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 Политика Украины, Общество
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Все про:виза (998) Львов (3427) праздник (1535) визовый режим (364) Евросоюз (11789)

 Во Львове начали праздновать "безвиз" с Евросоюзом. ВИДЕО

Во Львове начались праздничные мероприятия по поводу принятия решения о безвизовом режиме между Украиной и Евросоюзом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, около 200 горожан - в основном студенты, собрались для празднования возле здания обладминистрации. В честь решения о безвизе участники праздника устроили флешмоб и выпустили в небо полсотни синих воздушных шаров. Оркестр и хор исполнили гимн Украины и ЕС.

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Смехота да и только!
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Не скажи. Есть такие студенты, шо иному предпринимателю фору дадут легко.
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перед Садовым открываются новые горизонты по экспорту стратегического сырья в Европу
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молодёжь Львова радуется, может ещё потому что смогут видеться в с родителям что постоянно в ЕС на заработках
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не секрет, что в западных областях многие работают в Польше Италии Португалии, а в восточных в России, что не делает чести украинской власти конечно
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не секрет что кусок Сибири уже Китаю подарено, что говорит о том что там даже русским уже делать нечего.
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Всех так называемых русских, захватчиков тех земель китайци давно уже там поспаивали. На, Ванька, бухай, широкая душа, цироз в 30 лет. И никакой войны.
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вово! а русские бабы мечтают за китайца за муж выйти и детей от него нарожать.
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Не секрет, что на пограничных вышках на Дальнем Востоке часто вместо бойцов СТОЯТ МАНЕКЕНЫ - банально нет людей!!!

В китайской провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны журналисты обнаружили чучела вместо пограничников на участке российской границы. Соответствующие снимки опубликованы на сайте News.voc.com.cn.
На фотографиях, сделанных на максимальном "зуме" на речном участке границы по фарватеру Амура, видно, что на пограничной вышке стоит чучело в старой военной форме. Во Львове начали праздновать "безвиз" с Евросоюзом - Цензор.НЕТ 9577
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Зато великая честь была сдыхать от безсанитарии и условий жизни на БАМ, Целине, Уренгое. А кто не понимал политики великой партиии, то всегда мог позагарать в тюрмах под Воркутой. Как много они потеряют!
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стыдно работать за копейки
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Честно зарабатывают своим трудом,в отличии от тупорылых даунбасят,решивших продать Украину пуйлу за кусок вонючей колбасы и пенсии с карманов дураков рассенцев
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молодежь радуется потому что теперь должен быть виз с мордвой.
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должен быть а его нету и пока что украинская власть и не заикается про визы с Россией
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будет, будет. вот увидишь пуйло сам этого начнет просить.
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вообще то этот безвиз не дает права на работу в ЕС) А так же на учебу)..... Только поехать деньги потратить на отдых) Поздравляем всех) Теперь те у кого есть деньги на отдых за границей смогут сэкономить несколько евро на пошлине))) Остальная часть населения продолжает сосать))
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Безвиз, это когда тебе доверяют как нормальному соседу и пускают без унизительных проверок, только потому, что ты из приличной страны в гости, отдохнуть или поговорить по работе. А платить за работу и обучать это немного другой уровеннь отношений и потребностей.
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ну так как кричали на майдане? Не хотим таежный союз. Хотим безвиз что бы работать и учиться в ес. А в итоге получилось что только съездить потратить деньги можно по безвизу. То есть богачи в плюсе, остальные сосут. Мне вот интересно, страну разрушили ради этой экономии нескольких евро? Ради чего все это было? Жопы на золотых унитазах как сидели так и сидят.... Только хуже стало. Зарплаты, коммуналка.... Сейчас начнут визжать что кацап типа, но подумайте сколько бабла страна теперь должна? И что за эти транши сделано? Бабло распилено, а нашим детям и внукам придется отдавать эти долги.... А вы радуетесь, что богатеи теперь смогут съэкономить на визе при поездке на курорт..... Круто.
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Потому что, банду овоща нужно было расстрелять или повесить, тогда бы и следующие помнили и боялись, а вышло поменяли зека на барыгу и сидим тихонько, надеясь что прилетит волшебник и и сделает за нас чудо.
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Олег Андрощуку: ты немного не прав, говоря мягко. Моя жена в 90-2000-ные без всякого безвиза объездила из Украины всю Европу, без каких-либо проблем. Месяцами там была - училась, отдыхала, лечилась, по работе...Проблемы (и то небольшие) были у меня (финансовые - хотелось дать ей побольше). Сейчас - да, проблемы такой ("дать побольше") уже нет...но есть "безвиз". Мне радоваться?
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Тебе не радоваться, тебе грустить, видимо. Мою жену вот никак без визы пускать не хотели, приходилось ее делать. Я порадуюсь за себя.
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А я - и грущу, Олег! Но ты не только радуйся, ты поинтересуйся, сколько всего (кроме визы) надо будет, что бы мотнуться в Европу...а потом и поговорим.
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То есть раньше, до безвиза туда на шару ездили или как?
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А из деревни Гадюкино вологодской области хрен выедешь дорогу размыло дождем!
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МЧС России срочно отправил гуманитарную колонну с фунфыриками, надо ж народ поддержать!
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Мчсрасіі зараз не може, воно зайнято айсбергами у калюжах.

