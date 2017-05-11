 Коханивский подтвердил наличие в офисе ОУН тубуса гранатомета: "Ребята высовывали этот тубус, чтобы напугать ментов". ВИДЕО

Коханивский пояснил, что полиция в тот день с утра заблокировала членов ОУН в их офисе на улице Мазепы, чтобы не пропустить националистов на акцию, где те планировали "срывать запрещенную символику" и в целом препятствовать шествию "путинского так называемого Бессмертного полка".
"Внизу стояли бойцы спецподразделения. У нас в штабе есть музей. Там есть тубусы, каски. Ребята высовывали этот тубус, чтобы напугать ментов (полицейских. - Ред.)", - сказал лидер ОУН.
По его мнению, полиция штурмовала бы офис, даже если бы инцидента с гранатометом не произошло. "Что касается человека с гранатометом, эта версия у полиции возникла только сегодня. Хотя тубус действительно был. Но если бы его не было, штурм все равно бы был", - отметил Коханивский.
"Все равно бы штурмовали и сказали, что нашли взрывчатку. Слава богу, что ребята высовывали этот тубус, потому что если бы его не было, у нас "нашли бы" тонну взрывчатки. Не было никаких понятых. Людей сразу прибили, вывели, а потом они занесли бы туда все, что угодно. Поэтому тубус спас нас от более тяжелой статьи", - добавил он.
Видео Олег Богачук
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Также, по словам Коханивского, во время штурма полицейские якобы изъяли в офисе компьютеры, деньги, мобильные телефоны. "Естественно, нам никто ничего не вернет. Это уже не первый раз происходит", - добавил лидер ОУН. Он также сообщил, что почти всех задержанных 9 мая в офисе организации уже отпустили, одному ОУНовцу избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее сегодня, 11 мая, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сотрудники полиции штурмовали офис ОУН в Киеве, потому что увидели в его окне человека с предметом, якобы похожим на гранатомет.
Как сообщалось ранее, двое активистов ОУН, задержанных полицией 9 мая в Киеве, были госпитализированы.
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если бы одни уе6аны запретили этот шабаш победобесия (или хотя бы перенесли его куда-то в специально выделенное стойло), а другие уе6аны (в форме) проследили за выполнением этого запрета - ничего бы этого не случилось.
но вы же тупые мрази, которым дебилизор заменяет мозг и вы думаете исключительно теми категриями, которые вам втюхивает минстець и прочая инфо-пи3дота)
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Кстати, за шторкой, небойсь, галочку ствил за "однотуровый Апач"? А теперь верещишь, как хряк недорезанный? Все вопрёсы К СЕБЕ, любимому.
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Это какой то сюр.
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если бы одни уе6аны запретили этот шабаш победобесия (или хотя бы перенесли его куда-то в специально выделенное стойло), а другие уе6аны (в форме) проследили за выполнением этого запрета - ничего бы этого не случилось.
но вы же тупые мрази, которым дебилизор заменяет мозг и вы думаете исключительно теми категриями, которые вам втюхивает минстець и прочая инфо-пи3дота)
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Але мєнти безстрашні , з гумовими кийками проти гранотомета .....нах Україні Альфа,Корд чи інші специ ? Хватить Авакова і Геращенка .
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люди середнього розуму намагаються слідкувати за подіями.
розумні люди аналізують тренди.
то ж якби ти був розумною людиною, ти б задав собі питання, чому взагалі в центрі столиці воюючої держави виникла така ситуація, кому це потрібно, чому саме зараз, і хто в цьому безладі винен?
але ж ви примітивні дурні. вам інфо-гівна з мінстеця навалили на лопатах - ви й жерете.
смачного, імбецили)
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9 травня... Це Херсон...
Коли мер міста-патріот, немає місця сепарськой мразі!
Волноваха вчера. Тысячи людей, никаких колорадских лент и ватных мразей.
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Жаль, що наші націоналісти дебіли.
