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Все про:Молдова (772) Путин (23731) Додон (52)

 "Додон - слуга Путина": в Молдове прошли акции протеста против сближения с РФ. ВИДЕО

додон

Представители молодежного движения Либеральной партии встретили президента Молдовы Игоря Додона в Международном аэропорту Кишинева протестом.

Об этом сообщил глава либералов Михай Гимпу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

Также читайте: Додон назвал неприемлемым вступление Молдовы в НАТО

Участники акции выразили недовольство поездкой главы государства в Москву на парад Победы. Либералы пришли вечером, 10 мая, в аэропорт с плакатами "Додон - слуга Путина", "Додон, твой дом - Москва", "Додин предатель". Участники акции также принесли на протест вещи для переезда Додона в Москву.

Либеральная партия (ЛП) также вчера осудила участие российских войск в параде в Тирасполе 9 мая. В ЛП отметили, что в Приднестровье проигнорировали заявление министерства иностранных дел и европейской интеграции, которое выступило против участия оперативной группы российских войск в Приднестровье в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы.



"В то время как оперативная группа российских войск шла маршем по улицам Тирасполя, Игорь Додон развлекался на военном параде в Москве и пил шампанское с Владимиром Путиным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Додон стал единственным иностранным лидером, посетившим Москву на День Победы в этом году

По словам либералов, подобные действия противоречат выполнению взятых Россией обязательств в рамках международного права. "Мы обращаемся к компетентным органам Молдовы с требованием начать уголовное расследование и привлечь к ответственности лиц, виновных в нарушении суверенитета РМ, включая Игоря Додона - за измену Родине", - говорится в сообщении ЛП.
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Не удивлюсь, если со временем выяснится связь Додона с КГБ-ФСБ.
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Что значит "со временем выяснится связь Додона с КГБ-ФСБ"? ДА ТА СВЯЗЬ У НЕГО НА РОЖЕ НАПИСАНА, НАВЕЧНО!!!
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слуга , слуга ,. ))) , . , и исчо, , , путин..--..рука кремля , , да и хуйло . к тому же. ,,,
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Молдаване,та скидывайте вы этого усратого Додона,пока он не укоренился.
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додон содержантка путинская! рожа чуть ли не трескается ,молдоване отправте этого сексота в москву .пусть там живет ублюдок или притащит вам войну в дом !!
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Мы в Украине очень ждали этой ответной реакции молдован.
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мы статью подберем ,,, , лишь бы человек хорпоший попался ,,,. ( глеб жеглов )
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Заголовок видео "Dodon huiduit..." Мне нравится, как молдавское "освистали" звучит (и пишется). В данном контексте - самое уместное слово.
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пора и в Украине акции против слуги хуйла проводить
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Против всех слуг акций не хватит.
Нужно открывать акционерное общество.
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""Додон - слуга Путина": в Молдове прошли акции протеста против сближения с РФ"
Слуга? Наложница!
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Когда узнал,что кроме этого Гон дона никто к Пуйлу не приехал,то ржал до упаду!
А как потом песков выкручивался,как уж,это тоже что-то с чем то!
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Даже из Африки не приехали
Это уже хуже цирка.
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для этого нужно было правильно пройти тесты... дурдон их один прошел...остальные не смогли... все было так:

"Додон - слуга Путина": в Молдове прошли акции протеста против сближения с РФ - Цензор.НЕТ 8461
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Украина предоставила финансовую помощь Молдове, а оно сближается с парашей.
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А финансовая помощь сближается с тем кому её предоставили.
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У нас война и сепарские шабаши по всей Украине, а шоколядная мразь нагло улыбаеца и Евровидинье смотрит, и никакой реакции вроде так и должно быть. Шоколядный выродок проблемы не видит..ну сепары тай сепары..
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что для путина додон?
в зоопарке думал слон
не сердитесь на слона
понял он в чем слов игра
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Того Додона заклевал золотой петушок. А этого, чувствую, клюнет петух из говна.
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"Пипи Ся"- такое название для авианосца победило в Китае. В переводе с китайского это ротоногий рак, но вот почему китайцы решили так назвать новый авианосец не совсем понятно. Может это их ответ путину по Дальнему востоку?
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в дохлом СССРе было 4 миллиона стукачей и они не хотят другой власти кроме Путлерской,Иначе разоблачат,люстрация и виселица...
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Первый канал, "Первая студия" (оригинально назвали) Сейчас. Вы еще успеете увидеть как какой-то иностранец назвал Лимонова "этот с козлиной бородой".

