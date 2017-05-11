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Все про:биатлон (100) НАТО (5419) танк (702) соревнования (92)

 Наши танкисты демонстрируют приличные результаты, - Генштаб о участии экипажей ВСУ в танковом биатлоне НАТО. ВИДЕО

танк

Украинские танкисты продолжают участие в международных танковых соревнованиях Strong Europe Tank Challenge 2017.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации Генерального штаба.

В сообщении отмечается: "Накануне наши экипажи отрабатывали следующий этап гонки - "Взвод в обороне".

Придирчивые натовские судьи оценивали действия танкового взвода капитана Багаева по определенным показателям.

Смотрите также: "Техника у них новейшая, но хлопцы хотят победить", - танкисты ВСУ соревнуются в немецком Графенвире с экипажами армий стран НАТО. ВИДЕО

Украинские танкисты демонстрируют приличные результаты, слаженность и уверенность.

Зачетные баллы команд-участниц держатся в тайне и будут обнародованы в конце соревнований. Завтра, 12 мая, финальный день соревнований и объявления победителей".

Смотрите также: Для участия в танковом биатлоне НАТО модернизирована партия танков Т-64БВ, - "Укроборонпром". ВИДЕО


Также читайте: Украинские танкисты примут участие в соревнованиях НАТО по танковому биатлону
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Сергій Стерненко
Ця без перебільшення героїчна жінка - пані Олена, проживає в с. Кучургани Одеської області. Це прямо на самому кордоні з аналогом "ДНР" в Молдові - невизнаною республікою Придністров'я.

Вона постійно зазнає утисків з боку місцевих сепаратистів.
В 2015 їй малювали свастики на воротах, потім били вікна. Обзивали фашисткою і вимагали звільнити зі школи просто за те, що вона любить свою країну. За те, що вона не хоче бачити тут російські війська і не терпить путінських фанатиків.
Нещодавно їй погрожували розправою і влаштовували під її будинком фактично демонстрацію з лєнтами і червоними прапорами ті, хто мріє про прихід "рускіх на танках".

Сьогодні в Кучургани завітало більше сотні одеських патріотів. Провели роз'яснювальну бесіду та пояснили місцевим, чим загрожує сепаратизм.
І хочу попередити тих, хто ніяк не заспокоїться з приводу цієї жінки.
Зачепите пані Олену - будете мати справу з нами, зі справжніми каратєлями і бандерівцями.
Нападати на жінку - справа плебсу і бидла. Реакція буде миттєвою.

Дякую Вам, Олена Блажиєва, за принциповість та адекватну, патріотичну позицію!

Наши танкисты демонстрируют приличные результаты, - Генштаб о участии экипажей ВСУ в танковом биатлоне НАТО - Цензор.НЕТ 7101
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Касабы понимают только физическое замечание. Слов рузьгие свиньи не понимайт.
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молодцы, пацаны. "Провели роз'яснювальну бесіду та пояснили місцевим, чим загрожує сепаратизм". Видно, приехали и дали в дыню, особо рьяным придуркам. Женщине, там, наверняка, совсем несладко. Могу только представить, как ее гнобят, такие "односельчане".
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"Провели роз'яснювальну бесіду та пояснили місцевим, чим загрожує сепаратизм" - хочется надеяться, что провели и пояснили не на словах ? :D

Елене - респект! Вот благодаря таким простым и честным людям, Одесса и область не превратились, как задумывал Серега Калькулятор, в ОНР
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Крымский гравий полюбил лицо Киселя, а он в этой схватке стал победителем!
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Как сообщают упал на ЩЕБЕНЬ!!!! Смех!!! Надо же било так нажраться!!!
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Что там непонятного, морду набили благодарные крымчане.
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За дидов перебрал)))))Это же национальная традиция в параше.Гравий нужно в параше запретить.А то он таких как это у..ще не любит)))
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Уже давно обтёрли -
"Проехался лицом по гравию", - пропагандист Киселев рассказал, почему приехал из Коктебеля с разбитым лицом. ФОТО