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И не путайте события в Днепре, с событиями в Киеве, произошедшими (вот так совпадение) прямо на камеру, да ещё тогда когда к Украине приковано всё внимание, в связи с безвизом, Евровидением, а сейчас оно приковано, уж поверьте.
В любой стране такой "алень" с тубусом словил бы пулю в лоб и всё, кстати в вашей тоже, если вы не под прокси. Сам сейчас в Киеве и вот моя мысль, а как это будет выглядеть находись я сейчас дома и как подобное воспримут друзья Украина, которых не мало, хотя уже меньше чем было (благодаря вот таким вот "аленям".
А теперь вопрос: как вы думайте чем бы всё это закончилось поступи те самые полицейские по инструкции, то есть сначала стреляй потом задавай вопросы, а именно так и действуют всегда при наличии угрозы сотрудники полиции ?
А поскольку телепатов среди людей нет, гранатомёт на плече у обезьяны в окне - это угроза.
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Сумна така історія..........крім мамаші, ги........
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«Ватники» думают, что реванш возможен. Мы расскажем, почему в их интересах его никогда не застать.
Прошлое не может победить, но может затащить будущее в пропасть вслед за собой. Такие мысли роились в голове у главного редактора ПиМ, когда он наблюдал за хорошо поставленной некрофилией на 9 мая. Этот праздник пропах выводами. Попробуем их сформулировать.
Итак, что нам указало 9 мая этого года?
Демонстрации прошли во всех крупных городах - не слишком многочисленные, но ощутимые, до нескольких тысяч человек. В большинстве случаев:
- была подхвачена заданная Россией идеологическая повестка (акция «Бессмертный полк»);
- случай использовали для пиара местные пророссийские силы и бывшие регионалы;
- использовалась сепаратистская и коммунистическая символика;
- имели место столкновения между «ватной» массой и несогласными с предыдущим пунктом гражданами;
- полиция действовала, как милиция. То есть судорожно, непрофессионально и не всегда понимая, что она здесь делает.
Вместе с тем, и это очень важно, события развернулись очень по-разному в разных городах. Сравним, например, Днепр… (видео из Днепра все видели)…и Мариуполь. https://www.youtube.com/watch?v=U695BdMnZ8c
Угадайте с трёх раз, в каком городе мэр из «Оппоблока»? А так сразу и не скажешь.
Если вкратце, здесь нет реванша. Но есть явное желание отдельных персонажей его организовать. Желание глубоко самоубийственное по сути своей, и вот почему.
Зачем предотвращать
Есть у отечественных «ватников» одна иллюзия, развеять которую - наша стратегическая задача. Для их же собственной безопасности.
Иллюзия заключается в том, что главное - продержаться. Ведь после Ющенко (Порошенко) придёт Янукович (Бойко, Вилкул, Путин) - и всё встанет на свои места, и все опять будут в перегаре, дешёвом одеколоне и колорадских ленточках. В связи с этим очень смешно наблюдать, как сотрудники отдельных сепар-friendly медиа воюют с порохоботами, а увешанные ленточками персонажи обещают оппонентам, что всё ещё изменится.
Дорогие товарищи недобитки, у меня для вас есть плохие новости.
Плохие новости заключаются в том, что наши нынешние «ватники» и «мызамировцы» должны молиться за здоровье действующей власти. Что в том срединно-толерантном, цивилизованном пути с оглядкой на Европу и «что люди подумают», который она заняла в их отношении - залог их выживания и благополучия. Потому что любой крен маятника от центра, за пределы условного Порошенко-Тимошенко, представляет для них угрозу.
В лучшем (как ни странно, для них самих тоже) случае такого крена следующая власть будет радикально-националистическая. В смысле будет сторонником украинского национализма. Тогда начнутся культурные ограничения: полезут в языковые расклады, отменят праздники, поставят памятник Шухевичу в каждый двор. Возможно, закроют пару-тройку изданий. Возможно, кого-то посадят - хотя некоторый опыт работы в украинской политической журналистике подсказывает маловероятность такого события. Но в любом случае нынешним посетителям «бессмертных полков» будет хуже, чем сейчас.
