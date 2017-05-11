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 Политика Украины
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Все про:Коханивский (34) ОУН (141) Нацполиция (7304) Олег Богачук (447)

 Коханивский подтвердил наличие в офисе ОУН тубуса гранатомета: "Ребята высовывали этот тубус, чтобы напугать ментов". ВИДЕО

Лидер ОУН Николай Коханивский объяснил появление в окне офиса организации человека с тубусом от гранатомета во время столкновений 9 мая желанием "напугать" блокировавших здание полицейских.

Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Коханивский пояснил, что полиция в тот день с утра заблокировала членов ОУН в их офисе на улице Мазепы, чтобы не пропустить националистов на акцию, где те планировали "срывать запрещенную символику" и в целом препятствовать шествию "путинского так называемого Бессмертного полка".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В окне офиса стоял человек в маске, на плече у него был гранатомет, - Аваков о штурме полицией офиса ОУН в Киеве. ВИДЕО

"Внизу стояли бойцы спецподразделения. У нас в штабе есть музей. Там есть тубусы, каски. Ребята высовывали этот тубус, чтобы напугать ментов (полицейских. - Ред.)", - сказал лидер ОУН.

По его мнению, полиция штурмовала бы офис, даже если бы инцидента с гранатометом не произошло. "Что касается человека с гранатометом, эта версия у полиции возникла только сегодня. Хотя тубус действительно был. Но если бы его не было, штурм все равно бы был", - отметил Коханивский.

"Все равно бы штурмовали и сказали, что нашли взрывчатку. Слава богу, что ребята высовывали этот тубус, потому что если бы его не было, у нас "нашли бы" тонну взрывчатки. Не было никаких понятых. Людей сразу прибили, вывели, а потом они занесли бы туда все, что угодно. Поэтому тубус спас нас от более тяжелой статьи", - добавил он.

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Видео Олег Богачук

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Это подло и низко", - Рева сообщил, что провокацию с гранатометом в киевском офисе ОУН транслировал телеканал Russia Today

Также, по словам Коханивского, во время штурма полицейские якобы изъяли в офисе компьютеры, деньги, мобильные телефоны. "Естественно, нам никто ничего не вернет. Это уже не первый раз происходит", - добавил лидер ОУН. Он также сообщил, что почти всех задержанных 9 мая в офисе организации уже отпустили, одному ОУНовцу избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сегодня, 11 мая, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сотрудники полиции штурмовали офис ОУН в Киеве, потому что увидели в его окне человека с предметом, якобы похожим на гранатомет.

