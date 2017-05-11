На острове Хортица в Запорожье подняли флаг Евросоюза. ВИДЕО
На острове Хортица в Запорожье активисты и представители Нацгвардии подняли флаг Евросоюза.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, на флагшток высотой 90 метров повесили флаг размером 4 на шесть метров.
В акции приняли участие около двухсот человек. Среди них военные и демобилизованные бойцы. Во время поднятия флага активисты исполнили гимн Украины, а потом прозвучала "Ода радости" Бетховена - гимн ЕС.
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