В худшем для вас случае к власти придёт какой-нибудь «Оппоблок». Тогда все праздники разрешат. И будут поощрять. И первым делом перекрасят заборы из сине-жёлтого в чёрно-жёлтый. И пойдут по улицам новые «полки».
И начнут они взрываться.
Это не призыв к насилию - напротив, попытка его избежать. Нужно понять простую вещь: у нас в стране есть тысячи людей, которые хотят и могут нанести физический вред каждому, кто нацепит на себя колорадскую ленточку или провалит тестовый вопрос «чей Крым?». Более того, они неплохо умеют это делать. Не делают они это не потому, что сильно боятся полиции, а потому, что верят в то, что ситуацию можно изменить другими средствами.
Переубеждать их в этом не надо.
Да, вот такой вот расклад. Любая политическая победа условного «Оппоблока» будет поражением для его сторонников просто потому, что в условиях нынешней Украины такой режим неприемлем для достаточного количества вооружённых и подготовленных людей. Которые в этот раз не будут идти с деревянными щитами навстречу пулям снайперов, а просто бахнут в ту сторону из гранатомёта. Ну или устроят снайперские дуэли - и выиграют за счёт преимущества в боевом опыте.
Реванш, вынесенный в заголовок, в Украине невозможен - во всяком случае, в тех формах, в которых он грезится фанатам шариев и монтян. Даже если завтра Россия оккупирует её территорию, поставит марионеточное правительство, а партизан будут отлавливать ССО РФ, сторонникам Союза нерушимого и прочих имперских идей от этого легче жить не станет. Самых заметных из них просто начнут тихо и методично стрелять по подъездам, как пристрелили Бузину. Не говоря уже о том, скольким придётся выйти в окна в рамках внутривидовой борьбы.
И, что характерно, как только этот джинн вылетит из бутылки, он туда уже не вернётся.
Его чудом удалось уговорить посидеть в уютной пляшечке ещё немного весной 2014 года, когда самые засвеченные из «ватников», все чаленки, равребы и прочие роджерсы, ещё вчера пилившие селфи с «Беркутом», дружно снялись и потянулись в сторону Москвы, мокрый след за собой оставляя. И очень правильно, надо сказать, сделали. Иначе бы сложнее было избежать вспышки насилия.
Теперь же оставшийся без пастырей плебс шляется на акциях российского происхождения. И надеется, что вернутся былые денёчки.
Не вернутся.
Предотвращение всех акций под красными флагами и колорадскими лентами - общий интерес всех страт в нашей стране. Хрупкий социальный договор устаканился на «ватники целуют Путина не слишком глубоко, ленинизмом занимаются только дома под одеялом, а националисты не наносят им физических увечий». Это, конечно, в Конституции не записано. Но практикой продиктовано.
Нарушение этого простого правила может стоить слишком дорого обеим сторонам, да и всей стране.
Поэтому шабаши лучше пресекать заранее и в зародыше.
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Все признаки договорной провокации налицо.
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А пальнуть из гранатомета по участникам этой акции низзя. С чем согласны большинство вышеотписавшихся.
Ребята, мало того что у нас оккупированная страна. У Вас даже мозги оккупированные.
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У меня ребенок недавно сьел в школе кусочек хлеба - обычно я своим запрещаю "социальный" хлеб жрать, но тут что-то его переклинило. Лежала с ним в больнице три дня, выписали по причине переполненности больницы. И так раз в месяц. Это что, не война, мать Вашу??? И началось это удовольствие именно в 2010-м году, как рубильник кто включил. Ни о какой непереносимости злаков и проч. речь не идёт, пирожные частных пекарен ребенок поглощает на ура. Зато бабушка ребенка, моя, блин, мама, канешна, голосовала за "русский язык" и смотрит по сторонам, чуть шею не скрутила, где ж ещё двести гривен дают-то. Помню, во время Майдана-2004 она и к "оранжевым" меня потащила, хотя голосовала за Януковича - набрать ленточек, печенья и бесплатных лекарств. Набрала и пошла дальше бить себя в грудь с возгласом "я русский человек". Эта старая прошмандовка, которая мне рассказывала, что детей необязательно от мужа заводить, лучше от богатого любовника, голосует на выборах, а по больницам из-за её беспринципности должна я шататься. И ладно бы это мне в жизни не повезло. Так у нас таких "божих одуванчиков" целый подьезд. Одни двести гривен, полученных за голос на выборах, пробухивают в тот же день, другие аккуратно складывают в портмоне, хватаются за локоть рядом семенящего мужа и делают скучное лицо, завидев издалека курильщика, - но в душе воспитанные в совке проститутки все как одна.