Как сообщалось ранее, двое активистов ОУН, задержанных полицией 9 мая в Киеве, были госпитализированы.
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Так бы рыпались на фронте или 2014 г. .Прокладки .
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Вместо того, чтобы начать РЕАЛЬНО карать рыгов, они "пугают" ментов не заряженными трубами и отталкивают от себя сторонников....... Нет слов......
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вы, кретины безмозглые, никак не можете понять, што это все ПОСЛЕДСТВИЯ преступных действий/бездействия мусоров, органів виконачої влади та перших осіб держави.
если бы одни уе6аны запретили этот шабаш победобесия (или хотя бы перенесли его куда-то в специально выделенное стойло), а другие уе6аны (в форме) проследили за выполнением этого запрета - ничего бы этого не случилось.
но вы же тупые мрази, которым дебилизор заменяет мозг и вы думаете исключительно теми категриями, которые вам втюхивает минстець и прочая инфо-пи3дота)
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Стьопа, смотри не захлебнись своим же гауном. Коханивский подтвердил наличие в офисе ОУН тубуса гранатомета: "Ребята высовывали этот тубус, чтобы напугать ментов" - Цензор.НЕТ 9364 Даже дискутировать с таким полудурком лень. Коханивский подтвердил наличие в офисе ОУН тубуса гранатомета: "Ребята высовывали этот тубус, чтобы напугать ментов" - Цензор.НЕТ 9364
Кстати, за шторкой, небойсь, галочку ствил за "однотуровый Апач"? А теперь верещишь, как хряк недорезанный? Все вопрёсы К СЕБЕ, любимому. Коханивский подтвердил наличие в офисе ОУН тубуса гранатомета: "Ребята высовывали этот тубус, чтобы напугать ментов" - Цензор.НЕТ 9364
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Особенностью всех маргинальных движений, как правых, так и левых,-это притягивание как магнитом, всяких, не вполне адекватно мыслящих товарищей... Они б еще очередь холостыми дали
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даже не так...производство гэбней через лево и право радикалов множества неадекватов.
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Бессмертный путинский полк ходит по городам Украины,в дыре военный парад российской техники , а по телевизору показывают героический штурм офиса ОУН полицией,которая спасает людей от закидывания овощами, дымовой шашки и тубуса.
Это какой то сюр.
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а ты просчитай возможные угрозы от колорадской ленточки и гранатомета? я бы тоже ипанул по этому "офису" с неадекватами.
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вы, кретины безмозглые, никак не можете понять, што это все ПОСЛЕДСТВИЯ преступных действий/бездействия мусоров, органів виконачої влади та перших осіб держави.
если бы одни уе6аны запретили этот шабаш победобесия (или хотя бы перенесли его куда-то в специально выделенное стойло), а другие уе6аны (в форме) проследили за выполнением этого запрета - ничего бы этого не случилось.
но вы же тупые мрази, которым дебилизор заменяет мозг и вы думаете исключительно теми категриями, которые вам втюхивает минстець и прочая инфо-пи3дота)
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Угм... А вспомни с чего все начиналось на Донбассе. Не с этой ли колорадской ленточки? Поступок с тубусом далеко не самый умный, но ... полиция, имея под носом настоящий ватный шабаш с участием титушек, караулила офис ОНУ? Чтобы они, не дай бог, не вышли на демонстрацию? А вате в месте с титушками можно было? Странный ход мыслей у правоохранителей.
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На Донбассе начиналось всё значительно раньше и не с колорадской ленточки, девушка
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Я в курсе. Колорадскую ленту назвала как пример вроде бы безобидных действий. А чем закончилось? Событий 8 и 9 мая нельзя неооценивать.
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З цего випадка робим висновок : в ОУН є засланий козачок (здав що то просто туба) , а можливо й гірше , сам атаман,Коханівський,має особливе завдання й діє за згодою влади . Певно, можна ще списати на людську дурість(вирішили налякати ментів) ,та шось дуже по дитячому вийшло , при тому з дорослими наслідками .
Але мєнти безстрашні , з гумовими кийками проти гранотомета .....нах Україні Альфа,Корд чи інші специ ? Хватить Авакова і Геращенка .
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придурки обговорюють людей.
люди середнього розуму намагаються слідкувати за подіями.
розумні люди аналізують тренди.
то ж якби ти був розумною людиною, ти б задав собі питання, чому взагалі в центрі столиці воюючої держави виникла така ситуація, кому це потрібно, чому саме зараз, і хто в цьому безладі винен?
але ж ви примітивні дурні. вам інфо-гівна з мінстеця навалили на лопатах - ви й жерете.
смачного, імбецили)
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Отут пес і закопаний - з гумовими кийками проти гранотомета. Бо добре знали відважні менти, що жодного гранатомета там і близько нема.
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Что за хна ,, кто ему совет или указ дал в окно вылезти с пукалкой, трубой ??? Странно даже что живой остался !!!
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Ой, мля... Что мусора, что Коханивський - два сапога пара. Еще б муляж АК из окна продемонстрировал
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Как говорится иногда враги наносят меньший вред,чем свои полезные идиоты!!!
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В донецке тоже думали,шо колорадка это нормально и ничего страшного,с нее все начиналось,но потом пришли с автоматами и начали убивать,и пофиг ходил ты на референдум,за ты,или против,а вы тут пустую трубу обсуждаете и сретесь,не это надо обсуждать
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В США эта выходка была бы последней - сработал бы снайпер. Чем он хвастается? Тем, что провокация не удалась?
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В США все лица, работающие на уничтожение государства (такие, как наши рыги) давно уже грели бы нары.
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Работа правоохранительных органов США? Наверное, связано, раз ты пишешь.
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В Канаде кстати тоже, и в Британии. А если по теме, хвастается (не он, а оно), что либо провокатор, либо имбецил, честно признаюсь, даже не знаю что хуже.
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США как-то связано с Украиной? На госдеп работаешь?
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І що, менти з кийками пішли на гранатомет? Такі герої, чи такі дурні? Та ні одне, ні друге, просто знали, що ніякого гранатомета там і близько не було. От і все. Якби у них було хоч найменше підозріння на те, що це таки гранатомет, то так би і зробили - викликали б снайпера, а не перлися двері ламати. Витівка з тубусом не наймудріша, але для чого зчиняти бурю в склянці води? Щоб відволіктиувагу від недавнього кацапського шабашу?
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Когда местные чиновники в адеквате: Херсон и Волноваха в День памяти (фото)

