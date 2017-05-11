 Один из заместителей мэра Киева, руководитель аппарата Бондаренко имеет поддельный диплом о высшем образовании, - программа "Схемы". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании программы "Схемы", совместного проекта Радио Свобода и канала "UA:Первый".
На запрос журналистов из архива Львовского национального университета имени Ивана Франко пришел ответ, что "на основании архивных документов установлено, что Бондаренко Владимир Владимирович (26.01.1985 г.р.) не завершал обучение и не получал диплом в Львовском национальном университете имени Ивана Франко".
Вместе с тем в 2009 году нотариально заверенную копию диплома бакалавра именно этого университета Владимир Бондаренко подавал в Институт последипломного образования Киевского национального университета им. Т. Шевченко, когда получал диплом специалиста. С этой копией журналистам дали возможность ознакомиться в киевском вузе.
Мэр Киева Виталий Кличко в комментарии заявил, что слова Владимира Бондаренко убедительны: "Насколько я знаю, он получал образование в городе Киеве. Я спросил его, и он сказал, что он учился в Киеве, а не во Львове. Я поверил ему на слово".
Следственный отдел главного управления Национальной полиции в Киеве сообщил "Схемам", по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 358 (подделка документов) начато уголовное производство.
По словам юриста общественной организации "Центр противодействия коррупции" Ольги Веретильник, эта статья предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Информация о том, что Владимир Бондаренко учился в Львовском национальном университете им. И. Франка была указана на его странице в сети Facebook на момент назначения руководителем аппарата КГГА. На нее ссылались новостные ресурсы. Потом эта информация исчезла со страницы чиновника. В своей официальной автобиографии на сайте КГГА Бондаренко не уточняет, где получил высшее юридическое образование после школы. Согласно Закону Украины "О государственной службе" должность руководителя аппарата городской администрации требует наличие высшего образования.
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Срамота и позор...
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Хотя, по большому счёту в нашей стране это просто бумажка, разница только в том, что этот тип купил так сказать оптом, а те кто "учится" 5 лет покупают в рассрочку.
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"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать" - мы университетов не кончали
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Виталька , он вообще давно забыл чему в школе учили ... и что - спокойно работает .
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Может заставить всех чиновников ЗАВЕРИТЬ дипломы в министерстве образования.
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Ну да. Академия. Петька сдает экзамен. Василий Ваныч - за партой. Вопрос препода к Петьке. Чем руководствуются начальники в наше время? Петька - 0I0- глаза... Василий Ваныч: "Мандатами. Мандаты, мандаты...". Петька, гневно:"Сам ты манда!" (Манда - ж.пол.орган. Точно не помню, но слово из С. Азиии) Так и тут.
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Так вони всі проходили разом з Кличком і партією "Удар" кастінг у Фірташа в віденськіх офісах...
Тому так і живем!!!
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