Простите, если кого обидела и Ваша мать совсем другая. Но я пишу то, что вижу.
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Товагищ из Канады. У нас не Канада. И тубус это вообще фигня. У нас из настоящего ЗРК стреляли по самолету и никто ничего не делает.
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ЗЫ
Гранатометом можно было пугать три года назад и ранее, а сейчас даже странно, что этому "гранатометчику" снайпер не всадил пулю в башу (и был бы, кстати, на все сто процентов прав). В общем, картинка для российских пропагандистских СМИ получилась, а остальное Коханивского не интересует.
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Але як хотів завадити тому шабашу той, хто надів маску, став у вікно і взяв у руки тубус гранатомета?
Яка була у нього мета? Створити картинку для лайфньюс?
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Товагищ, а Вы то же из Канады ? Может хватит уже рассказывать что бы делали в США или Канаде. Что вы сделали после того как ваших граждан убили сбив гражданский самолет или вот недавно американец из ОБСЕ подорвался на мине. Вы даже его тело не забрали. Брат просил украинцев скинуться на перевозку.
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Надо как в Америке - если есть угроза жизни работника правоохранительных органов либо других окружающих, менты должны иметь право стрелять на поражение, без всяких соплей типа "первый в воздух". И презумпцию правоты полицейского.
Я понимаю, что после Беркут - Майдан это воспринимается плохо, но вдумайтесь в тему : идёт спорно-склочное шествие по улице (не одобряю, но судом оно не запрещалось), внутри квартиры из окна выглядывает гранатомёт, если шмальнёт (а откуда полицейский может знать, что нет, тем более, что внутриполитическая ситуация накалена), то жертв могут быть десятки. Что должен делать полицейский, задача которого охрана общественного порядка, спасение жизни и здоровья граждан ? Быть толерантным, потому что "мы вне политики", "они патриоты", "может быть они воевали" и т.д.? Бред. А если это террорист, который специально хочет взорвать толпу, чтобы взорвать внутриполитическую ситуацию ? А если это под видом политики хотят конкретно кого-то ликвидировать ? Полицейский не должен давать этому оценку - он не суд и не следователь. У него закон и инструкция. Он видит, что какой-то ублюдок целится из гранатомёта в мирном городе в других людей . . . пулю в лоб, без вопросов. Вопросы потом на следствии будут, действительно ли он видел гранатомёт и т.д.
Да в Штатах эти в квартире уже бы давно трупами стали за такие фокусы, а не интервью бы раздавали сейчас.
Путин - сука, конечно. Вверг нашу страну в войну, страну наводнило оружие, изымать которое теперь надо будет десятилетиями ещё после того, как война завершится. И ведь фронтовики не будут хотеть его отдавать. "На всякий случай", "для Майдана, если власть опять зарываться начнёт", "менты плохо работают, я для защиты" и т.д. И это оружие столько ещё беды принесёт, кровью харкать годами придётся.
Надо будет после войны объявить месячник сдачи, а потом кто не сдал - дико ужесточить наказания, вплоть до пожизненного. Народ пороху нюхнул, злобный, придётся тяжело правоохранительным органам.
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А с минскими соглашениями что тогда делать ? Отменить ?
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Те що відбувалося 9 травня, побєдобєсіє, путінський бесмертний полк, це перевірка "боєм" як поведуть себе служби та влада, після "травневого реваншу", якщо все спустять, ми наступного разу побачим хнр, знр, онр і и.т.д.
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