9 травня... Це Херсон...
Коли мер міста-патріот, немає місця сепарськой мразі!
Коханивский подтвердил наличие в офисе ОУН тубуса гранатомета: "Ребята высовывали этот тубус, чтобы напугать ментов" - Цензор.НЕТ 115

Коханивский подтвердил наличие в офисе ОУН тубуса гранатомета: "Ребята высовывали этот тубус, чтобы напугать ментов" - Цензор.НЕТ 2897

Коханивский подтвердил наличие в офисе ОУН тубуса гранатомета: "Ребята высовывали этот тубус, чтобы напугать ментов" - Цензор.НЕТ 7610

Коханивский подтвердил наличие в офисе ОУН тубуса гранатомета: "Ребята высовывали этот тубус, чтобы напугать ментов" - Цензор.НЕТ 7828

Волноваха вчера. Тысячи людей, никаких колорадских лент и ватных мразей.
Коханивский подтвердил наличие в офисе ОУН тубуса гранатомета: "Ребята высовывали этот тубус, чтобы напугать ментов" - Цензор.НЕТ 2983
Коханивский подтвердил наличие в офисе ОУН тубуса гранатомета: "Ребята высовывали этот тубус, чтобы напугать ментов" - Цензор.НЕТ 7904
Коханивский подтвердил наличие в офисе ОУН тубуса гранатомета: "Ребята высовывали этот тубус, чтобы напугать ментов" - Цензор.НЕТ 2074
Коханивский подтвердил наличие в офисе ОУН тубуса гранатомета: "Ребята высовывали этот тубус, чтобы напугать ментов" - Цензор.НЕТ 5075
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Судя по видео парень с тубусом целился не в мусоров, а прямо в объектив прокацапского оператора
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кто платит тот и музыку заказывает. А зачем пустой трубой целится в кацапских журнашлюх?
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Лякали "ментів", а самі злякалися. Шкода, що мало вам дали. Не лізьте туди, куди вас не запрошують. А зібралися люди на мирну демонстрацію, то не заважайте. Що вони вам зробили поганого?
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Вобщем приложили все усилия что бы отмазать ментовский штурм.
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Приложили все усилия, чтоб выставить себя идиотами.
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Так весело еще никто мусаров не пугал , осталось юмористам зубы пособирать...
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Взагалі то в цілому світі поліція, якщо бачить муляж зброї, то спочатку стріляє, а потім арештовує (якщо живий) дебіла, який цю зброю тримав.
Жаль, що наші націоналісти дебіли.
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у нас в Канаде (не знаю откуда именно из Канады лично Вы), но был случай, пару лет назад, когда мужик при заполнении миграционной карты начал нервничать и его "успокоили" (навсегда) из тазеров, интересно даже, чтобы там у нас сделали с такими кретинами с тубусами.
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А что было бы у вас в Канаде, если бы на улицах прошел такой вот ватный шабаш с титушками за компанию?
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-ну, кацапи з колорадськими тряпками і тут світяться під час побєдобєсія періодично, пару чоловік звичайно. Хоча кацап він і в Канаді кацап - кримнаш і всє дєла..... Причому практично всі. Якого хуя приїхали страдати в країну НАТО - не можу зрозуміти...........
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Тю, думайте не проходят, ещё как, правда там пару калек-имбецилов соберётся и всё.
И не путайте события в Днепре, с событиями в Киеве, произошедшими (вот так совпадение) прямо на камеру, да ещё тогда когда к Украине приковано всё внимание, в связи с безвизом, Евровидением, а сейчас оно приковано, уж поверьте.
В любой стране такой "алень" с тубусом словил бы пулю в лоб и всё, кстати в вашей тоже, если вы не под прокси. Сам сейчас в Киеве и вот моя мысль, а как это будет выглядеть находись я сейчас дома и как подобное воспримут друзья Украина, которых не мало, хотя уже меньше чем было (благодаря вот таким вот "аленям".
А теперь вопрос: как вы думайте чем бы всё это закончилось поступи те самые полицейские по инструкции, то есть сначала стреляй потом задавай вопросы, а именно так и действуют всегда при наличии угрозы сотрудники полиции ?
А поскольку телепатов среди людей нет, гранатомёт на плече у обезьяны в окне - это угроза.
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Це в Ванкувері було, поляк приїхав відвідати маму, а вона не приїхала його підібрати в аеропорт, він не знав мови, розпсіхувався, кидав кріслами. От поліцаї його і затазерили. А полячок виявився хиленький, відкинув копита. Поліцаїв потім посадили, а мамаша відсудила в гаверменту пару мільйонів.
Сумна така історія..........крім мамаші, ги........
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я знаю що в Ванкувері, я як раз там мешкаю вже майже чотири роки, це я просто до того, щоб порівняти як відреагували в Канаді, і щоб було якби така мавпа з гранатометом висунулася у вікно.
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"Внизу стояли бойцы спецподразделения. У нас в штабе есть музей. Там есть тубусы, каски. Ребята высовывали этот тубус, чтобы напугать ментов (полицейских. - Ред.)", - сказал лидер ОУН. - В УКРАИНЕ ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ... Ничего не смущает, народ?
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Зиговали тоже для пугания ментов?🙂 Отмазка для первоклашек.
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Ватники думают, что реванш возможен. PM рассказал, почему в их интересах его никогда не застать. Спокойствие, только спокойствие. Главное, включать мудрость, здоровый юмор и методично, креативно, но принципиально и наполегливо вычищать нашу Неньку от панаехавшего в разные годы ордынского смрада. Знаю, робота велика, але вона того варта, щоб ми та наші діти, онуки жили в чистій, не заплямованій кацапами Україні. Все буде добре, шануймося, бо ми того варті! Слава Україні і смерть ворогам!
Коханивский подтвердил наличие в офисе ОУН тубуса гранатомета: "Ребята высовывали этот тубус, чтобы напугать ментов" - Цензор.НЕТ 3834