Лентач‏ @oldLentach

Будни сверхдержавы: на Ямале дети застряли на льдине в луже посреди двора. Пришлось вызывать спасателей МЧС

Во Львове начали праздновать "безвиз" с Евросоюзом - Цензор.НЕТ 8034
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есть в стране все-таки огромный ресурс для АТО, таким скажи - все бросят и пойдут на Донбасс Украину защищать.
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там есть кому их защищать, не переживай.
дети пусть занимаются объединением Украины и Европы.
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вот только не надо эмоций влюбчивой вороны, ЕС это конечно хорошо, но только до тех пор, пока Украине не плохо, праздновал бы ЕС вместе с нами я бы и сам веселился бы
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та не переживай ты так, у нас все буде добре, за тебя не гарантирую.
главное что бы подальше от совкового наследства и истории.
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ты за себя хотя бы загарантируй, я и то рад буду, а то видали уже таких пылких и что с ними бывает в припадке доверчивости, историю Украины надо помнить всегда, и даже в мелочах не забывать, чтобы после праздников не пришло тяжелое похмелье.
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после Будапештского меморандума на гарантии могут только дураки полагаться, не забывай историю я тебе говорю, там ответы на все возможные фантазии уже есть
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ты чего такой сложный?
понимаю я о чем ты говоришь, понимаю.
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Вот тебе Ильчук возьмем окопы копать. Или ты тут казачек запоребриковский?
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ты взялку себе сначала отрасти прежде чем незнакомым людям такое обещать, подпоребриковский шустрик, а то ведь может статься, что берешь на себя сильно много по глупости
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А шо так зашевелился, то столько людей в АТО посылал - давай пример подавай. Вот сидишь без дела в Цензоре, как жить другим рассказываешь, куда ити им указываеш.
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сможешь доделать мое дело так я с удовольствием пример подам, но ты и своего-то дела не доделал, а туда же, про примеры рассказываешь. И не стыдно тебе?
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Какое твое дело, посты в Цензоре постить? Да ну нафиг такое дело
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)))я ж не боевая лошадь, чтобы сутками в строю стоять, "после боя сердце просит музыки вдвойне", вот, бывает, на Цензоре и развлекаюсь. Тебе-то что до того?
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А в лугандоне праздновать будут?
Думаю,что нет! У них же есть паспоррты Дыныры и Лыныры с безвизом в осетию,абхазию и мордор.
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дырявым безвиз не положен..
им селёдки пайками выдавать на раздаче будут..
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Да Львов и так нормально ездит в Европу, независимо от так называемого "безвиза".
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Только постоянно к консулу в Киев мотались доказывать, что они люди.
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При чем здесь обижать. Поедьте на бла-бла карес Киева в сторону Львова, большой процент возвращается с Киева от консулов с продлением визы.
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Поздравляю украинцевю!!!!!!!
Все будет у вас хорошо.Не обращайте внимания на высеры разных придурков.
Это они от злости и зависти. Просто радуйтесь что вас мир принимает как своих.
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Всегда думал, что Львову от безвиза ни холодно ни жарко, они всю жизнь через день в Европу ездят как в магазин...
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Потроху ми перестаємо бути рибками в акваріумі.
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вот и я понять не могу, отдых требует денег и не малых для украинца, и тут какие то 50 евро на визу вообще ни очем. зато с визо ни кто досконально проверять не будет. теперь же мало того что новый паспарт делай, а он стоит примерно таже виза, плюс предоставить документы практически теже что и на визу, но только теперь на границе. а таможня она везде одинакова.
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С таким "безвизом" + инструмент отмены его в любой момент пусть ездят сами, кто его нам дает. Украинцы заслуживают настоящий, а не виртуальный.
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Можете не ездить, другие поедут. А заслуживает того, что заслуживаем.
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Троли подняли вой, мол, безвиз неправильный. Денег на поездку все равно нет и т.д. Кремлевские кураторы приказали петь про зраду.

Троляки, смотрите:

автобус Киев-Краков

автобус до Кракова стоит 200 грн. Средняя з/п в Киеве 11 тыс. грн. Как думаете, сможет средний киевлянин съездить в Краков, посмотреть королевский дворец.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВо Львове начали праздновать "безвиз" с Евросоюзом. ВИДЕО
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