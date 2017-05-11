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 Общество
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 С сапером 81-ой аэромобильной бригады Ростиславом Чипенко простились в Полтаве. ВИДЕО

В Полтаве в последний путь провели сапера 81-ой аэромобильной бригады Ростислава Чипенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

На войну 38-летний Ростислав Чипенко отправился осенью 2016 года, подписав контракт с ВСУ. 8 мая 2017 года сапер подорвался на мине, закрыв собой побратимов во время выполнения боевой задачи.



Отпели военного в Свято-Успенском кафедральном соборе, похоронили с почестями на Аллее Героев полтавского кладбища.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Прости, что не уберегли": сотни жителей Кривого Рога на коленях прощались с погибшим Героем - Юрием Мальковым. ФОТОрепортаж

У погибшего десантника остались жена и трое детей.
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Вічна пам"ять тобі, Козаче..
Стаю на коліна.
Сил батькам та рідним...
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підиімаітеся вже, батьку, ще е шо робити.....
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Спочивай, рідненький ! Ти віддав Батьківщині найдорожче - своє життя. І врятував побратимів.
Співчуття родині від непоправної втрати.
Спробуємо знайти інформацію, щоб допомогти дружині.
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Такие разные Украины... В одной война, кровь, убитые и раненные. Где своих украинцев хоронят склоняют колени. В другой вернувшихся с этой самой войны бьют титушки и менты, переодетые в новую полицейскую форму. В этой, другой, рыги чувствуют себя безнаказанно под прикрытием власти. В третьей - Евровидение. Что с тобой, моя страна?
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Щирі співчуття сім'ї, вічна пам'ять Герою, схиляю голову...
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Вечная и светлая память........
Пусть покоится с миром.........
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Цензор.НЕТВидеоОбществоС сапером 81-ой аэромобильной бригады Ростиславом Чипенко простились в Полтаве. ВИДЕО
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