«Ватники» думают, что реванш возможен. Мы расскажем, почему в их интересах его никогда не застать.

Прошлое не может победить, но может затащить будущее в пропасть вслед за собой. Такие мысли роились в голове у главного редактора ПиМ, когда он наблюдал за хорошо поставленной некрофилией на 9 мая. Этот праздник пропах выводами. Попробуем их сформулировать.

Итак, что нам указало 9 мая этого года?

Демонстрации прошли во всех крупных городах - не слишком многочисленные, но ощутимые, до нескольких тысяч человек. В большинстве случаев:

- была подхвачена заданная Россией идеологическая повестка (акция «Бессмертный полк»);

- случай использовали для пиара местные пророссийские силы и бывшие регионалы;

- использовалась сепаратистская и коммунистическая символика;

- имели место столкновения между «ватной» массой и несогласными с предыдущим пунктом гражданами;

- полиция действовала, как милиция. То есть судорожно, непрофессионально и не всегда понимая, что она здесь делает.

Вместе с тем, и это очень важно, события развернулись очень по-разному в разных городах. Сравним, например, Днепр… (видео из Днепра все видели)…и Мариуполь. https://www.youtube.com/watch?v=U695BdMnZ8c
Угадайте с трёх раз, в каком городе мэр из «Оппоблока»? А так сразу и не скажешь.

Если вкратце, здесь нет реванша. Но есть явное желание отдельных персонажей его организовать. Желание глубоко самоубийственное по сути своей, и вот почему.

Зачем предотвращать

Есть у отечественных «ватников» одна иллюзия, развеять которую - наша стратегическая задача. Для их же собственной безопасности.

Иллюзия заключается в том, что главное - продержаться. Ведь после Ющенко (Порошенко) придёт Янукович (Бойко, Вилкул, Путин) - и всё встанет на свои места, и все опять будут в перегаре, дешёвом одеколоне и колорадских ленточках. В связи с этим очень смешно наблюдать, как сотрудники отдельных сепар-friendly медиа воюют с порохоботами, а увешанные ленточками персонажи обещают оппонентам, что всё ещё изменится.

