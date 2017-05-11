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Во Львове начали праздновать "безвиз" с Евросоюзом. ВИДЕО
Во Львове начались праздничные мероприятия по поводу принятия решения о безвизовом режиме между Украиной и Евросоюзом.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, около 200 горожан - в основном студенты, собрались для празднования возле здания обладминистрации. В честь решения о безвизе участники праздника устроили флешмоб и выпустили в небо полсотни синих воздушных шаров. Оркестр и хор исполнили гимн Украины и ЕС.
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Поздравляю.
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В китайской провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны журналисты обнаружили чучела вместо пограничников на участке российской границы. Соответствующие снимки опубликованы на сайте News.voc.com.cn.
На фотографиях, сделанных на максимальном "зуме" на речном участке границы по фарватеру Амура, видно, что на пограничной вышке стоит чучело в старой военной форме.
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Лентач @oldLentach
Будни сверхдержавы: на Ямале дети застряли на льдине в луже посреди двора. Пришлось вызывать спасателей МЧС
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дети пусть занимаются объединением Украины и Европы.
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главное что бы подальше от совкового наследства и истории.
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понимаю я о чем ты говоришь, понимаю.
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Думаю,что нет! У них же есть паспоррты Дыныры и Лыныры с безвизом в осетию,абхазию и мордор.
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им селёдки пайками выдавать на раздаче будут..
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Все будет у вас хорошо.Не обращайте внимания на высеры разных придурков.
Это они от злости и зависти. Просто радуйтесь что вас мир принимает как своих.
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автобус Киев-Краков
автобус до Кракова стоит 200 грн. Средняя з/п в Киеве 11 тыс. грн. Как думаете, сможет средний киевлянин съездить в Краков, посмотреть королевский дворец.
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