
І хочу попередити тих, хто ніяк не заспокоїться з приводу цієї жінки.
Зачепите пані Олену - будете мати справу з нами, зі справжніми каратєлями і бандерівцями.
Нападати на жінку - справа плебсу і бидла. Реакція буде миттєвою.
Дякую Вам, Олена Блажиєва, за принциповість та адекватну, патріотичну позицію!
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Елене - респект! Вот благодаря таким простым и честным людям, Одесса и область не превратились, как задумывал Серега Калькулятор, в ОНР
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Бабця -- ой що там робиться срах... А ось Павлік тут сидить, він теж з України з Миколаївської.... дуже переживає там...
Далі всрягла теща --- ой ненадо за политику...
Оце навіть нічого не додав і не прикрасив. Навіть пом'якшив... Бо вже не пам'ятаю подробиці...
Уявляете, наскільки там змбоване населення... Навіть пам'ятаючи голодомор...
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А может - и венерическое что-то
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"Проехался лицом по гравию", - пропагандист Киселев рассказал, почему приехал из Коктебеля с разбитым лицом. ФОТО
http://censor.net.ua/photo_news/439468/proehalsya_litsom_po_graviyu_propagandist_kiselev_rasskazal_pochemu_priehal_iz_koktebelya_s_razbitym
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А вместе немецкая скурпулезность и порядок с украинской смекалкой и решительностью - это вобще отличное сочетание.
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Слава красавице Украине и Героическому Народу Украины!
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Хоть это и смешно, но даже в футболе всегда за немцев болею. Вот просто приятно видеть, как их команда играет четко, как военная машина.
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Сразу видно, что вишкіл є. Тем более с не игрушечным, а боевым участием этих военных. Ниче парни, "сало" - нарастите. Было бы желание. Будут у ВАС и танки и много чего будет. Удачи ВАМ.
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Але Гадя вже привчила народ до своїх вибриків.
Тому люди готові повірити , і в таке, сказане від її імені.
"Ета успєх"
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Щасти вам !
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как Вы там?
Здесь по ТВ показывают, что в Канаде наводнение.........
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Весни ще взагалі нема, все сіре, холодно. На вихідні знову заповідають дощ. Ні в кого нема енергії, хочеться сонечка і тепла.
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Но все равно - не унывать.......
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Хорошего отпуска
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