Дорогие товарищи недобитки, у меня для вас есть плохие новости.

Плохие новости заключаются в том, что наши нынешние «ватники» и «мызамировцы» должны молиться за здоровье действующей власти. Что в том срединно-толерантном, цивилизованном пути с оглядкой на Европу и «что люди подумают», который она заняла в их отношении - залог их выживания и благополучия. Потому что любой крен маятника от центра, за пределы условного Порошенко-Тимошенко, представляет для них угрозу.

В лучшем (как ни странно, для них самих тоже) случае такого крена следующая власть будет радикально-националистическая. В смысле будет сторонником украинского национализма. Тогда начнутся культурные ограничения: полезут в языковые расклады, отменят праздники, поставят памятник Шухевичу в каждый двор. Возможно, закроют пару-тройку изданий. Возможно, кого-то посадят - хотя некоторый опыт работы в украинской политической журналистике подсказывает маловероятность такого события. Но в любом случае нынешним посетителям «бессмертных полков» будет хуже, чем сейчас.

В худшем для вас случае к власти придёт какой-нибудь «Оппоблок». Тогда все праздники разрешат. И будут поощрять. И первым делом перекрасят заборы из сине-жёлтого в чёрно-жёлтый. И пойдут по улицам новые «полки».

И начнут они взрываться.

Это не призыв к насилию - напротив, попытка его избежать. Нужно понять простую вещь: у нас в стране есть тысячи людей, которые хотят и могут нанести физический вред каждому, кто нацепит на себя колорадскую ленточку или провалит тестовый вопрос «чей Крым?». Более того, они неплохо умеют это делать. Не делают они это не потому, что сильно боятся полиции, а потому, что верят в то, что ситуацию можно изменить другими средствами.

Переубеждать их в этом не надо.

Да, вот такой вот расклад. Любая политическая победа условного «Оппоблока» будет поражением для его сторонников просто потому, что в условиях нынешней Украины такой режим неприемлем для достаточного количества вооружённых и подготовленных людей. Которые в этот раз не будут идти с деревянными щитами навстречу пулям снайперов, а просто бахнут в ту сторону из гранатомёта. Ну или устроят снайперские дуэли - и выиграют за счёт преимущества в боевом опыте.

Реванш, вынесенный в заголовок, в Украине невозможен - во всяком случае, в тех формах, в которых он грезится фанатам шариев и монтян. Даже если завтра Россия оккупирует её территорию, поставит марионеточное правительство, а партизан будут отлавливать ССО РФ, сторонникам Союза нерушимого и прочих имперских идей от этого легче жить не станет. Самых заметных из них просто начнут тихо и методично стрелять по подъездам, как пристрелили Бузину. Не говоря уже о том, скольким придётся выйти в окна в рамках внутривидовой борьбы.

И, что характерно, как только этот джинн вылетит из бутылки, он туда уже не вернётся.

Его чудом удалось уговорить посидеть в уютной пляшечке ещё немного весной 2014 года, когда самые засвеченные из «ватников», все чаленки, равребы и прочие роджерсы, ещё вчера пилившие селфи с «Беркутом», дружно снялись и потянулись в сторону Москвы, мокрый след за собой оставляя. И очень правильно, надо сказать, сделали. Иначе бы сложнее было избежать вспышки насилия.

Теперь же оставшийся без пастырей плебс шляется на акциях российского происхождения. И надеется, что вернутся былые денёчки.

Не вернутся.

Предотвращение всех акций под красными флагами и колорадскими лентами - общий интерес всех страт в нашей стране. Хрупкий социальный договор устаканился на «ватники целуют Путина не слишком глубоко, ленинизмом занимаются только дома под одеялом, а националисты не наносят им физических увечий». Это, конечно, в Конституции не записано. Но практикой продиктовано.

Нарушение этого простого правила может стоить слишком дорого обеим сторонам, да и всей стране.

