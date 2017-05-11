 С сапером 81-ой аэромобильной бригады Ростиславом Чипенко простились в Полтаве. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".
На войну 38-летний Ростислав Чипенко отправился осенью 2016 года, подписав контракт с ВСУ. 8 мая 2017 года сапер подорвался на мине, закрыв собой побратимов во время выполнения боевой задачи.
Отпели военного в Свято-Успенском кафедральном соборе, похоронили с почестями на Аллее Героев полтавского кладбища.
У погибшего десантника остались жена и трое детей.
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Стаю на коліна.
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Співчуття родині від непоправної втрати.
Спробуємо знайти інформацію, щоб допомогти дружині.
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И прости.
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Пусть покоится с миром.........
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