http://censor.net.ua/photo_news/439468/proehalsya_litsom_po_graviyu_propagandist_kiselev_rasskazal_pochemu_priehal_iz_koktebelya_s_razbitym
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Люцифер, ačiū,спасибо, Thank You, merci, Danke, gracias, grazie, Paldiez, Дякую за линк.
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Дачку завёл в Крыму? Скоро бдудет как с фашистами.
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Хлопці!!!, Просто виступіть як належно!!! Слава Україні!!!
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Болею за немцев (они теперь в Литве). И за Украинцев (просто я - друг Украины, по-этому и болею).
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а мне все равно кто выиграет. Просто приятно, что Украина в такой компании
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Вобше то, выйграют друзья Литвы (Литва - страна НАТО и друг Украины). Так что всем удачи. Но все ровно буду болеть за немцев и украинцев.
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Молодцы ребята!!! Не тушуйтесь, слишком не скромничайте. Не боги горшки обжигают. Ваши соперники такие же ребята. Удачи и успехов вам.
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Не думаю, что команда Украины займет высокое место. И дело здесь не в неумении, а лишь в особенностях этих состязаний. Украинцы очень сильны в совершенно не стандартных, в не регламентных ситуациях, а не в строго рутинной программе, где выигрывает техника, которая пока у них лучше, а не личный, человеческий фактор, которого им и подзанять у украинцев следует
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с чего это вы взяли что техника у них лучше ? чем эти модернизированые мишки
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Держитесь принципа: Учения это бескровная война. а война, это кровавые учения.
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Ходят слухи что мы первые с конца. Но главное участие.....
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Ваня, ну что ж поделать, не у всех же есть надувные арматы
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Главное опыт. Наши туда за новыми знаниями поехали.
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С утреца под шумок утверждения безвиза гройман под диктовку его куратора фирташа ГРОЙСМАНОМ-ПОРОШЕНКО-ФИРТАШЕМ БЫЛ УКРАДЕН ГП Антонов с 410м заводом.
Фирташу нужно срочно деньги миллионов 100 на откуп - очередную задержку вывоза его в сша. И фирташ ищет со свечкой как наркоман
вынести последний телевизор с дома, чтобы откупиться у мвф ростовщиков. Чтобы еще немного продержаться он готов
все в украине распродать на металл, а народ сдать в рабство. Мафия мвф ростовщиков специально не дают экстрадировать придурка в США, а дают
ему время чтобы он уничтожил все, еще и в минус с рабством загнал. Продажа земли, одебиливание народа тупым образованием подстроенное под дебилов и тупых рабов,
уничтожение авиации, продажа госпредприятий, федерализация, продажа народа в рабство это все задачи, за которые отвечает ПИДАР ГРОЙМАН-за это его туда и назначили. Сначала упразднили главного конструктора на антонове, потом под шумок в пао, потом под следующий шумок 50на 50 и итд. Яйценюк этого не давал сделать, потому его и выжали.
Ну вот нахрена коррупционеру госпредпритие? Он ничего не сможет производить как жеваго с украденым кразом. Вкладываться
невыгодно ибо завтра другой коррупционер отожмет от него, если заметит что краз приносит прибыль. Остается только выжимать последние соки и плакать что все убыточное и постоянно просить подачек на "производство". КРАЗ под жеваго умер. Верните
предприятие под государство с новым менеджментом. Верните украденые харьковский тракторный. Всех кто украл в расстрельные списки. Всем госпредприятиям менеджемент на коркурсной основе, если не справляются нах, и ставить всех новых.
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"Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь…"
Сразу видно, что вишкіл є. Тем более с не игрушечным, а боевым участием этих военных. Ниче парни, "сало" - нарастите. Было бы желание. Будут у ВАС и танки и много чего будет. Удачи ВАМ.
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Кто скажет материал от имени Савченко Вконтакте фейк или оригинал? "Вам народ никогда не простит..." Ссылку дают https://vk.com/hadiyasavchenko
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а хуйлам-даже-путным никто слова не давал
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Хлопці, ми за вас вболіваємо !
Щасти вам !
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Наши танкисты демонстрируют приличные результаты, - Генштаб о участии экипажей ВСУ в танковом биатлоне НАТО - Цензор.НЕТ 4131 Vedana

как Вы там?
Здесь по ТВ показывают, что в Канаде наводнение.........
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Так, Онтаріо і Квебек. Я на сході Монреаля живу, у нас - ОК (Монреаль взагалі острів) . А на заході міста - підтоплені райони, підключили військових (у колеги син в армії - то казала, що там).
Весни ще взагалі нема, все сіре, холодно. На вихідні знову заповідають дощ. Ні в кого нема енергії, хочеться сонечка і тепла.
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Путинская фсб лаборатория по разработке лжи.
Слежения за ложью это супернаука. Назвите ее ложеведение или высшее брехнярство.

Путинская лаборатория днем и ночью разрабатывают методы лжи, а что они еще умеют кроме убивать и лгать?
Если ложь проходит тесты на невидимость, на недоказуемость, на скрытость, ведет на других(провокация), на осмеяние(эта более продвинутая фишка, хуйло
еще не научилось ею пользоваться, но ее активно используют и давно), то такая ложь запускается в производство. То есть
выливается как гавно на головы украинцев. Про рашистов даже упоминать смешно. Смех-это супероружие, за ним можно прятать
все что не прячется никакими другими способами.
ПАЧЕМУ журнашлюхи ваталжеСМИ всегда быстрее всех на таких производствах лжи. Потому что нужную ложь нужно "правильно" подать, а остальные журнашлюхи ее тупо подхватывают и она "молнией" проходит по 90% умах, потом уже опровержение этой лжи задевает лишь 10%
людей, а 80% ОСТАЕТСЯ первоначальная ложь. Вот почему на всех спецоперациях спецслужб путина вата сми всегда рядом и первая - информационное оружие очень важное. ВЕЗДЕ,ГДЕ ВАТАСМИ рядом - это путинские дела. Потому убийство вороненкова
это подготовленная спецоперация, и тд.
Новый случай - ОУН и тубус гранатомета. Вата сми тоже рядом. Та же спецоперация спецслужб хуйла. Но это все до того, как
народ не поймет этого, после этого все меняется - разрабатываются новый способ лжи и вата сми уже будет заменяться якобы украинскими сми. Следите за ложью и вам откроются
некотрые тайны бытия.

Случай с провокацией на ОУН говорит о том, что ватные чекисты так же вырежут всех поляков в украине под видом добробатов, под видом "националистов". Ведь добробаты не делают провокаций в ответ. Это один из-за чего украина выигрывает битвы, но проигрывает войны.
Нету вышибания лома ломом.Ведь сбу это тупые туристы - нормального одного убили в мариуполе.
Провокации на добробаты и особенно обзывание их националистами с хорошей поддержкой на первых ватных каналах в сми и поддержкой ольгинцами это обычные ватные спецоперации.
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Молодцы хлопцы,при любом раскладе вы наши чемпионы!
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Дай нам бог хотя бы последнее место занять. Люди - золото. Но и они бессильны против тупости воров, паскуд и негодяев, вроде пашинских, порохов и муженков, усадивших их в старье...
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Цензор.НЕТВидеоОбществоНаши танкисты демонстрируют приличные результаты, - Генштаб о участии экипажей ВСУ в танковом биатлоне НАТО. ВИДЕО
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