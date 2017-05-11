 "Додон - слуга Путина": в Молдове прошли акции протеста против сближения с РФ. ВИДЕО

Об этом сообщил глава либералов Михай Гимпу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.
Участники акции выразили недовольство поездкой главы государства в Москву на парад Победы. Либералы пришли вечером, 10 мая, в аэропорт с плакатами "Додон - слуга Путина", "Додон, твой дом - Москва", "Додин предатель". Участники акции также принесли на протест вещи для переезда Додона в Москву.
Либеральная партия (ЛП) также вчера осудила участие российских войск в параде в Тирасполе 9 мая. В ЛП отметили, что в Приднестровье проигнорировали заявление министерства иностранных дел и европейской интеграции, которое выступило против участия оперативной группы российских войск в Приднестровье в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы.
"В то время как оперативная группа российских войск шла маршем по улицам Тирасполя, Игорь Додон развлекался на военном параде в Москве и пил шампанское с Владимиром Путиным.
По словам либералов, подобные действия противоречат выполнению взятых Россией обязательств в рамках международного права. "Мы обращаемся к компетентным органам Молдовы с требованием начать уголовное расследование и привлечь к ответственности лиц, виновных в нарушении суверенитета РМ, включая Игоря Додона - за измену Родине", - говорится в сообщении ЛП.
5244 65
"Бессмертный полк" - это фальшивое шоу в ублюдочной РФ" - российский террорист Гиркин(102)
"Мы выполняли волю Путина и Суркова", - признание организатора незаконного "референдума" на оккупированном Донбассе Александрова. ФОТОфакт(27)
Путин и Трамп встретятся в Германии в первой декаде июля, - Лавров(219)
Бессмертный клоп. Путинское "победоносие" в ФОТОжабах(52)
Путин затевает новую игру(0)
"Коля, звони в полицию! На 17-й авеню снова висит путинская кагэбэшная тряпка! Напротив русского магазина", - конфликт в Сан-Франциско из-за "георгиевской ленты". ВИДЕО(192)
Путин проигнорировал Порошенко и Маргвелашвили в приветственном обращении по случаю годовщины победы над нацизмом(285)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Нужно открывать акционерное общество.
Ответить
Слуга? Наложница!
Ответить
А как потом песков выкручивался,как уж,это тоже что-то с чем то!
Ответить
Это уже хуже цирка.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
в зоопарке думал слон
не сердитесь на слона
понял он в чем слов игра
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А это в довесок
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ГанДодона президентом выбрал? Одни на голосование забили, другие агитацию провалили, третьи дурика включили. В результате получился Додон. Впрочем, мы тоже так можем. А потом плачемся.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
но зато есть, а это уже хорошо !
Ответить
Ответить
Ответить
До каких пор украинцы будут содержать своих недругов?
Ответить
В отношении 33-летнего мужчины, который 15 апреля во время застолья показал трюк с выдуванием огня, возбуждено уголовное дело. "Он набрал в рот спиртосодержащую жидкость, поднес к губам зажигалку, после чего подул на огонь", - сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России. Пламя попало на сидевшую рядом жену. Она получила ожоги почти 90% поверхности тела и через три дня скончалась в районной больнице. Жителю Вязьмы вменяется статья "Причинение смерти по неосторожности", ему грозит два года тюрьмы.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить