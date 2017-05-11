 Наши танкисты демонстрируют приличные результаты, - Генштаб о участии экипажей ВСУ в танковом биатлоне НАТО. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации Генерального штаба.
В сообщении отмечается: "Накануне наши экипажи отрабатывали следующий этап гонки - "Взвод в обороне".
Придирчивые натовские судьи оценивали действия танкового взвода капитана Багаева по определенным показателям.
Украинские танкисты демонстрируют приличные результаты, слаженность и уверенность.
Зачетные баллы команд-участниц держатся в тайне и будут обнародованы в конце соревнований. Завтра, 12 мая, финальный день соревнований и объявления победителей".
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Ця без перебільшення героїчна жінка - пані Олена, проживає в с. Кучургани Одеської області. Це прямо на самому кордоні з аналогом "ДНР" в Молдові - невизнаною республікою Придністров'я.
Вона постійно зазнає утисків з боку місцевих сепаратистів.
В 2015 їй малювали свастики на воротах, потім били вікна. Обзивали фашисткою і вимагали звільнити зі школи просто за те, що вона любить свою країну. За те, що вона не хоче бачити тут російські війська і не терпить путінських фанатиків.
Нещодавно їй погрожували розправою і влаштовували під її будинком фактично демонстрацію з лєнтами і червоними прапорами ті, хто мріє про прихід "рускіх на танках".
Сьогодні в Кучургани завітало більше сотні одеських патріотів. Провели роз'яснювальну бесіду та пояснили місцевим, чим загрожує сепаратизм.
І хочу попередити тих, хто ніяк не заспокоїться з приводу цієї жінки.
Зачепите пані Олену - будете мати справу з нами, зі справжніми каратєлями і бандерівцями.
Нападати на жінку - справа плебсу і бидла. Реакція буде миттєвою.
Дякую Вам, Олена Блажиєва, за принциповість та адекватну, патріотичну позицію!
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Елене - респект! Вот благодаря таким простым и честным людям, Одесса и область не превратились, как задумывал Серега Калькулятор, в ОНР
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"Проехался лицом по гравию", - пропагандист Киселев рассказал, почему приехал из Коктебеля с разбитым лицом. ФОТО
http://censor.net.ua/photo_news/439468/proehalsya_litsom_po_graviyu_propagandist_kiselev_rasskazal_pochemu_priehal_iz_koktebelya_s_razbitym
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Фирташу нужно срочно деньги миллионов 100 на откуп - очередную задержку вывоза его в сша. И фирташ ищет со свечкой как наркоман
вынести последний телевизор с дома, чтобы откупиться у мвф ростовщиков. Чтобы еще немного продержаться он готов
все в украине распродать на металл, а народ сдать в рабство. Мафия мвф ростовщиков специально не дают экстрадировать придурка в США, а дают
ему время чтобы он уничтожил все, еще и в минус с рабством загнал. Продажа земли, одебиливание народа тупым образованием подстроенное под дебилов и тупых рабов,
уничтожение авиации, продажа госпредприятий, федерализация, продажа народа в рабство это все задачи, за которые отвечает ПИДАР ГРОЙМАН-за это его туда и назначили. Сначала упразднили главного конструктора на антонове, потом под шумок в пао, потом под следующий шумок 50на 50 и итд. Яйценюк этого не давал сделать, потому его и выжали.
Ну вот нахрена коррупционеру госпредпритие? Он ничего не сможет производить как жеваго с украденым кразом. Вкладываться
невыгодно ибо завтра другой коррупционер отожмет от него, если заметит что краз приносит прибыль. Остается только выжимать последние соки и плакать что все убыточное и постоянно просить подачек на "производство". КРАЗ под жеваго умер. Верните
предприятие под государство с новым менеджментом. Верните украденые харьковский тракторный. Всех кто украл в расстрельные списки. Всем госпредприятиям менеджемент на коркурсной основе, если не справляются нах, и ставить всех новых.
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Сразу видно, что вишкіл є. Тем более с не игрушечным, а боевым участием этих военных. Ниче парни, "сало" - нарастите. Было бы желание. Будут у ВАС и танки и много чего будет. Удачи ВАМ.
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Щасти вам !
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как Вы там?
Здесь по ТВ показывают, что в Канаде наводнение.........
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Весни ще взагалі нема, все сіре, холодно. На вихідні знову заповідають дощ. Ні в кого нема енергії, хочеться сонечка і тепла.
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Слежения за ложью это супернаука. Назвите ее ложеведение или высшее брехнярство.
Путинская лаборатория днем и ночью разрабатывают методы лжи, а что они еще умеют кроме убивать и лгать?
Если ложь проходит тесты на невидимость, на недоказуемость, на скрытость, ведет на других(провокация), на осмеяние(эта более продвинутая фишка, хуйло
еще не научилось ею пользоваться, но ее активно используют и давно), то такая ложь запускается в производство. То есть
выливается как гавно на головы украинцев. Про рашистов даже упоминать смешно. Смех-это супероружие, за ним можно прятать
все что не прячется никакими другими способами.
ПАЧЕМУ журнашлюхи ваталжеСМИ всегда быстрее всех на таких производствах лжи. Потому что нужную ложь нужно "правильно" подать, а остальные журнашлюхи ее тупо подхватывают и она "молнией" проходит по 90% умах, потом уже опровержение этой лжи задевает лишь 10%
людей, а 80% ОСТАЕТСЯ первоначальная ложь. Вот почему на всех спецоперациях спецслужб путина вата сми всегда рядом и первая - информационное оружие очень важное. ВЕЗДЕ,ГДЕ ВАТАСМИ рядом - это путинские дела. Потому убийство вороненкова
это подготовленная спецоперация, и тд.
Новый случай - ОУН и тубус гранатомета. Вата сми тоже рядом. Та же спецоперация спецслужб хуйла. Но это все до того, как
народ не поймет этого, после этого все меняется - разрабатываются новый способ лжи и вата сми уже будет заменяться якобы украинскими сми. Следите за ложью и вам откроются
некотрые тайны бытия.
Случай с провокацией на ОУН говорит о том, что ватные чекисты так же вырежут всех поляков в украине под видом добробатов, под видом "националистов". Ведь добробаты не делают провокаций в ответ. Это один из-за чего украина выигрывает битвы, но проигрывает войны.
Нету вышибания лома ломом.Ведь сбу это тупые туристы - нормального одного убили в мариуполе.
Провокации на добробаты и особенно обзывание их националистами с хорошей поддержкой на первых ватных каналах в сми и поддержкой ольгинцами это обычные ватные спецоперации.
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