Поэтому шабаши лучше пресекать заранее и в зародыше.
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А чому Цензор соромязливо промовчав що Беркутня була Вілкула, з Запоріжжя ? . Частина була в Дніпрі , де побила АТОвців , а частина біля офісу ОУН . Виходить Вілкул контролює ситуацію в Україні а влада в нього на побігеньках.
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Потому что Цензор "на побигеньках" у той влады.
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... это не первая работа "орлов" Коханивського на картинку росТВ ...
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Були б нормальні менти, то зарядили 9 грам в лоб дебілу.
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Задайте себе вопрос, какую цель мог преследовать человек, выходящий с пустым гранатометом к окну и целящийся в вооруженных полицейских. По логике, полиция должна была по нему сразу стрелять. И решиться на такое можно только имея гарантию, что в тебя не точно выстрелят. И штурмовать здание силами полиции, зная, что там человек с гранатометом тоже можно только зная, что выстрела не будет. Плюс это демонстративное зигование на телекамеру...
Все признаки договорной провокации налицо.
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...и они здорово испугались... в следующий раз, при виде гранатомета они гордо пройдут мимо, пуганые уже...
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Я задаюсь вопросом какую цель преследовали люди участвовавшие в акции путина. Тубус это конечно опасный предмет особенно если от гранатомета. Если наша полиция научилась штурмовать силы превосходящего противника с автоматом против гранатомета , то когда штурм резиденции Захарченко?
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Повторю , інформація не повна , так як Коханіський заявив , що їх штурмував запоріжський Беркут . А це означає що Вілкул контролював ситуацію по всій країні, і ментяри були в його розпорядженні . А офіс ОУН штурмували б в будь-якому випадку. І побиття АТО вців в Дніпрі є одним цілим, з розправою з ОУНівцями . .
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ВАС, БЕРКУТНЮ, НЕ ТУБУСАМИ ВІДЛЯКУВАТИ ТРЕБА, А ВИПАЛЮВАТИ ВОГНЕМЕТАМИ! ЯК І ВСЮ П'ЯТУ КОЛОНКУ.
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По цих двох інциндентах видно хто насправді керує Україною і управляє силовиками . Не знаю що там в інших містах , але Київ , і Дніпро точно "наш " . І це ж які потрібно мати важелі впливу , щоб одна людина (Вілкул) змогла контролювати два величезних міста . І здається що це була репетиція.
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У ОУН с юмором все добре.Потроллили,що ментiв,що вату
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Еще бы к психиатру сходили проверились или потролились.
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То есть проводить в Украине фсбшную акцию можно.
А пальнуть из гранатомета по участникам этой акции низзя. С чем согласны большинство вышеотписавшихся.
Ребята, мало того что у нас оккупированная страна. У Вас даже мозги оккупированные.
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Таким чином на півсвідомому рівні вже готові йти на поклон хану Орди , фактично і стати його рабами . Про пропагандистську провокація Путлєра , вже ніхто не згадує , згубили причино-наслідковий заязок. Біда. Спочатку СБ дозволила провокацію , потім запоріжський Беркут , який заблокував офіс , а потім вже саме "дійство" . Винуватці в дописувачів вийшли ті кого і чекали ординці і колаборанти - ОУНівці .Не Путлєр , не СБ ,яке надало дозвіл , не ментяри , а саме оун.
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Ще й не здивуюсь, якщо випливе, що під офісом були тітушки Вілкула , яких одягнув міністр МВС .
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Та задолбали эти дешевые бляди шестидесятилетнего возраста, именуемые в Украине пенсионерками. Пока эти совковые мозгомутанты естественно передохнут, сколько ещё украинских детей из-за них погибнет?
У меня ребенок недавно сьел в школе кусочек хлеба - обычно я своим запрещаю "социальный" хлеб жрать, но тут что-то его переклинило. Лежала с ним в больнице три дня, выписали по причине переполненности больницы. И так раз в месяц. Это что, не война, мать Вашу??? И началось это удовольствие именно в 2010-м году, как рубильник кто включил. Ни о какой непереносимости злаков и проч. речь не идёт, пирожные частных пекарен ребенок поглощает на ура. Зато бабушка ребенка, моя, блин, мама, канешна, голосовала за "русский язык" и смотрит по сторонам, чуть шею не скрутила, где ж ещё двести гривен дают-то. Помню, во время Майдана-2004 она и к "оранжевым" меня потащила, хотя голосовала за Януковича - набрать ленточек, печенья и бесплатных лекарств. Набрала и пошла дальше бить себя в грудь с возгласом "я русский человек". Эта старая прошмандовка, которая мне рассказывала, что детей необязательно от мужа заводить, лучше от богатого любовника, голосует на выборах, а по больницам из-за её беспринципности должна я шататься. И ладно бы это мне в жизни не повезло. Так у нас таких "божих одуванчиков" целый подьезд. Одни двести гривен, полученных за голос на выборах, пробухивают в тот же день, другие аккуратно складывают в портмоне, хватаются за локоть рядом семенящего мужа и делают скучное лицо, завидев издалека курильщика, - но в душе воспитанные в совке проститутки все как одна.
Простите, если кого обидела и Ваша мать совсем другая. Но я пишу то, что вижу.
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у нас в Канаде (не знаю откуда именно из Канады лично Вы), но был случай, пару лет назад, когда мужик при заполнении миграционной карты начал нервничать и его "успокоили" (навсегда) из тазеров, интересно даже, чтобы там у нас сделали с такими кретинами с тубусами.