А это в довесок
"Додон - слуга Путина": в Молдове прошли акции протеста против сближения с РФ - Цензор.НЕТ 5275
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Поздно очухались,надо было идти на выборы и укрепить прозападный вектор развития своей страны.Там многие заробитчане проигнорировали волеизъявление в выборе президента.На самом деле это урок украинцам.
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Помоему уж ближе к ЕС страны нет, кстати у них тоже безвизовый режим
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Не понимаю как можно быть президентом страны и сливать ее зная что с Молдовой может приключиться Приднестровье , что ты можешь отдать ее в лапы хуйла которому нужен только военный плацдарм что бы оккупировать все большие территории , грабя их. Или и у Додона прошлое януковоща-3 ходки за шапку и повариха
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Бог шельму метит. У меня только одна рифма в голову лезет - додон - ган . он.
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Додон - слуга Путина": в Молдове прошли акции протеста против сближения с РФ. Так это молдаване еще не осознали полноты своего счастья в ТС. Это и совместные с россией конкурсы по лепке петушка из российского навоза. Это и российские зеленые человечьки на защите всего русского от молдавских бенедеровцев. И еще много всяких радостей о которых каждый день им будут рассказывать по кисель тв.
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Понятно и без перевода название видео. Додон хуйдуит... Совпадение? Не думаю...
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Поздно молдаване спохватились. Теперь рабство .
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Ты полномочия президента Молдовы прочти.....до рабства там как до Пекина рачки...бустрее долдона уберут....
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А кто им, сирым да убогим Ган Додона президентом выбрал? Одни на голосование забили, другие агитацию провалили, третьи дурика включили. В результате получился Додон. Впрочем, мы тоже так можем. А потом плачемся.
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Дорогие Додон отрабативает милиончики Путина за 5 лет нахапает в овшори поставит а народ как бидло. Играют милиони и ненада много трудится .
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ну, акции чуть запоздалые. Им время было - в период избирательной компании. Щас то чё, трамвай ушел...
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Не совсем так. Молдова по действующей конституции - парламентская республика (чего и Украине желаю!). Роль Президента в Молдове в основном чисто символическая и церемониальная. Скоро будут очередные парламентские выборы - вот там очень важно, чтобы "социалистов" во главе с Додоном и Гречаной избиратели хорошо прокатили. Чем перед этим Додон себя больше скомпрометирует, тем для Молдовы лучше.
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для справки, чтобы повторно не желать того, что уже есть. В Украине - парламентско-президентская форма правления ))))))))))
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Если бы хуйло кредит не дало, и наш цыган бы прикатил.
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Жаль что такое короткое видео, всего на 33 минуты
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Житель города Вязьмы Смоленской области сжег супругу, показывая трюк с огнем. ЧП случилось во время употребления спиртных напитков.
В отношении 33-летнего мужчины, который 15 апреля во время застолья показал трюк с выдуванием огня, возбуждено уголовное дело. "Он набрал в рот спиртосодержащую жидкость, поднес к губам зажигалку, после чего подул на огонь", - сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России. Пламя попало на сидевшую рядом жену. Она получила ожоги почти 90% поверхности тела и через три дня скончалась в районной больнице. Жителю Вязьмы вменяется статья "Причинение смерти по неосторожности", ему грозит два года тюрьмы.
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Говорят не подобает Дундуку такая честь АС Пушкин
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Додон держится, пока стоит Путин. Заменив фамилии этих деятелей на прозвища, данные им народом, получим тоже верное выражение. Ибо народ не ошибается.
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Похоже молдове придется заплатить беспорядками за слабость избрать Додона, как нам пришлось заплатить за слабость избрать Януковича.
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежом"Додон - слуга Путина": в Молдове прошли акции протеста против сближения с РФ. ВИДЕО
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