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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Бондаренко Владимир (463) КГГА (1944) Кличко (2682) фальшивый диплом (14)

 Один из заместителей мэра Киева, руководитель аппарата Бондаренко имеет поддельный диплом о высшем образовании, - программа "Схемы". ВИДЕО

диплом кгга фальшивый

Руководитель аппарата Киевской горгосадминистрации Владимир Бондаренко имеет поддельный диплом бакалавра Львовского национального университета имени Ивана Франко, на основании которого он получил степень специалиста в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. В то же время высшее образование – обязательное требование для должности, которую занимает заместитель мэра Киева Виталия Кличко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании программы "Схемы", совместного проекта Радио Свобода и канала "UA:Первый".

На запрос журналистов из архива Львовского национального университета имени Ивана Франко пришел ответ, что "на основании архивных документов установлено, что Бондаренко Владимир Владимирович (26.01.1985 г.р.) не завершал обучение и не получал диплом в Львовском национальном университете имени Ивана Франко".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москаль: Дюжина депутатов Рады имеют "липовые" дипломы

Один из заместителей мэра Киева, руководитель аппарата Бондаренко имеет поддельный диплом о высшем образовании, - программа Схемы 01


Вместе с тем в 2009 году нотариально заверенную копию диплома бакалавра именно этого университета Владимир Бондаренко подавал в Институт последипломного образования Киевского национального университета им. Т. Шевченко, когда получал диплом специалиста. С этой копией журналистам дали возможность ознакомиться в киевском вузе.

Один из заместителей мэра Киева, руководитель аппарата Бондаренко имеет поддельный диплом о высшем образовании, - программа Схемы 02

Также читайте: В Киеве разоблачена подпольная типография, которая изготовляла террористам фальшивые документы, - СБУ. ФОТОрепортаж

Мэр Киева Виталий Кличко в комментарии заявил, что слова Владимира Бондаренко убедительны: "Насколько я знаю, он получал образование в городе Киеве. Я спросил его, и он сказал, что он учился в Киеве, а не во Львове. Я поверил ему на слово".

Следственный отдел главного управления Национальной полиции в Киеве сообщил "Схемам", по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 358 (подделка документов) начато уголовное производство.

По словам юриста общественной организации "Центр противодействия коррупции" Ольги Веретильник, эта статья предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет.


Информация о том, что Владимир Бондаренко учился в Львовском национальном университете им. И. Франка была указана на его странице в сети Facebook на момент назначения руководителем аппарата КГГА. На нее ссылались новостные ресурсы. Потом эта информация исчезла со страницы чиновника. В своей официальной автобиографии на сайте КГГА Бондаренко не уточняет, где получил высшее юридическое образование после школы. Согласно Закону Украины "О государственной службе" должность руководителя аппарата городской администрации требует наличие высшего образования.


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допкин герпес ,,,.черновецкий ...тоже подделали дипломы
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а шо дипломі)), главное сладно п-ть, можно и по бамажке))))
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Вот " Такое" и рулит страной и городом... Купил за свиней диплом, и еще и "дысэртацыю" защитит скоро...Бо,воно ж -" З Вєрхнім абразаванієм"!..
Срамота и позор...
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...у когось були сумніви ? вся влада з огляду на те як вони управляють країною навіть па ПТУ з трійками не тяне...хоча у кожного як мінімум по два дипломи про вищу КОНЧЕНУ освіту...
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Если проверить все дипломы ... МАМА - не горюй !
Хотя, по большому счёту в нашей стране это просто бумажка, разница только в том, что этот тип купил так сказать оптом, а те кто "учится" 5 лет покупают в рассрочку.
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памятаю як мені казав один функціонер коли ми прийшли до нього з юристом: "І я юрист....і папа мій буі юрист...і дідусь...у нас це потомственне"...
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Предельно точная цитата: "У меня есть два заместителя, четыре из которых..."
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:D

"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать" - мы университетов не кончали
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Чудові люди, вони народилися геніями, навіщо їм вчиться, вони самі вчать іншим з екранів телевізорів. Кличко теж дуже освічена людина, в перервах між боями навчався і, чудово Києвом керує.
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Срочно вызвать журналистов из "Схем" на допрос в прокуратуру.
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Ну и что ?
Виталька , он вообще давно забыл чему в школе учили ... и что - спокойно работает .
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у меня для нострификации диплома в Словакии потребовали диплом со штампами министерства образования Украины и апостиль МИД а , и все нотариально завершено нотариусами Украины и Словакии.
Может заставить всех чиновников ЗАВЕРИТЬ дипломы в министерстве образования.
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у Гройсмэна ваще нет диплома,Янукович -профессор,который в слове )(уй делал три ошибки....как показала жизнь наличие высшего образования не обязательно для того что бы стать "успешным"
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А как в слове из трёх букв сделать ЧЕТЫРЕ ошибки?
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Один из заместителей мэра Киева, руководитель аппарата Бондаренко имеет поддельный диплом о высшем образовании, - программа "Схемы" - Цензор.НЕТ 4593

Ну да. Академия. Петька сдает экзамен. Василий Ваныч - за партой. Вопрос препода к Петьке. Чем руководствуются начальники в наше время? Петька - 0I0- глаза... Василий Ваныч: "Мандатами. Мандаты, мандаты...". Петька, гневно:"Сам ты манда!" (Манда - ж.пол.орган. Точно не помню, но слово из С. Азиии) Так и тут.
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Зачем на этой должности диплом, любой баран лучше справится.
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В чем сенсация.У нас половина "элиты" дипломы купила.А детки их повально ,все дипломы украинские куплены.
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Там у всех либо поддельный, либо настоящий диплом, а знаний НЕТ.... У Кличка какой диплом?
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Помню этот хочу когда-то рассказывал, что жил в одноой комнате с Литвиным в общаге во время учебы. Невже у профессора Литвина диплом тоже фуфлоаый?
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Навіщо? А треба б було е-декларацію подивитись, та оприлюднити.
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так скоро виявиться, що в собакова підробний український паспорт
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походу, кто то, метит на место Бондаренко, вот и слили инфу журналюгам)) Можно подумать. они начали проверять весь аппарат Кличко и, оппа, сразу удача)
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тоже прохфэсор видать.... наверное т.ж. ахметову полюбляет...))
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можно отучиться в ВУЗе, но все оценки себе покупать. И что получается? Диплом есть, а знаний нет, ибо оценки все куплены.
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Знов "новиємаладиєлітца" запалились?

Так вони всі проходили разом з Кличком і партією "Удар" кастінг у Фірташа в віденськіх офісах...
Тому так і живем!!!
Один из заместителей мэра Киева, руководитель аппарата Бондаренко имеет поддельный диплом о высшем образовании, - программа "Схемы" - Цензор.НЕТ 7662
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияОдин из заместителей мэра Киева, руководитель аппарата Бондаренко имеет поддельный диплом о высшем образовании, - программа "Схемы". ВИДЕО
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