Товагищ из Канады. У нас не Канада. И тубус это вообще фигня. У нас из настоящего ЗРК стреляли по самолету и никто ничего не делает.
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А неплохо попугали.... Теперь есть возможность набраться ума . И пора понять одно - лозунгами не заменить профессионализм и страну не построить.
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В Штатах из офису уже бы вытаскивали похолодевшие тушки горе шутников-гранатометчиков, походу и этих так надо учить = на примере.
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Нехило ребята живут - сколько стоит офис в таком месте?
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Народ. Ну давайте подумаем. Менты увидели гранатомет в окне и пошли выламывать двери? Голыми руками? С дубинками против гранатомета? Та бросьте. Они прекрасно знали, что никакого гранатомета тем нет и близко. Если бы им там действительно померещился гранатомет, то действовали бы совсем по-другому. А срашку тудей можно просто спокойно оборжать - хрен от пальца не отличают.
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Неплохо напугали... Надеюсь теперь эти "супер-патриоты" не в обиде: чего с перепугу только не сделаешь. И без обид: в другой стране их бы не только побили....
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Любые движения Коханивского - вред для Украины. Вопрос: а на кого он тогда работает?
ЗЫ
Гранатометом можно было пугать три года назад и ранее, а сейчас даже странно, что этому "гранатометчику" снайпер не всадил пулю в башу (и был бы, кстати, на все сто процентов прав). В общем, картинка для российских пропагандистских СМИ получилась, а остальное Коханивского не интересует.
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ТОЧНО ТАКЖЕ КАК И В 2014 году ,,СВОБОДА,, СО СВОЕЙ ПРОВОКАЦИЕЙ ОБ ОТМЕНЕ ЗАКОНА О РЕГИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКАХ, ПО ЗАКАЗУ МОСКВЫ, ПОДКИНУЛА ДРОВ В РАЗГОРАЮЩИЙСЯ ОГОНЬ. И НИКОГО ДАЖЕ НЕСМУТИЛО, ЧТО ПАРТИЯ РЕГИОНОВ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ, ПО КОМАНДЕ ИЗ КРЕМЛЯ, ПОДДЕРЖАЛА ОТМЕНУ ЗАКОНА.
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Интересно, чтобы сделала полиция, например, в США, если бы в центре столицы уе___ан в маске торчал в окне с чем-то похожим на гранатомёт...?
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А от цікаво , чи дозволила б поліція проводити пропагандистський шабаш країни агресора ?
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Згоден. Шабаш...
Але як хотів завадити тому шабашу той, хто надів маску, став у вікно і взяв у руки тубус гранатомета?
Яка була у нього мета? Створити картинку для лайфньюс?
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І знову причина і наслідки . Не було б шабашу , не було б і тубусу. То можливо все ж визнати , що виною всьому шабаш.
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А можно просто визнати, шо шайка Коханівського завжди під рукою, коли русні потрібно зробити черговий сюжет про "український фашизм"...
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Интересно, чтобы сделала полиция, например, в США, если бы в центре столицы уе___ан в маске торчал в окне с чем-то похожим на гранатомёт...?

Товагищ, а Вы то же из Канады ? Может хватит уже рассказывать что бы делали в США или Канаде. Что вы сделали после того как ваших граждан убили сбив гражданский самолет или вот недавно американец из ОБСЕ подорвался на мине. Вы даже его тело не забрали. Брат просил украинцев скинуться на перевозку.
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За Коханивским и дуриками с тубусами давно дурка скучает.
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Давно за этими так называемыми "ОУН" наблюдаю... Даже не удивлён... Если Пуйло спонсирует ультраправых по всей европе, то в Украине он спонсирует подобных "неадекватов". И не важно даже, что они воевали... Из-за них Украина информационную войну проигрыват практически в сухую. А это куда более важный урон в нынешнее время. Особенно учитывая мотивацию ихтамнетов ...
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А кто спонсирует акции бессмертного полка по всему миру ?
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Напугать ментов ??? Вы ох...ели, что-ли ???
Надо как в Америке - если есть угроза жизни работника правоохранительных органов либо других окружающих, менты должны иметь право стрелять на поражение, без всяких соплей типа "первый в воздух". И презумпцию правоты полицейского.
Я понимаю, что после Беркут - Майдан это воспринимается плохо, но вдумайтесь в тему : идёт спорно-склочное шествие по улице (не одобряю, но судом оно не запрещалось), внутри квартиры из окна выглядывает гранатомёт, если шмальнёт (а откуда полицейский может знать, что нет, тем более, что внутриполитическая ситуация накалена), то жертв могут быть десятки. Что должен делать полицейский, задача которого охрана общественного порядка, спасение жизни и здоровья граждан ? Быть толерантным, потому что "мы вне политики", "они патриоты", "может быть они воевали" и т.д.? Бред. А если это террорист, который специально хочет взорвать толпу, чтобы взорвать внутриполитическую ситуацию ? А если это под видом политики хотят конкретно кого-то ликвидировать ? Полицейский не должен давать этому оценку - он не суд и не следователь. У него закон и инструкция. Он видит, что какой-то ублюдок целится из гранатомёта в мирном городе в других людей . . . пулю в лоб, без вопросов. Вопросы потом на следствии будут, действительно ли он видел гранатомёт и т.д.

Да в Штатах эти в квартире уже бы давно трупами стали за такие фокусы, а не интервью бы раздавали сейчас.

Путин - сука, конечно. Вверг нашу страну в войну, страну наводнило оружие, изымать которое теперь надо будет десятилетиями ещё после того, как война завершится. И ведь фронтовики не будут хотеть его отдавать. "На всякий случай", "для Майдана, если власть опять зарываться начнёт", "менты плохо работают, я для защиты" и т.д. И это оружие столько ещё беды принесёт, кровью харкать годами придётся.
Надо будет после войны объявить месячник сдачи, а потом кто не сдал - дико ужесточить наказания, вплоть до пожизненного. Народ пороху нюхнул, злобный, придётся тяжело правоохранительным органам.
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Ну и как, напугали ментов? Менты испугались и от страха пошли на штурм офиса. Чего же обижаетесь?
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А если это террорист, который специально хочет взорвать толпу, чтобы взорвать внутриполитическую ситуацию ? А если это под видом политики хотят конкретно кого-то ликвидировать ? Полицейский не должен давать этому оценку - он не суд и не следователь. У него закон и инструкция. Он видит, что какой-то ублюдок целится из гранатомёта в мирном городе в других людей . . . пулю в лоб, без вопросов. Вопросы потом на следствии будут, действительно ли он видел гранатомёт и т.д.

А с минскими соглашениями что тогда делать ? Отменить ?
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От читаєш коменти і відразу козлорогі, соєві та ригінали паляться, заспокойтесь, це тролінг 80левела від ОУН, сподіваюсь корр з кацапстану дриснув в штани ріденким від побаченого, треба було ще якусь іграшкову ляльку гризти шоби москалі порепались при перегляді новин, до речі як сюди взагалі воно потрапило в Україну?
Те що відбувалося 9 травня, побєдобєсіє, путінський бесмертний полк, це перевірка "боєм" як поведуть себе служби та влада, після "травневого реваншу", якщо все спустять, ми наступного разу побачим хнр, знр, онр і и.т.д.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКоханивский подтвердил наличие в офисе ОУН тубуса гранатомета: "Ребята высовывали этот тубус, чтобы напугать ментов". ВИДЕО
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